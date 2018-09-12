«Жизнь за царя» в «Новой опере». Зрители скандировали: «Браво!»

В последние годы эта опера очень редкая гостья на отечественной сцене. В данный момент ее вообще нет в репертуаре российских театров. Это прежде всего объясняется очень трудными вокальными партиями с высокой тесситурой и массой сложных ансамблей и хоровых сцен, а также непростой идеологической судьбой творения Глинки.

Это его первая опера, да и вообще первая русская классическая опера героического плана. Глинка задумал ее и начал писать, находясь в Италии и обучаясь у европейских, и прежде всего итальянских оперных и инструментальных мастеров. В музыке слышны и интонации генделевских ораторий. Наверное, это единственная русская опера, сочетающая в себе вокальную русскую и итальянскую вокальные школы. В целом же «Жизнь за царя» - сложнейших музыкальный ребус, который пришлось разгадывать дирижеру «Новой оперы» и музыкальному руководителю постановки Андрею Лебедеву, как он сам сказал журналистам на пресс-конференции. Забегая вперед, скажу, что в основном ему это удалось.

Когда Василий Жуковский узнал о намерениях композитора создать русскую героическую оперу, он предложил ему в качестве сюжета историю крестьянина Ивана Сусанина, который пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти родину от польских захватчиков. Жуковский сам собирался стать либреттистом, но оказался очень занят. По рекомендации царя Николая I в качестве автора либретто был выбран барон Е.Ф. Розен. Немец по происхождению, Розен начал учить русский язык, поступив в гусарский полк, а как поэт дебютировал в 1825 г. Музыка у Глинки была уже готова, и только барон согласился писать текст на уже написанный музыкальный материал. Рабочее название оперы «Иван Сусанин» было заменено на «Жизнь за царя», которое придумал поэт Нестор Кукольник. Премьера оперы состоялась 9 декабря 1836 г. в Петербургском Большом (Каменном) театре. Дирижировал оперой директор Императорских театров и композитор Катарино Кавос. Кстати, его перу принадлежит и первая опера о подвиге Ивана Сусанина, которая так и называлась «Иван Сусанин», и была поставлена в 1815 году в том же театре. Обе оперы с успехом шли на одной сцене, а прославленный бас Осип Петров пел партию Сусанина в обеих постановках. Но время все расставило по своим местам -- опера Глинки благодаря замечательной музыке и высочайшему мастерству композитора была всеми признана первой классической русской оперой.

После Октябрьской революции, естественно, оперу «Жизнь за царя» ждали переделки. Музыка Глинки и сюжет о подвиге героя из народа привлекли внимание руководителей Советского государства. Оперу было решено вернуть на сцену, но при этом создать новое либретто. Над ним работал Сергей Городецкий, убрав все, что касалось монархии, и улучшив литературные качества текста. Ему помогал Михаил Булгаков. Правда, работа значительно затянулась. И только в 1939 году обновленный «Иван Сусанин» был показан в Большом театре, а с 1945 года этой оперой Глинки открывался каждый сезон первого оперного театра страны. Но на этом перемены в судьбе творения Глинки не кончились. С наступившей перестройкой в стране Большой театр в 1989 г. возобновил «Жизнь за царя» с оригинальным либретто барона Розена. Но постепенно интерес к первой опере Глинки стал исчезать, а теперь и совсем исчез. Замечательно, что к ней обратился театр «Новая опера». Главное же оказалось, что журналистам показали не просто очередную премьеру.

Театр постарался возродить первую русскую оперу в ее первоначальном виде. Премьере предшествовала огромная исследовательская и музыковедческая работа всего коллектива, и в первую очередь дирижера Андрея Лебедева. для которого возвращение не только музыки Глинки, но и текста барона Розена оказалось принципиальным и важным. Он услышал в партитуре и либретто создателей их творческие контакты, благодаря которым они находили полное взаимопонимание и полную гармонию этого сочинения.

Режиссером стал Алексей Вэйро, который прекрасно понял свою роль. Он выстраивает удобные и ненавязчивые мизансцены солистам и строит хоровые сцены, помогая певцам раскрывать характеры главных героев Ивана Сусанина, его дочери Антониды, ее жениха, ополченца Богдана Собинина, приемного сына Сусанина Вани, только исходя из музыкальной драматургии Глинки.

