Кларнетист и дирижер Валентин Урюпин получил премию президента для молодых

Имена получателей наград сообщил журналистам в понедельник советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня президентом Российской Федерации подписаны два указа - о премии Российской Федерации для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В этом году на премию для молодых деятелей культуры поступило 13 представлений, после прохождения экспертизы восемь представлений были направлены на голосование. У нас три лауреата", - сказал Толстой, добавив, что все три победителя родились в 1985 году.

В число победителей вошел художественный руководитель и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин, он удостоен премии за вклад в развитие отечественного музыкального искусства. За три года возглавляемый им оркестр вошел в число самых популярных коллективов области. С 2018 года по инициативе Урюпина в Ростове проходит фестиваль искусств "Мост".



Валентин Урюпин

Валентин Урюпин также самый востребованный и титулованный кларнетист России. В 2017 году он выиграл 8-й международный конкурс дирижёров имени сэра Георга Шолти — престижную премию для профессионалов не старше 34 лет.

Премия для молодых деятелей культуры присуждается ежегодно с 2011 года. Размер каждой премии составляет 2,5 млн рублей. Возраст лица, выдвигаемого на премию, не должен превышать 35 лет на дату его выдвижения.