Открылся первый фестиваль Дмитрия Корчака в НОВАТе

И тут ярким всполохом обозначился первый именной фестиваль Дмитрия Корчака. Открылся фестиваль 6 июня на сцене Новосибирского театра оперы и балета посвящением А.С. Пушкину, в день рождения поэта. Программа так и называлась: «Мой Пушкин. Концерт в 2-х отделениях в день рождения поэта». Программу составили произведения Г. Свиридова, так редко, к сожалению, исполняемые в концертах. В первом отделении зрители услышали «Пушкинский венок» Г. Свиридова, концерт для хора на стихи А. Пушкина.

Прозвучало пушкинское слово, воплощённое в музыкальном высказывании великого Георгия Свиридова. Поэтическая роскошь в сочетании с великой музыкой была воплощена прекрасными голосами хора и солистов оперы НОВАТа. Это Н. Лоскуткин, С. Токарева, Н. Нестерова, Д. Шувалова, С.Бачаева. За дирижёрским пультом был музыкальный руководитель и дирижёр, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат международной премии «Триумф» маэстро Дмитрий Корчак, открывший свой первый фестиваль.

Во втором отделении концерта было исполнено сочинение Г. Свиридова «Метель», музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина. Симфоническим оркестром Новосибирского государственного театра оперы и балета дирижировал Дмитрий Корчак.



Дмитрий Корчак

Исходя из опыта недавних дирижёрских дебютов Дмитрия Корчака, а это «Вильгельм Телль», «Stabat Mater» Дж. Россини на сцене ММДМ, «Севильский цирюльник» Дж. Россини и «Иудейка» Ж.Ж. Галеви в Михайловском театре, и теперь «Метель» Г. Свиридова в НОВАТе, позволительно говорить о тщательной, тонкой манере проработки всех особенностей исполняемых музыкальных произведений, открывающих новые грани в звучании, казалось бы, хорошо знакомых сочинений.

Для слушателей это еще и приобретение новых эмоциональных впечатлений благодаря уникальной исполнительской манере Дмитрия Корчака. И это сближает дирижёрский опыт маэстро с тем, как выразил поэтическим языком суть творческого процесса А. Пушкин в своём «Пророке»:

Моих ушей коснулся он:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полёт,

И гад морских подводный ход,

И дольней розы прозябанье…

Как в вокальной карьере тенора Дмитрия Корчака, признанного белькантового певца, так и в его дирижёрском опыте явственно доминирует особая, индивидуальная манера исполнения, свой неповторимый тембр. Все эти черты исполнительского стиля маэстро Дмитрия Корчака находят живой отклик у публики, посещающей его выступления. Так было и на концерте в НОВАТе, на сцене уютного, недавно отреставрированного зала имени Исидора Зака. Публика приветствовала участников, исполнивших уникальную программу, длительной стоячей овацией.

Без преувеличения можно назвать этот концерт, открывший первый фестиваль Дмитрия Корчака, выдающимся событием в культурной жизни России. Это и день рождения А. Пушкина, и музыка великого Г. Свиридова, и высокий уровень исполнителей, и авторская мысль в создании программы самого маэстро Дмитрия Корчака, подтверждающая его статус не только как выдающегося музыканта, но и как глубокого художника-мыслителя, носителя русской культуры.

Творчество А. Пушкина постоянно присутствует в сценической жизни Дмитрия Корчака. Это, безусловно, партия Ленского в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского, лучшим исполнителем которой является тенор Дмитрий Корчак. Это и романсы на стихи А. Пушкина русских композиторов М. Глинки, А. Варламова, С. Рахманинова.



Дмитрий Корчак

Фестиваль продолжается. В программу вошли оперы, можно сказать, мировые хиты. Эту часть программы фестиваля уже открыла опера «Любовный напиток» Г. Доницетти, исполненная на главной сцене НОВАТа 2 июня. В конце июня ожидается исполнение оперы «Аида» Дж. Верди. Это грандиозное произведение вошло в портфолио дирижёра Дмитрия Корчака после исполнения на сцене НОВАТа. Будет и дирижёрский дебют маэстро: в опере «Кармен» Ж. Бизе. Закроется фестиваль гала-концертом с посвящением великой Елене Образцовой в день рождения певицы 7 июля. На сцену НОВАТа выйдут мировые оперные звёзды. Среди них - сопрано Екатерина Сюрина, баритон Чарльз Кастроново, меццо-сопрано Юлия Меннибаева. Дирижировать будет Дмитрий Корчак.

Оперную часть программы фестиваля предварит концерт русской духовной и народной музыки. Исполнители: хор НОВАТа, солисты Михаил Круглов, Дарья Шувалова, Сергей Кузьмин, Алексей Зеленков, Николай Лоскуткин, Тимофей Дубовицкий. Концерт состоится в НОВАТе 29 июня, дирижировать будет, конечно, маэстро Дмитрий Корчак.

Архитектоника фестиваля, имеющая в основании незаурядную одарённость и бесценный опыт мировой оперной карьеры Дмитрия Корчака, позволяет надеяться, что этот фестиваль займёт позицию национального музыкального фестиваля России.

Людмила КРАСНОВА