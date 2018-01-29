В театре «Новая Опера» показали «Лючию ди Ляммермур»

Музыкальные руководители постановки, они же и дирижёры, - Ян Латам-Кёниг и Дмитрий Волосников. Режиссёр постановки Ханс-Йоахим Фрай, сценография и костюмы – Пётр Окунев, хормейстер - Юлия Сенюкова, свет - Айвар Салихов.



Лючия — Ирина Боженко, Эдгардо — Алексей Татаринцев, Лорд Артуро — Дмитрий Пьянов, Раймондо — Алексей Антонов

В первом премьерном спектакле этого года явно прослеживалась тенденция соответствовать традиции постановок этой оперы в классическом варианте. Это и массивные двери со старинной резьбой, занимающие почти половину сценического пространства, и ярко-красные атласные костюмы «а-ля старина» одной, но многочисленной стороны, и золотистые атласные одеяния их противников. Убранство сцены вполне соответствовало мрачному сюжету из глубины XV века, как это описано в романе Вальтера Скотта. Всё это большая и внятная работа режиссёра-постановщика Ханса-Йоахима Фрайа и Петра Окунева, сценографа и художника по костюмам представленной оперы.

Опера «Лючия ди Ляммермур» по праву считается высшим достижением как белькантовое произведение, в котором композитор Г. Доницетти представил всё великолепие мелодической красоты музыки в сочетании с замысловатым, полным драматических перипетий, романтическим сюжетом. На такой основе у певцов есть возможность продемонстрировать своё мастерство, будь то первоклассный вокал или драматические интерпретации вокальных партий. Надо сказать, что артисты театра «Новая Опера», как правило, в подавляющем большинстве, сочетают в своём творчестве и то, и другое. Всё это подтвердилось в премьерном спектакле.



Лючия — Ирина Боженко, Лорд Артуро — Дмитрий Пьянов, Алиса — Галина Бадиковская

В титульной партии Лючии Эштон в этот вечер выступила сопрано Ирина Боженко, лауреат международных конкурсов. Обладательница лёгкого подвижного сопрано красивого тембра, оснащённого виртуозной техникой, без труда, казалось бы, преодолевала все «подводные камни» своей партии. Это позволяло зрителям сосредоточить внимание на драматической линии роли, предложенной исполнительницей. Надо сказать, что Боженко органично существовала в образе своей героини, не оставляя возможности усомниться в достоверности происходящего на сцене. Этому способствовала стремительность, невесомость, с которой певица передвигалась по сцене. Да, перед нами была совсем юная девушка в разных ситуациях своей жизни.



Лючия — Ирина Боженко, Эдгардо — Георгий Васильев, Алиса — Галина Бадиковская

Влюблённого молодого героя Эдгардо Равенсвуда представил в этом спектакле тенор Георгий Васильев. Певец задействован в репертуаре театра «Новая Опера» во всём спектре тенорового репертуара. Это и партия принца Рамиро в опере «Золушка» Дж. Россини, и партия Ромео в опере «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, и главные партии в операх русских композиторов, идущих на сцене театра. Кроме того, артист выходит на сцену Большого театра, например, в партии Альфреда в опере «Травиата» Дж. Верди. Довольно часто Георгий Васильев поёт на зарубежных оперных сценах, с успехом представляя отечественную оперную школу.

В премьерном спектакле «Лючия ди Ляммермур» Георгий Васильев выступил как достойный партнёр Ирины Боженко, тем не менее, оставил пространство для своей более яркой реализации в этой партии в дальнейшем. Для этого у певца есть все возможности.

А вот лорды в спектакле, лорд Энрико Эштон – Алексей Богданчиков и лорд Артуро Бэклоу – Дмитрий Пьянов, представили своих героев на высоком вокальном уровне в сочетании с драматической убедительностью. Всё действие сопровождалось высококлассным хором театра. Тем не менее, как-то представлялось, что участию хора в спектакле можно было бы придать больше динамики, сведя к минимуму его статические положения на сцене.



Лорд Артуро — Дмитрий Пьянов

Дирижировал спектаклем маэстро Ян Латам-Кёниг, музыкальный руководитель постановки, лауреат премии «Золотая Маска». Творчество этого музыканта хорошо известно московской публике по спектаклям в театре «Новая Опера» и по филармоническим концертам.

Спектакль имел большой успех у публики. Действительно, в репертуар театра пришёл замечательный образец оперного искусства, исполнить который под силу только высококлассному составу не только солистов, но и хору, и всем музыкантам. С этой точки зрения, это, безусловно, успех театра, всего творческого коллектива. У зрителей будет прекрасная возможность познакомиться с шедевром мирового оперного искусства.

Если говорить о некоей новизне в художественном осмыслении оперного шедевра, в каких-то ярких постановочных открытиях в представленном премьерном спектакле, то их не случилось. Во всяком случае, спектакль можно причислить к традиционным постановкам, и это уже хорошо. Работа выполнена на достойном уровне, с чем можно поздравить всех исполнителей и театр «Новая Опера».

Людмила КРАСНОВА

Фото: Д. Кочетков/Новая опера