Драмы и комедии Крещенского фестиваля

Его программу составили спектакли текущего репертуара: «Риголетто», «Набукко», «Трубадур» Верди, «Любовный напиток» Доницетти, «Золушка» Россини и одна премьера - «Лючия ди Ламмермур» Доницетти. В Зеркальном фойе слушатели побывали на двух вечерах камерной музыки, где исполнялись вокальные сочинения Верди и Россини, а также песни выдающегося неаполитанца Франческо Паоло Тости.

На большой сцене состоялись и два концертных исполнения опер. Вот они-то и представляли особый интерес, так как мало знакомы российскому зрителю. Это оперы итальянца Умберто Джордано «Андре Шенье» и немецкого композитора Фридриха фон Флотова «Марта, или Ричмондская ярмарка». У «Марты» есть и итальянский вариант, но в Москве ее играли в оригинале.

«Андре Шенье»

Умберто Джордано (1868 – 1948) наряду с Пьетро Масканьи и Руджеро Леонкавалло) – один из ярчайших представителей итальянского веризма. Он известен в основном как оперный композитор. Среди одиннадцати опер настоящим его шедевром является «Андре Шенье». Опера основана на реальных фактах. Она рассказывает о последних годах жизни выдающегося поэта эпохи Великой французской революции. Это историческая драма на либретто Л. Иллики. Премьера оперы прошла в Миланском театре «Ла Скала» в 1896 г. с триумфальным успехом, и с тех пор она постоянная гостья на зарубежных сценах.

В замке графини де Куаньи готовятся к приему гостей. Молодой слуга Шарль Жерар переживает за отца, который в старости вынужден за гроши прислуживать надменным аристократам. К тому же Жерар безнадежно влюблен в красавицу дочь графини Мадлен, которая презирает его сословие. Появляются гости, среди них писатель Флевиль, аббат и молодой поэт Андре Шенье. Все веселятся, Флевиль, разыгрывает театрализованную сцену из своего романа с хором и танцовщицами. Андре просят почитать стихи о любви. Он отказывается, но потом вдруг начинает свои удивительные импровизации: гимн красоте природы он наполняет горечью, кругом несправедливость и обездоленность соотечественников и полное безразличие власти к народу, что заставляет разувериться во всем, даже в любви. Гости возмущены, а графиня почему-то просит у него прощения. Шенье быстро покидает замок. Но тут неожиданно появляется Жерар с толпой нищих, умоляющих о помощи. Хозяйка велит всех выгнать, а Жерара уволить. Париж 1793 года. Жерар теперь один из лидеров Революции, имеющий своего шпиона по кличке «Щеголь» .Возле одного из кафе Андре встречает друга Роше, который уговаривает поэта покинуть Францию, теперь его разыскивают как контрреволюционера. Но Андре занят другим, он получает письма от незнакомки, которая объясняется ему в любви. Появляется дама. Это Мадлен. Выясняется, что Андре и Мадлен любят друг друга. «Щеголь» тут же убегает за Жераром. Роше успевает увести Мадлен. Прибегает Жерар, и оба обнажают шпаги. Жерар падает раненый. Вспомнив прежнюю дружбу, он сообщает поэту, что его имя в списках осужденных на казнь, и советует ему поскорее бежать. Шенье удается скрыться, а Жерар не выдает, кто его ранил. Революционный трибунал, где идет сбор средств для оказания помощи республиканской армии. «Щеголь» сообщает Жерару, что арестовал Шенье и Мадлен. Жерар, терзаемый любовью и ревностью, пишет на Шенье донос и отдает его «Щеголю». Он пытается убедить Мадлен в своей любви и верности. Девушка готова ему уступить, но только в обмен умоляет Жерара добиться помилования для своего любимого. Но сначала девушка рассказывает ему о трагической гибели матери, разрушении их дома и своем полном одиночестве, если не станет и Андре. Жерар решает спасти поэта и заслужить прощение Мадлен. На судебном процессе Шенье достойно защищал честь солдата и гражданина, но ему выдвинули новое обвинение – государственная измена и приговор - смертная казнь. Двор тюрьмы Сен-Лазар. Ночь. Роше слушает последние стихи Шенье. Входят Жерар и Мадлен. Она подкупила тюремщика, чтобы занять место одной из приговоренных к смерти, чтобы быть с любимым до конца. Жерар, тронутый их любовью, просил защиту у самого Робеспьера. Но тот отклонил прошение. Утро. Счастливые Андре и Мадлен вступают на эшафот – теперь они навсегда вместе.

Театр очень серьезно подошел к новому сочинению. Дирижером пригласили широко известного в России итальянца Фабио Мастранджело.

«Опера «Андре Шенье» имеет для меня особое значение, потому что я родился в Южной Италии. Автор оперы Умберто Джордано – уроженец города Фоджа, это совсем недалеко от места, где родилась моя мама. Естественно, что я с детства знаком с его творчеством… В Фодже до сих пор работает театр его имени… «Андре Шенье» нравится мне как дирижеру в первую очередь сложностью партитуры. Эта опера очень продолжительна, разнообразна, как все оперы веризма. Она сложна и для оркестра: плотная инструментовка, множество сильных моментов в партитуре…»

Фабио Мастранджело прекрасно справился со всеми сложностями, раскрыв партитуру во всем ее многообразии: мелодическом, драматическом, лирическом, поэтическом. Точно определив музыкальную драматургию, он помог певцам создать яркие образы героев и выстроить их взаимоотношения, представив слушателям живую полнокровную жизнь тех давних времен Французской революции.