Правда, опера началась слишком громко. Несбалансированной прошла Увертюра и первое действие, в первую очередь хоровые сцены, но особенно громкой и невыразительной оказалась сцена польского бала. Какие блистательные танцы написал Глинка: торжественный полонез, энергичный, стремительный краковяк, легкий и изящный вальс, темпераментная мазурка. Оркестр не смог донести до слушателей глинковские польские танцы во всей их красоте и разнообразии. Это не прозвучало в оркестре, особенно это ощущалось в мазурке, которую хор спел очень грубо. Как не хватало в этом акте хормейстера от Бога Натальи Григорьевны Попович. Нынешний хормейстер Юлия Сенюкова явно не справилась с началом оперы.



Евгений Ставинский

К счастью, первые волнения премьеры улеглись, напряженность постепенно улетучилась, и им на смену пришли уверенность и погружение в музыку Глинки. К тому же в театре нашлись замечательные солисты, которые очень органично вошли в свои партии. Во-первых, это замечательный бас Евгений Ставинский. Роскошный голос, ровный на всем диапазоне, актерский темперамент, естественность поведения. Ему сразу и безоговорочно веришь: его юмору и доброму слову, нежности к Антониде и гордости за приемного сына Ваню, тяжести смерти от рук поляков-захватчиков и презрению к врагам, радостному приветствию зари – значит, царь и Русь спасены! Все это - в голосе певца, богатом обертонами. Своим исполнением Ставинский настолько захватывает, что даже не замечаешь трудности огромной партии Сусанина. Сразу вспоминаешь прославленных басов Большого театра.



Ирина Боженко, Евгений Ставинский и Алексей Татаринцев

Очень порадовал тенор Алексей Татаринцев в партии Богдана Собинина. Эта партия безумно тяжела для лирического тенора, и не каждый возьмется за нее. У певца на сегодняшний день все благополучно с верхним регистром, он смело взялся за Собинина и - победил. Все верхние ноты, в том числе «си-бемоль» и «до», и коварная ария, которую часто купируют, прозвучали у Алексея уверенно и ярко. Кроме того ему удалось создать не плакатный образ русского воина, а разноплановый, Его Собинин - нежный и любящий Антониду и Ивана Сусанина, как родного отца.

Хороша была в роли Вани солистка «Новой оперы» Юлия Меннибаева. Когда Юля заканчивала вокальное отделение Академии хорового искусства им. В. Попова по классу профессора Дмитрия Вдовина, она в включила в программу госэкзамена сцену и арию Вани, и спела ее на пять с плюсом. С тех пор у певицы была мечта исполнить эту партию в спектакле. Наконец, ее мечта осуществилась. У Меннибаевой огромное насыщенное меццо-сопрано красивейшего тембра. Ему подвластно многое: русская лирическая песня, и потрясающая внутренняя энергетика, с которой певица проводит сложнейшую сцену в царской ставке, и изумительное соло меццо-сопрано в финальном трио, спетое Меннибаевой с таким проникновением, что дух захватывает.



Ирина Боженко

К сожалению, не получилась у Ирины Боженко партия Антониды. Крикливый голос певицы нарушил гармонию звучания музыки Глинки. Он абсолютно не подходит для героинь русского репертуара, ему не хватает теплоты тембра, объема, плавности. К тому же Боженко страдает неточностью интонации, она бесконечно нарушала очень красивые ансамбли. Ее просто нужно заменить, ведь есть же в театре отличные сопрано.

Спектакль шел по нарастающей, и достиг своей кульминации в четвертом акте, В нем соединились сцены в царской ставке, куда Ваня приносит весть об отмене угрозы царской власти от польских захватчиков, и в непроходимом лесу, где гибнет во имя Руси и царя его отец Иван Сусанин. Эпилог. Красная площадь. Мощно, но музыкально звучат оркестр и хор «Славься!» и Трио.



«Жизнь за царя»

Практически Глинка написал мини-Реквием, поражающим духовной и божественной составляющей, что не могло не воодушевить зрителей, устроивших восторженную и длительную овацию, несмотря на поздний час.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Даниил КОЧЕТКОВ