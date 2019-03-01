«Гершвин-гала» объединит Гершвина и Стравинского

Им обоим было суждено изменить ход музыкальной истории и создать шедевры, которые продолжают потрясать слушателей и через многие десятилетия. Нью-Йорк был родиной для Гершвина, сына эмигрантов из Одессы. США стали второй родиной для Стравинского, прожившего там 30 лет. Америка объединила судьбы двух столь разных гениев, и их музыку в Москве представит интернациональная команда исполнителей.

Среди целой плеяды блестящих американских композиторов Джордж Гершвин остается в нашей стране фигурой №1. Колоссальный успех на Бродвее, сотрудничество с джаз-бэндом Пола Уайтмена – все это сделало Гершвина национальным героем, но именно «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано с оркестром и опера «Порги и Бесс» обессмертили его имя. Их искренность, обаяние, необыкновенная душевность и красота в сочетании с современным драйвом – все это покоряет сегодня так же, как и почти 100 лет назад.

Именно эти два сочинения вошли в программу концерта. В первом отделении прозвучит «Рапсодия в стиле блюз», партию солирующего фортепиано исполнит Басиния Шульман – одна из наиболее ярких российских пианисток, которая огромное внимание уделяет неакадемическим направлениям, импровизации и кроссоверу.



ТЕКСТ

Во втором отделении слушателей ждут фрагменты оперы «Порги и Бесс». В ней впервые на оперной сцене зазвучали джазовые и блюзовые мотивы и негритянский фольклор, поэтому специально для этого концерта в Москву приезжают американские звезды оперной сцены – баритон Реджинальд Смит-младший и сопрано Мишель Брэдли. Благодаря их мастерству и чувству стиля мелодии знаменитой оперы зазвучат по-настоящему. Вместе с ними на сцену выйдут симфонический оркестр «Русская филармония» и академический хор «Мастера хорового пения». За дирижерским пультом – Дмитрий Корчак.

В первом отделении также прозвучит «Дивертисмент» – оркестровая сюита из балета «Поцелуй феи» Игоря Стравинского. Это эффектное сочинение для оркестра по сказке Г. Х. Андерсена «Ледяная дева» написано на основе мелодий Петра Ильича Чайковского, которого Стравинский очень любил и почитал. Премьера состоялась на сцене Парижской оперы, и балет быстро обрел популярность во всем западном полушарии. Так как «модерниста» Стравинского не слишком жаловали, а долгое время и запрещали в СССР, «Поцелуй феи» долгое время оставался у нас неизвестным. Однако это восхитительная музыка, которая объединяет в себе красочность и выразительность романтизма с пульсом нового времени, и которую обязательно стоит услышать хотя бы раз.

Басиния Шульман – яркая представительница русской фортепианной школы. Участвовала в фестивалях в Кройте (Германия), Кольмаре и Вальберге (Франция), Амстердаме (Нидерланды), Москве, Санкт-Петербурге и многих других. Выступала с оркестрами «Новой оперы», «Оркестром Москвы», «Московской камератой», Государственным академическим камерным оркестром России п/у К. Орбеляна, филармоническими оркестрами Испании, Бразилии, Литвы, России и других стран. Успешно гастролирует в России и за рубежом, выступая в таких престижных залах, как Большой зал Московской консерватории и Концертный зал им. П. И. Чайковского, Московский международный Дом Музыки, Альберт-холл (Лондон), Бетховен-холл (Германия), Муниципальный театр Сан-Паулу и др. Пианистку отличает высокий исполнительский класс, большой опыт исполнения академического репертуара, но при этом она смело предлагает новые интерпретации классических произведений, играет с джазовыми музыкантами, создает проекты в жанре кроссовер.

Активно выступает сольно и в камерном жанре, участвует в театральных проектах. Является продюсером различных музыкальных проектов и программ, а также куратором музыкальных сезонов в усадьбах Архангельское и Поленово, часто становится гостьей радио и ТВ программ.

Реджинальд Смит-младший (баритон) – выпускник оперной студии Хьюстона и победитель Большого финала прослушиваний Национального совета Метрополитен-оперы 2015 года. Его отмечают как «страстного исполнителя» (New York Times) с «захватывающе драматичным» голосом, который является «одним из самых потрясающих баритонов, появившихся за последние годы» (Opera News).

Смит выступает на сценах всех крупных оперных домов США и сотрудничает рядом симфонических оркестров. В сезоне 2018-2019 он исполняет ведущие партии в Лирической опере Чикаго, в оперных театрах Сан-Франциско, Мемфиса и Айдахо, выступает с Хьюстонским оркестром и оркестром Нью-Джерси. В его репертуаре партии: Граф Альмавива («Свадьба Фигаро» Моцарта), Амонасро («Аида» Верди), Жорж Жемон («Травиата» Верди), Шарплесса («Мадам Баттерфляй» Пуччини), Таддео («Итальянка в Алжире» Россини), Марсель («Богема» Пуччини), Капулетти («Ромео и Джульетта» Гуно), Порги («Порги и Бесс» Гершвина). Среди концертного репертуара – сольные партии в «Мессии» Генделя, «Коронационной мессе» и Реквиема Моцарта, «Торжественной мессе» Бетховена, «Ромео и Джульетте» Берлиоза, «Илия» Мендельсона, «Немецком реквиеме» Брамса, «Оде Наполеону» Шёнберга, Carmina Burana Орфа, а также сочинения Шуберта, Бриттена, Форе, Дюрюфле и др.

Мишель Брэдли (сопрано) – восходящая звезда мировой оперы. Выпускница Программы развития молодых артистов Метрополитен-оперы, в рамках которой участвовала в «Идоменее» Моцарта под управлением маэстро Джеймса Левайна и исполнила партию верховной жрицы в «Аиде» Верди. На открытии сезона 2017-2018 выступила в партии Клотильды в новой постановке оперы «Норма», заслужив множество положительных отзывов. В сезоне 2018-2019 исполняет главную роль в «Аиде» Верди в Национальной опере Лотарингии (Нанси, Франция), Леонору в «Силе судьбы» Верди в Опере Франкфурта, Реквием Верди в Немецкой опере. Мишель – лауреат многих престижных наград, среди которых и первые премии Международных вокальных конкуров Gerda Lissner и Opera Index (2017).

Дмитрий Корчак – известный российский тенор и дирижер. Окончил дирижерский и вокальный факультеты Академии хорового искусства им. В. С. Попова. С 2003 по 2007 годы работал в московском театре «Новая опера им. Е. В. Колобова». С начала сезона 2017/2018 – главный приглашенный дирижер Новосибирского театра оперы и балета.

Сотрудничал с такими дирижерами, как Л. Маазель, Р. Мути, К. Нагано, З. Мета, М. Минковски, Д. Баренбойм, М. Плассон, П. Доминго, А. Дзедда, Х. Кура, К. Пендерецкий, С. Сондецкис, Т. Зандерлинг, Р. Шайли, Е. Светланов, В. Федосеев, Ю. Темирканов, В. Спиваков, М. Плетнёв, Е. Колобов, В. Попов и другими. Выступает на лучших оперных сценах и участвует в престижных международных фестивалях.

Билеты: https://iframeab-pre0265.intickets.ru/node/10976667