Очень удачно подобрали исполнителей. Причем были только отечественные певцы, но ряд из них успешно выступает на ведущих мировых оперных сценах. Это прежде всего солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Нажмиддин Мавлянов в титульной партии. Его красивый полетный и выразительный тенор с обаятельным тембром слово создан для образа поэта того давнего времени. Все импровизации, арии, дуэты Андре Шенье в исполнении Мавлянова выдают натуру сильную, глубокую с чувством собственного достоинства, лирически возвышенную и яростно восстающую против нищеты народной. Способного страстно любить и Францию, и красавицу Мадлен.

Многогранный образ Шарля Жерара, сначала слуги графини де Куаньи, а затем революционера, создал баритон Сергей Мурзаев, бывший солист Большого, потом Мариинского театра, поющий по всему миру. В его герое все время борются два чувства революционера, выступающего против аристократии, и безнадежная любовь к аристократке, дочери графини де Куаньи Мадлен. Он все время мечется между этими двумя огнями, а в результате остается ни с чем. Ему суждено только рыдать, видя, как его Мадлен счастливая добровольно идет со своим поэтом на казнь.

Хороша и Мадлен в исполнении Ирины Моревой. Ирина - выпускница Центра оперного пения Галины Вишневской, лауреат первой премии Международного вокального конкурса Галины Вишневской. У нее насыщенное драматическое сопрано с теплым тембром, покоряющее искренностью и чувственностью. Арии Мадлен и ее дуэты с Андре-Мавляновым захватывают силой и глубиной чувств молодых героев.

Еще хотелось бы отметить эпизод в исполнении Маргариты Некрасовой. Слепая старуха Мадлон приводит в революционный трибунал своего внука, чтобы он вступил в революционную армию. Ее монолог запоминается силой патриотизма старого бедного человека. Убедительными в небольших партиях были Татьяна Табачук-графиня де Куаньи, Отар Кунчулиа – Роше, друг Шенье, Антон Бочкарев.—«Щеголь». Таким удачным было рождение шедевра Умберто Джордано «Андре Шенье» на сцене «Новой оперы».

«Марта»

Совсем иная ситуация сложилось с оперой Флотова «Марта, или Ричмондская ярмарка». Немецкий композитор Фридрих фон Флотов (1812 – 1883) получил музыкальное образование в Париже. Общение с композиторами Обером, Россини, Мейербером, Гуно пробудили у молодого человека интерес к музыкальному театру. Флотов – автор свыше 25 опер. Самая известная из них «Марта, или Ричмондская ярмарка» написана на сюжет балета-пантомимы «Леди Генриетта, или Служанка из Гринвича». Либретто Вильгельма Фридриха. Впервые «Марта» была поставлена в 1847 году на сцене Венского театра у Каринтийских ворот. «Романтико-комическая опера» - так определил жанр своего произведения сам Флотов, соединив в нем принципы французской комической оперы, немецкую народно-бытовую стихию и итальянское бельканто.

Действие оперы происходит в Ричмонде и его окрестностях (Англия начала XVIII в.). Это забавная и веселая история о том, как от скуки фрейлина королевы Анны Леди Гарриет и ее подруга фрейлина Нэнси, захватив с собой ухажера и кузена Гарриет лорда Тристана и переодевшись в крестьянские наряды, отправились в Ричмонд на ярмарку служанок. Гарриет стала Мартой, Нэнси – Юлией, а Тристан - Бобом. Красивые крестьяночки приглянулись молодым фермерам Лионелю и Плюмкетту, и они заключили с ними договор, определив хороший задаток, но… девушки, слишком увлеклись новыми жизненными впечатлениями и поздно осознали, как далеко зашла их шутка. Ведь только что судья Ричмонда зачитал новый закон королевы: с этого дня каждая нанятая фермером служанка и получившая задаток обязана проработать на хозяина один год, и не имеет права покинуть его до конца этого срока. Молодые люди довольны, а девушки растеряны. Они хотят отказаться от договора, но судья непреклонен. Марту и Юлию увозят на ферму. Далее следует череда всяких перипетий: смешных и неприятных. Но это комедия, и все кончается благополучно, а Гарриет и Нэнси оказываются счастливыми обладательницами своих суженных.

В опере действительно много яркой и разнообразной музыки, начиная с Увертюры, составленной в виде попурри из наиболее ярких мелодий оперы, в частности, заимствованных из музыки для сцены Ричмондской ярмарки. Здесь и арии Гарриетт-Марты и Лионеля, многочисленные красивейшие дуэты и квартеты главных персонажей. Но исполнение оперы было далеко не лучшим. Оркестр театра п/у главного дирижера Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Феликса Коробова играл в основном громко и однообразно. То же самое можно сказать и о хоре (хормейстер Юлия Сенюкова). Солистам явно не хватало голосов для «Марты». Меццо-сопрано Анну Синицыну редко когда было слышно в дуэтах и квартетах. Опытные ведущие солисты «Новой оперы» тенор Георгий Фараджев и баритон Илья Кузьмин тоже не справлялись со своими партиями. У Фараджева по-настоящему не прозвучала даже всем известная ария Лионеля «Марта, Марта». Создалось впечатление, что недостаточно работали над непростой оперой Флотова, а готовили ее в какой-то спешке. Все были какие-то неуверенные и абсолютно беспомощны актерски. Единственно, кто выделялся на этом безликом фоне так это Елена Терентьева в партии Гарриет-Марты. Она замечательно спела арию «Последняя роза лета» и украшала ансамбли четкими и пленительными колоратурами. К тому же в отличие от других создала интересный образ своей героини.

После такого концертного исполнения оперы Флотова «Марта» настигло полное разочарование, но… захотелось, чтобы театр снова к ней вернулся, но с другими руководителями и солистами, кроме Елены Терентьевой.

Елизавета ДЮКИНА