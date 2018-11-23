Любовь Петрова, Юлия Меннибаева и Владислав Сулимский спелись с юными

«…И пусть я не успела жить - жизнь моя на сцене, жизнь моя в музыке. И пусть этому не будет конца», - эти слова принадлежат Елене Образцовой, посвятившей свою жизнь музыке, опере. Музыка продолжает звучать, но теперь уже из уст молодых и юных вокалистов, которым Елена Васильевна на своих конкурсах дала путевки в большую музыкальную жизнь.

Первое отделение было отдано лауреатам Конкурса юных вокалистов. Начинал его контратенор Тимур Сланов. Он является не только лауреатом конкурса Елены Образцовой, но в том же 2016 г. юный певец стал финалистом телепроекта «Синяя птица» на телеканале «Культура». Тимур проникновенно исполнил «Ave Maria» Дж. Каччини в сопровождении пианиста и дирижера Михаила Антоненко. Он же аккомпанировал и Юлиане Ашуровой. Ныне Юлиана - студентка музыкального училища при Московской консерватории, изящно исполнившая романс Римского-Корсакова «Пленившись розой, соловей». Затем Юлиана уже в сопровождении оркестра спела арию Сюзанны из первого действия «Свадьбы Фигаро» Моцарта. С этого момента концерт шел в сопровождении Московского симфонического оркестра для детей и юношества, во главе которого стоит талантливый музыкант Михаил Антоненко (худрук коллектива Иван Рудин). Успешно справилась с арией Царицы ночи из «Волшебной флейты» Моцарта Софья Цимбал, студентка ГИТИСа. Бас-баритон Никита Воронченко выбрал для своего дебюта на сцене зала им. Чайковского арию Фигаро из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», что оказалось более чем удачно.

Участвовали в концерте и победители конкурса юных вокалистов Елены Образцовой контратенор Юрий Юшкевич (2012) и тенор Валерий Макаров (2014). Юшкевич спел арию Анастасио из оперы Вивальди «Джустино», а Валерий Макаров - арию графа Альмавивы из «Севильского цирюльника» Россини. Пусть пока у начинающих певцов не все получилось, но они так молоды, у них все есть, чтобы состояться в профессии. Валерий - студент музыкального училища при Московской консерватории, Юрий - Берлинской академии искусств. Юшкевич уже участвовал в Первом конкурсе теноров «Хосе Каррерас Гран При». Он не вышел в финал. Но эта была «проба пера», которая обязательно принесет свои плоды. Хочется пожелать ребятам веры в свои силы и свою счастливую судьбу.

Самое яркое для меня впечатление на концерте среди юных вокалистов оставила Эльмира Караханова. Она от природы одарена красивым сопрано, музыкальностью и огромным трудолюбием, без которого настоящей певицей не станешь. Эльмира часто выступает в концертах Фонда Елены Образцовой, делает это с огромным удовольствием, всегда тщательно подбирает репертуар. В концерте выразительно спела арию Сюзанны из четвертого действия «Свадьбы Фигаро» Моцарта, проявив и актерское дарование. У нее уже есть радующие успехи: она учится в Московской консерватории, и ее приняли в Молодежную программу Большого театра. Завершила первое отделение лауреатка «взрослого» конкурса Елены Образцовой последнего призыва солистка Башкирского театра оперы и балета Диляра Идрисова арией Людмилы из оперы Глинки «Руслан и Людмила».

Второе отделение начали лауреаты двух последних взрослых конкурсов Елены Образцовой: бас, солист Большого театра Годердзи Джанелидзе, спевший арию Гремина из «Евгения Онегина» Чайковской, и тенор Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Дмитрук, проникновенно рассказавший о большой любви своего Неморино, героя «Любовного напитка» Доницетти.



Юлия Меннибаева

Солистка «Новой оперы» Юлия Меннибаева подготовила не звучащие в России «Стансы Сафо» из оперы Гуно «Сафо». Елена Гусева, солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко представила арию Леоноры из «Силы судьбы» Верди.

В финале выступили блистательные певцы-актеры с мировыми именами Любовь Петрова («Метрополитен-опера») и Владислав Сулимский (Мариинский театр). Владислав Сулимский потряс трагической судьбой шута Герцога Риголетто. Любовь Петрова была очаровательной озорницей Розиной из оперы Россини «Севильский цирюльник». Затем вместе они составили интригующий дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы Моцарта.



Владислав Сулимский, Михаил Антоненко и Любовь Петрова

Весь вечер на сцене царили мастерство и вдохновение, что не могло не вызвать восторженного отклика в зале. В конце на сцену вышли все участники концерта, чтобы вместе спеть «Застольную» из «Травиаты». Она, очевидно, никогда не надоест ни исполнителям, ни зрителям. И музыке не будет конца, о чем мечтала Елена Образцова.

Елизавета Дюкина

Фото: Юрий Барыкин и Наталья Тоскина