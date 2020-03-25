«Итальянские эпизоды» показал театр «Новая Опера» в онлайн

Концертное действо, представленное в Зеркальном фойе театра, никак нельзя назвать эпизодами, так как программа и исполнители оказались мощным монолитом, сформированном на основе мастерства, прекрасных голосов, красоты, изысканных интерпретаций. Аккомпанировали в этот вечер Дмитрий Сибирцев и Анна Ситникова. Вёл и комментировал программу Михаил Сегельман.

Что сказать о исполнителях этой программы? Было ощущение, что мы попали в тайные залы роскошного дворца, где царила волшебная музыка и звучали голоса неслыханной красоты. Современный театрально-концертный процесс предполагает участие PR-приёмов в популяризации и продвижении артиста. Далеко не все талантливые исполнители умело пользуются инструментами этой индустрии. Состав исполнителей программы концерта «Итальянские эпизоды» открыл зрителям имена артистов высочайшего уровня во всех отношениях.

Программа интернет-концерта была выстроена в хронологии: от В. Беллини, Ф.П. Тости, Дж. Россини, Дж. Пуччини до О. Респиги, Л. Ардити, Э. Куртиса и Л. Денца. Таким образом, программа охватывала временной отрезок, равный приблизительно около ста лет. Музыка этих произведений принадлежит авторам итальянских опер и по своей сути близка к итальянской опере, представляя собой небольшие миниатюры.

Открыла программу меццо-сопрано Виктория Яровая, исполнив сочинение В. Беллини «Уныние». Затем последовали два опуса В. Беллини «Иди же, о, счастливая роза» и «Если я не смогу» в исполнении Ксении Нестеренко, которую зрители хорошо помнят по телевизионному проекту «Большая Опера». Ещё Ксения исполнила сочинение Дж. Россини «Флорентийская цветочница», продемонстрировав лёгкость, полётность, чистоту и прозрачность своего сопрано, создав образ красоты и гармонии. Теперь Ксения - солистка театра «Новая Опера».

Особый блеск в программу был привнесён обладательницами меццо-сопрано. Анастасия Лепешинская, Анна Синицына, Мария Буйносова и Виктория Яровая - невиданное богатство, редкое по количеству и качеству голосов. Тут уж есть почва для меломанских мечтаний! Когда пела Анастасия Лепешинская, это было сочинение «Цыганка» Г. Доницетти, замелькала впереди «Кармен», так естественно соединившись со страстностью, темпераментом, красотой и необыкновенным голосом певицы, глубоким, объёмным. Певица исполнила сочинения Дж. Россини «Упрёк» и «Если этого хочет мельничиха», продемонстрировав свои незаурядные возможности в драматическом воплощении образов и характеров.

Мария Буйносова выступила в программе с сочинениями Дж. Россини «Тарантеллой», «Анцолеттой после регаты». «Гребные гонки в Венеции» Дж. Россини были исполнены совместно с Анной Синицыной. Тут уже были другие эмоции, светлые, радостные.

К этому моменту подоспела меццо-сопрано Светлана Касьян, исполнив произведения Дж. Пуччини «Солнце и Любовь» и «Песня души». Приглашённая к микрофону Михаилом Сегельманом, Светлана рассказала о своих ближайших выступлениях.

Весьма ярко в программе была представлена Анна Синицына, исполнившая сочинения О. Респиги «О мёртвой фиалке», «Ночь» и «Дождь». Из этого же цикла О. Респиги «Сумерки» исполнил Георгий Васильев, а продолжил эту тему Георгий Фараджев романсом «Туманы» О. Респиги.



Алексей Татаринцев

Мужская команда программы, если так можно выразиться, выглядела очень оптимистично. Это Алексей Татаринцев, находящийся в прекрасной вокальной форме, исполнивший свою часть программы с блеском, легко и уверенно. Это были сочинения Ф.П. Тости «Марэкьяре», Р. Леонкавалло «Утро» и Э. Куртис «Мне не забыть тебя».

В финале концерта команда теноров, - Алексей Татаринцев, Георгий Васильев, Георгий Фараджев и Дмитрий Бобров, - прекрасных, разных, очень красивых, порадовала и ободрила зрителей в столь непростой момент их жизни исполнением знаменитого сочинения Л. Денца «На качелях».

Людмила КРАСНОВА