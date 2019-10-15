«Золушка» Россини в «Новой Опере». Московский дебют дирижёра Дмитрия Корчака

Как рассказал Корчак, интенсивная подготовка шла в последние две недели перед показом. Состав исполнителей был смешанным: артисты театра и молодые исполнители, победители конкурса певцов Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой», руководимого генеральным директором Натальей Игнатенко. Спектакль был создан в рамках молодёжного образовательного творческого проекта «Оперный класс». Активное участие в подготовке спектакля приняли прибывшие из Пезаро художественный руководитель ROF-Маэстро Эрнесто Паласио и Генеральный директор ROF господин Оливье Декот. Такая многоступенчатая программа подготовки исполнения оперы осуществилась благодаря Президентскому гранту.

«Золушка» предстала в оформлении спектакля 2011 года в режиссуре и сценографии В. Герасименко, заслуженного художника РФ. Понятно, что в такой короткий срок создать новую версию постановки было невозможно, да и задача такая не ставилась. Главным было дать возможность молодым певцам, победителям вокального конкурса, показать себя в спектакле, исполнив соло, дуэты, ансамбли этого замечательного сочинения Дж. Россини.

Маэстро Дмитрий Корчак рассказал о трудностях, особенностях осуществления этой постановки. Молодые исполнители, по словам Корчака, очень талантливые певцы, были полны желанием, очень старались воплотить в своих сценических персонажах всё то, что требовали от них постановщики. Стиль Россини, по словам Корчака, не всем известен здесь в театре. В этом направлении шла кропотливая работа с исполнителями. В чём состояла стилистическая задача? Надо было понять и добиться чистоты фразировки. Артист должен был сам сочинить и исполнить свои вариации, которые бы органически вплетались в музыкальный текст самого Россини. Для молодых артистов открылся чудесный мир, как в своё время для меня, мир музыки Россини, - добавил дирижёр.

Задача постижения стиля исполняемого произведения, наверное, самая трудная для любого артиста ещё и потому, что нет готовых рецептов, нет формальных признаков, закреплённых практикой того, как надо, как должно быть. Шаг за шагом, по крупицам, шла работа над спектаклем. Разумеется, молодым исполнителям, да и артистам театра, участвовавшим в этой постановке, выпала большая удача приобщиться к секретам исполнения произведений Россини.



Участники спектакля

Сам Дмитрий Корчак - исполнитель россиниевского репертуара на мировых оперных сценах, начиная с 2008 года, когда на ROF в Пезаро он исполнил партию тенора в «Stabat Mater» Россини и получил длительный контракт этого фестиваля. Партию Принца Рамиро певец исполнял на знаменитых оперных сценах Испании, Бельгии, Австрии, Германии, на сцене Метрополитен в Нью-Йорке. При таком исполнительском опыте мнению Корчака можно доверять.

Большой удачей этой программы было живое участие в подготовке и осуществлении высшего руководства ROF, в лице музыкального руководителя знаменитого фестиваля Эрнесто Паласио. Приехал также генеральный директор ROF Оливье Декот. При таких силах спектакль был обречён на большой успех, что и случилось на сцене театра «Новая Опера».

А что же наши певцы? Партию Золушки, падчерицы дона Маньифико, исполнила Цветана Омельчук, лауреат международного конкурса, обладательница сильного, красивого меццо-сопрано. Не могу сказать, что голос одинаково хорошо звучал во всех регистрах. В нижнем регистре есть над чем поработать. Характер героини, представленный певицей, более соответствует трагической партии. А ведь Золушка - юная дева, в возрасте невесты. Тут вспоминается исполнительница этой партии, блистательная Марианна Пиццолато. Не так давно, на сцене ГКЗ «Зарядье» она с таким юмором, с такой грацией исполняла арии из этой оперы. К тому же, опера «Золушка» принадлежит в жанровом отношении к операм буффо, что должно определять у артистов выбор изобразительных средств.

Партию принца Дона Рамиро исполнил лауреат международных конкурсов Дамир Закиров, обладатель красивого, подвижного, лёгкого тенора. Исполнителю можно пожелать более овладеть стилем исполнения россиниевского репертуара. Понятно, что работа будет продолжена, а, значит, будут и результаты.

Камердинер Дандини в исполнении лауреата международных конкурсов Андрея Максимова выделился очень естественной трактовкой своей партии, оснащённой целым арсеналом сценических изобразительных средств, в сочетании с красивым, сильным голосом, что сделало его весьма запоминающимся.

Что касается исполнителей «старшей группы», - а это Дмитрий Чеблыков-Алидоро, лауреат премии «Золотая Маска» Евгений Ставинский в партии Дона Маньифико, лауреат международного конкурса Джульетта Аванесян в роли Клоринды, заслуженная артистка РФ Ирина Ромишевская в роли Тисбы, - то именно исполнение партий этими артистами сделали спектакль ярким музыкальным событием, соответствующим высокой репутации театра «Новая Опера».

Мужской хор театра прекрасно прозвучал, о чём очень комплиментарно высказался в своём интервью дирижёр Дмитрий Корчак. Его мнению по многим причинам можно доверять, в том числе и потому, что он пять лет служил в этом театре, исполняя теноровые партии, подготовленные с маэстро Евгением Колобовым, основателем театра «Новая Опера».

Главной же «изюминкой», главным событием этого вечера стал оркестр, руководимый маэстро Дмитрием Корчаком, музыка Россини, поведавшая о жизни с её перипетиями, с её счастьем, переживаниями, огорчениями и удачами. Было необыкновенное единение певцов и оркестра, манера взаимодействия которых соответствует тому, что можно назвать авторским стилем Корчака. Это подтверждают и другие выступления дирижёра, например, «Севильский цирюльник» Дж. Россини в Михайловском театре, программа «Пушкинский венок» Г. Свиридова в НОВАТе, концертная программа «Россини» в ГКЗ «Зарядье».

В следующем сезоне Дмитрий Корчак будет дебютировать как дирижёр в программе ROF-2020 в итальянском Пезаро, на родине Дж. Россини.

Людмила КРАСНОВА