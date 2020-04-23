Онлайн «Фауст» от «Новой оперы». Вечная борьба света и тьмы

Новый формат общения зрителей с музыкальными театрами и концертными площадками, с артистами, представившими в интернет-варианте свои новые или уже исполненные не так давно концертные программы, оказался необыкновенно востребованным, умножив зрительскую аудиторию во много раз. У публики появился завидный список для выбора не только среди отечественных музыкальных театров и филармоний, но и практически всех европейских и даже американских театров. Всё это смягчило ситуацию с самоизоляцией в период борьбы с вирусом и способствовало активному приобщению публики к высокому искусству.



«Фауст» Ш. Гуно в «Новой опере»

Одним из первых показал программу прямых интернет-трансляций своих спектаклей столичный театр «Новая Опера имени Е. Колобова». Публике открылись новые имена прекрасных оперных артистов. Теперь ждём их дебютов в репертуарных спектаклях театра «Новая Опера». Зрители активно участвуют в онлайн-комментировании происходящего на сцене, обмениваются впечатлениями.

20 апреля в формате онлайн-трансляции прошёл показ оперы «Фауст» Ш. Гуно в записи спектакля, который был представлен на сцене театра совсем недавно, 17 января, в рамках программы Крещенского фестиваля-2020. Дирижер - Лоран Кампеллоне.

Режиссер спектакля - Екатерина Одегова, при участии драматурга и эксперта Михаила Мугинштейна.

Роли исполняли: Фауст - Георгий Васильев, Мефистофель - Алексей Тихомиров, Валентин - Павел Янковский, Вагнер - Дмитрий Орлов, Маргарита - Екатерина Петрова, Зибель - Анна Синицына, Марта – Ирина Ромишевская.

Надо сказать, что дирижёр Лоран Кампеллоне с самого начала задал несколько ускоренный темп исполнения музыки. В итоге этот приём дирижёра оказался оправданным, гармонично сочетающим происходящее на сцене с объёмом сценического пространства и зрительного зала, придав всему происходящему на сцене некую динамику. Это создало эффект достоверности сценического действия, усилив эмоциональное воздействие спектакля на зрителей.

Титульная партия Фауста вполне удалась тенору Георгию Васильеву, как в первом акте, где герой уже очень стар и мечтает о возврате своей молодости, так и в молодом своём состоянии, охваченный романтическими чувствами к юной Маргарите (Екатерина Петрова). Фауст Георгия Васильева - темпераментный, взрывной в демонстрации своих чувств. Палитра изобразительных средств певца весьма богата, эмоционально ярко окрашена. Это позволяет артисту создать образ своего героя, придав ему черты индивидуальные, вполне оригинальные. Разумеется, всё удалось в сочетании с голосом, очень красивым тенором, бархатного тембра, мастерски управляемым певцом.

Правил бал, конечно же, Мефистофель (Алексей Тихомиров), создав образ героя из другого, страшного мира, наделив его чертами силы беспощадной и всеуничтожающей. В вокальном отношении партия была исполнена на очень высоком уровне, что в совокупности с артистизмом исполнителя не единожды в течение спектакля находило тёплый отклик у публики.

А что же Маргарита (Екатерина Петрова)? Явление Маргариты несёт спокойствие, ощущение гармонии с окружающим миром. Она в своей среде, душа её подобна чистейшей глади воды, ничем не замутнённой, свежей и прозрачной. Прочность этой гармонии подвергается испытанию в арии с жемчугами. Душа её проснулась, узнала новые эмоции. Хитрость коварного Мефистофеля удалась. Это было начало пути к страсти, соединившей юную деву и Фауста. А далее путь страданий отвергнутой девы, проклятие брата Валентина (Павел Янковский) перед его смертью. Она всем чужая, убившая своего младенца. Путь её к погибели, и это торжество Мефистофеля.

Партия Маргариты в исполнении сопрано Екатерины Петровой поражает своей достоверностью, необычайной трогательностью, ощущением глубины сопереживания. А голос, голос необыкновенный по силе, красоте тембра, наполненности, ровности звучания во всех регистрах, при абсолютной сценической свободе исполнительницы партии – всё это составляет то, что называют исключительным, очень ярким явлением на оперной сцене, то, что носит имя «сопрано Екатерина Петрова». Маргарита – Екатерина Петрова разбередила душу зрителя, открыла бездны и омуты красоты и страдания.

Весь спектакль воспринимается как единое целое, как сосуществование всех персонажей, присутствие которых на сцене подчинено главной задаче – показать живую жизнь. И эта задача выполнена с большим успехом.

Людмила КРАСНОВА