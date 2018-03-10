Посвящение С.Я. Лемешеву. Концерт Дмитрия Корчака и АОРНИ в БЗК

Исполнители: Академический оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова (дирижёр Андрей Шлячков), солист Дмитрий Корчак.

Певец верен своему девизу: выступать в Москве не реже одного раза в год. Так и на этот раз получилось. В начале сезона был заявлен ещё концерт в ММДМ, но и его перенесли на самый конец года. Состоится ли?

Несмотря на дневное время, зал БЗК дружно заполнился почти до отказа. Появление музыкантов оркестра на сцене публика встретила каким-то душевным, тёплым откликом. Программа открылась своего рода «заделом», настроем публики на весь концерт. Прозвучал в исполнении оркестра романс «Я помню чудное мгновенье…» М.И. Глинки. Что и говорить, эта музыка и этот оркестр связаны памятью с незабвенным Сергеем Яковлевичем Лемешевым, с его неповторимым голосом, который держит незримую связь в русской культуре с предшествующей эпохой, восходящей к эпохе А.С. Пушкина. Зрителям, собравшимся в зале, предстояло пережить «чудные мгновенья».

На каком-то особом подъёме прозвучало в исполнении оркестра сочинение П. Куликова «Липа вековая», широко, раздольно, с затаённой грустью. Было чувство, какое бывает у человека, вернувшегося в родной дом после далёкого путешествия. Это состояние обретения, ощущения корней своих. Именно такое настроение, радостное, светлое, было в зале.

Далее последовал блок произведений из русской народной классики, памятью связанный с исполнением С.Я. Лемешева. Это русская народная песня «Ах ты, душечка», далее романс «Свидание» П. Булахова и «Колокольчики мои» на стихи А.К. Толстого. На сцену вышел исполнитель - тенор Дмитрий Корчак. Зал встретил певца овацией, какая обычно бывает при завершении концерта. Да, вот вам и «не реже одного раза в год»! Зал не просто знал певца, а хорошо его знал и ждал!

Перед публикой предстал певец-мастер, голос звучал свободно, легко, не испытывая ни малейших затруднений в передаче смыслов исполняемых произведений. Этот репертуар был для него не просто знакомым, а родным по крови, по духу. Певец как будто отдыхал на волнах прекрасной музыки, испытывая огромное удовольствие от соприкосновения с ней. Зал воспринял этот посыл и ответил овациями.

Да, но с каким оркестром выступал тенор Дмитрий Корчак, теперь уже мировая оперная знаменитость! Именно с этим оркестром, когда коллективом руководил маэстро Владимир Федосеев, любил выступать Сергей Яковлевич Лемешев. Памятны блестящие выступления оркестра под руководством маэстро Н.Н. Некрасова. И теперь, под управлением маэстро А. Шлячкова, оркестр звучал необыкновенно свежо, как в сопровождении, так и в собственно своих, оркестровых номерах программы. Дирижёр управлял оркестром свободно, красивым жестом, вдохновенно.

В программе концерта блестяще показали себя солисты оркестра - подлинные мастера, большие артисты, исполнив свои номера. Прозвучала, захватив зал, «Испанская фантазия» И. Фролова в исполнении солистов М. Кириковой и А. Филиппова и вариации на тему русской народной песни «Белолица - круглолица» А. Цыганкова в исполнении виртуоза-солиста А. Маркова. А как мастерски, с каким вдохновением были исполнены вариации на тему русской народной песни «Выйду ль я на реченьку» Д. Ибрагимовым! Какой был отклик зала, какой шквал аплодисментов...

Заданный тон музыкального праздника только набирал силу во втором отделении. И тут звучали необыкновенной красоты мелодии в произведениях В. Городовской, а это концертная фантазия на тему вальса А. Джойса «Воспоминание» и «Русская тройка».

Последовал блок русских народных песен в исполнении Дмитрия Корчака. Зал услышал русскую народную песню «Ах, Настасья», «У ворот, ворот» и столь любимую в народе песню «Коробейники» на слова Н. Некрасова. У исполнителя появилась и какая-то вполне уместная лихость, раскованность, певческая свобода. Публике такая манера в интерпретации пришлась по душе, что и было отмечено шквалом аплодисментов.

Тем временем, по громкой связи объявили об автограф-сессии тенора в нижнем вестибюле, и публика потянулась туда. А концерт завершался русской народной песней «Вечерний звон», исполненной оркестром с особым изыском, и вальсом «Над волнами» Хувенито Росаса. Очень насыщенная, содержательная и очень красивая программа оставила у зрителей ощущение праздника русской музыки, столь богатой и прекрасной.

Во всём этом празднике не обошлось, к сожалению, без «капли дёгтя». Не удалась автограф-сессия, совершенно неорганизованная и не представленная в соответствии со статусом певца – мировой звезды. Всё это тем более вызвало сожаление и не сочеталось с тем, что накануне в Михайловском театре у Дмитрия Корчака состоялся успешный дебют в качестве дирижёра в опере «Севильский цирюльник». А тут БЗК встретил его голой, будничной сценой и скомканной автограф-сессией. Кстати, многие зрители возмущались отсутствием программок (их дали на БЗК всего 50 штук) и недостаточным количеством дисков, обещанных к этому концерту.

Людмила КРАСНОВА