Путин надеется, что музыкальные школы ликвидировать не будут

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам вице-премьер Ольга Голодец докладывала о программах музыкального образования детей.

"Музыкальные школы ликвидировать не будете?" - поинтересовался Путин. "Нет, мы вместе работаем", - ответила Голодец.

"Были опасения, связанные с возможной ликвидацией этих школ. Владимир Ростиславович [Мединский, министр культуры РФ] сказал, что этого не будет. Надеюсь, что этого и не произойдет", - добавил глава государства, сообщает ТАСС.



Владимир Путин на заседании

Путин в марте этого года уже обращал внимание на недопустимость преобразования музыкальных школ в художественные кружки в ответ в беседе с главным дирижером Ростовского академического симфонического оркестра, кларнетистом Валентином Урюпиным, который пожаловался на намечаемые тенденции в этой сфере. Глава государства считает, что российская культура не получит от такой девальвации "ничего хорошего". При этом министр культуры РФ Владимир Мединский как во время этой дискуссии, так и позднее в апреле заверил, что подобных планов нет.

Он пообещал, что Министерство культуры РФ создаст рабочую группу, которая займется вопросами развития детских школ искусств. В ее состав приглашены пианист Денис Мацуев и ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев. Предполагается создание новых направлений, новых программ, сохранение и улучшение, углубление имеющихся программ.

По словам Мединского, в последние годы прием детей в школы искусств существенно увеличился, растет объем средств, направляемых на приобретение инструментов в детские школы искусств, причем специально создаются под это дело заводы, воссоздается отечественное производство фортепиано, других инструментов. Министр подчеркнул, что ничего подобного по объемам и активности в этой сфере раньше никогда не было.