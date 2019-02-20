40-летие Дмитрия Корчака звезды отпразднуют в «Зарядье»

В концерте примут участие: Дмитрий Корчак, тенор; Любовь Петрова, сопрано; Вероника Джиоева, сопрано; Андрей Данилов, тенор; Алексей Татаринцев, тенор; Сергей Романовский, тенор; Леви Секгапане, тенор; Василий Ладюк, баритон. Специальный гость концерта – Сергей Крылов, скрипка. Дирижеры – Дмитрий Корчак и Константин Чудовский. Оркестр - Musica Viva. В концерте принимает участие Государственный академический московский областной Хор имени А.Д. Кожевникова (художественный руководитель и главный дирижер – Николай Азаров).



Дмитрий Корчак

Концерт приурочен к 40-летию Дмитрия Корчака.

Роскошный голос, совершенное исполнение и мощная харизма снискали тенору Дмитрию Корчаку успех во всем мире. Не так давно выпускник Академии хорового искусства им. В.С. Попова (по двум факультетам: дирижёрскому и вокальному) начал выступать как дирижер симфонического оркестра.

К радости своих многочисленных поклонников, на этом поприще он проявил не меньший талант.

С 2016 года Дмитрий Корчак – главный приглашенный дирижер Новосибирского театра оперы и балета и приглашенный дирижер Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

В концерте принимают участие только звезды. Место за дирижерским пультом с Дмитрием Корчаком разделит Константин Чудовский, главный дирижёр Муниципального театра Сантьяго в Чили (с 2013 г.) и главный дирижёр Екатеринбургского театра оперы и балета (с 2019 г.).