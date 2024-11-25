Дмитрий Корчак представит новую программу «Шедевры русской оперы»

Артист, которого мировая пресса называет «королем бельканто», прилетит в Россию всего на пару дней в перерыве между выступлениями в Венской государственной опере и миланском театре «Ла Скала». Программа «Шедевры русской оперы» станет единственным сольным концертом исполнителя в Москве в сезоне 2024/2025.



Дмитрий Корчак

«Русский репертуар очень сложен для исполнения. В нем важно всё – музыка, текст, исторический контекст эпохи, в которую создавалось произведение композитором, как и контекст эпохи, про которую та или иная опера была написана. Но самое главное для меня в русской оперной музыке – это та душевность, те глубокие эмоции, которые исполнитель должен постараться донести до слушателя», – рассказывает Дмитрий Корчак.

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Концерт пройдет под руководством дирижера Тимура Зангиева и в сопровождении Национального филармонического оркестра России, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Спиваков.

В программе концерта арии из опер «Снегурочка», «Майская ночь», «Садко» Н. Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Дубровский» Э. Направникова, «Обручение в Монастыре» С. Прокофьева, «Князь Игорь» А. Бородина.

Отдельного внимания заслуживает партия Ленского, первое исполнение которой состоялось в легендарном спектакле Венской государственной оперы, где был собран звездный состав – партнерами Дмитрия по сцене стали тогда Дмитрий Хворостовский и Анна Нетребко.