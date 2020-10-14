Дмитрий Сибирцев ушел из «Новой Оперы» в «Меридиан»

Московский театр «Новая Опера» им. Колобова он возглавлял с 2012 года. Кроме того, он является действующим пианистом, художественным руководителем арт-проекта «ТенорА XXI века».

О причинах ухода Дмитрия Сибирцева из театра официально не заявлено. Сам он комментариев на эту тему не дает. Первым заместителем директора театра остается Александр Смертин. Должность директора пока вакантна.



Дмитрий Сибирцев

Однако Дмитрий Сибирцев высказался о перспективах своей работы в КЦ «Меридиан»:

«Моё знакомство с «Меридианом» началось очень давно. Я прекрасно знаю эту площадку, не раз выступал здесь с концертами в качестве исполнителя, участвовал в телесъёмках. Наш Культурный центр обладает богатейшими возможностями для развития. В этом направлении сделано очень много, но всегда можно сделать ещё больше. И мне очень хотелось бы, чтобы эти возможности были использованы максимально... Мне хотелось бы, чтобы «Меридиан» сотрудничал с самыми престижными театрами и концертными организациями».

Дмитрий Александрович Сибирцев — художественный руководитель Арт-проекта «ТенорА XXI века», с 2012 по 2020 год — директор Московского театра Новая Опера им. Колобова. Окончил Уральскую государственную консерваторию им. Мусоргского по классу фортепиано. Выступает в качестве концертмейстера с выдающимися отечественными и зарубежными вокалистами. Автор идеи и художественный руководитель оперного фестиваля «Басы XXI века», фестиваля камерной музыки «Вокальные перекрестки», фестиваля «Сто лучших отечественных песен». Дипломант всероссийских и международных конкурсов в номинации «Лучший концертмейстер». Лауреат Премии Фонда Ирины Архиповой (2004), Лауреат Премии «Национальное достояние» (2007). Лауреат Премии г. Москвы (2013). Член жюри Всероссийской театральной премии "Золотая маска" (2013), Международной премии «Чистый звук» (2019).