Валентин Урюпин вслед за Курентзисом покидает Пермь

"Валентин Урюпин покидает Пермскую оперу, это его личное решение, которое мы уважаем. Валентин - один из самых востребованных музыкантов нового поколения, который регулярно сотрудничает как солист и дирижер с лучшими оркестрами в России и мире. Мы были рады с ним работать и желаем дальнейших успехов", - сказали в пресс-службе театра.



Валентин Урюпин

На своей странице в социальной сети Facebook Урюпин поблагодарил коллег за совместную работу, особые слова благодарности дирижер написал Курентзису, который 21 июня сообщил о том, что покидает должность худрука Пермской оперы с сентября 2019 года. Свой уход Курентзис связал с непониманием своей деятельности со стороны властей региона.

"Следующий сезон я начну без Театра, а Театр без меня. Пора всем идти дальше. Огромное спасибо всем и каждому за эти 8 лет, без которых меня сегодняшнего просто не было бы. Я не отмечаю никого, чтоб не было безразмерного поста и боясь кого-то забыть. За понимание, доверие, науку, дружбу и любовь. За Шута, Травиату, Паяцев (мой первый в жизни спектакль), Синдереллу, Кармен, Онегина, Царскую, Иоланту. Корсара, Щелкунчика, Зимние грезы... еще много, все не перечислишь. За многочисленные концерты ( так вышло, что честь дирижировать последним концертом MusicAeterna пермского состава тоже выпала мне).. за Музыку для нас, за незабываемые 5 лет игры в МА с прекрасными коллегами. Желаю любимому театру творческих побед, благополучия и решения всех проблем. Оркестру и хору MusicAeterna - лететь к новым звёздам. И спасибо Теодору, который 8 лет назад в меня поверил, не имея на это явных причин. И за все эти годы. Это огромный подарок судьбы. Мы теперь идём разными дорогами но все равно в одном направлении.Удачи нам на этом пути!", - написал Урюпин.

Валентин Урюпин - дирижер и самый титулованный российский кларнетист, победитель престижных мировых конкурсов. Родился в 1985 году в городе Лозовая (Украина), образование получил в Центральной музыкальной школе и Московской государственной консерватории имени Чайковского. С 2008 по 2011 год был главным приглашенным дирижером Харьковского академического молодежного симфонического оркестра, с 2011-го - постоянный приглашенный дирижер симфонического оркестра Государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, с августа 2011 года работал дирижером Пермского академического театра оперы и балета, где дебютировал как дирижер-ассистент Теодора Курентзиса во время постановки оперы Моцарта "Так поступают все".

Затем работал на операх "Паяцы" Леонкавалло, "Иоланта" и "Щелкунчик" Чайковского, "Кармен" Бизе, "Дуэнья" Прокофьева, балетах Kammermusik №2 Хиндемита, Monumentum pro Gesualdo Стравинского, "Корсар" Адама и других. С 2015 года Урюпин является художественным руководителем и главным дирижером Ростовского академического симфонического оркестра. В марте он получил премию президента РФ за вклад в развитие отечественного музыкального искусства.