«Севильский цирюльник» Дж. Россини в Михайловском театре

Оказаться в памятные дни рядом с этим домом, в Михайловском театре в связи с премьерой оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини - случай необычный, наполненный особым содержанием. Площадь Искусств. Памятник поэту подтверждает его пророчество: «Нет, весь я не умру! Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит...»

Опера «Севильский цирюльник» шагнула на просторы Российской империи в Одессе в 1821 году. На первом представлении оперы в Одесском театре был опальный наш поэт А.С. Пушкин, что впоследствии живо и подробно описал в 10-ой главе своего романа в стихах «Евгений Онегин». Это описание можно назвать поэтической рецензией на весь стиль Россини, настолько чётко и ёмко определил поэт особенности музыкального языка композитора.

В Михайловском театре на Площади Искусств «Севильский Цирюльник» поселился в конце XIX века и с тех пор не покидает этот царственный дом. И вот теперь празднуется 150-летие пребывания «Севильского цирюльника» в Михайловском театре. Солидная дата, достойный повод! К этой дате и приурочена премьера оперы в текущем театральном сезоне.

А тут ещё одна дата: юбилей художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. При его пришествии театр возродился, задышал, засверкал после качественной реставрации. Работы на объекте культурного наследия федерального значения продолжались около полутора лет, в зимний период они приостанавливались до наступления стабильных положительных температур. Постоянно осуществлялся научный, авторский и технический надзор. Во время ремонта театр не прекращал деятельность, на сцене шли спектакли, выпускались премьеры. В театре хорошо, комфортно не только артистам, но и зрителям. А какие балетные и оперные имена работают в Михайловском театре! Вот и премьерный «Севильский цирюльник» подтвердил это своим звёздным составом.

Команда исполнителей этого спектакля сложилась как интернациональная, высокого профессионального уровня. Главные партии Графа Альмавива и Дон Бартоло исполнили приглашённые солисты Шавьер Ангуага и Паоло Бордонья. Партии Фигаро, Розины, Дона Базилио, а также Берты исполнили, соответственно, Борис Пинхасович, Василиса Бержанская, Александр Безруков и Софья Файнберг, представители отечественной вокальной школы.

На сцене были слуги, офицеры, музыканты, солдаты, маленькая танцовщица фламенко (Ульяна Иванова), жители Севильи. Артисты театра, хора, миманса – это все те, кто наполнили жизнью происходящее на сцене. Для многих исполнителей этот спектакль оказался дебютным. Прежде всего для наших зарубежных гостей Паоло Бордонья и Шавьера Ангуага, а также для Василисы Бержанской.

Был и ещё один дебютант, исполнивший в спектакле партию клавесина. Это блистательный музыкант, знаменитый оперный репетитор, художественный руководитель оперного фестиваля в Испании, маэстро Джулио Заппа. За дирижёрский пульт в этот вечер впервые в Михайловском театре встал маэстро Дмитрий Корчак. Оперой «Севильский цирюльник» маэстро также дирижировал первый раз. Вот и ещё один дебют!

Знаменитая увертюра к опере «Севильский цирюльник» была исполнена оркестром Михайловского театра под управлением маэстро Дмитрия Корчака и произвела впечатление причудливого кружева тонкого, изысканного плетения. Изящный музыкальный рисунок находился в гармонии не только с тем, что происходило на сцене, но и со всем тем, что представлял собою зрительный зал. Весь спектакль был проведён дирижёром в тонкой, деликатной манере, Такое единство встречается крайне редко. В этот вечер всё было именно так!

На примере исполнителей главных партий в этом спектакле можно говорить о различиях в интерпретации характеров героев оперы нашими зарубежными гостями в сравнении с соотечественниками. Партии Доктора Бартоло и Графа Альмавивы были представлены яркими, сильными голосами и посланы в зал ёмкими невербальными средствами. Партии Графа Альмавивы и Розины были представлены исполнителями нашей вокальной школы в сдержанной, деликатной манере. Дон Базилио предстал в несколько гротесковом варианте.

При всех различиях очень удались в спектакле речитативы, обычно представляющие непреодолимые трудности для исполнителей. А вот тут как раз всё удалось, объединив противоположности, что можно определить как особую удачу спектакля.

Благодаря ярким, праздничным костюмам и всему художественному оформлению спектакля (главный художник Вячеслав Окунев) представление оставило ощущение изящного, красочного праздника не только на сцене, но и в зале, среди зрителей. Спектакль предстал как драгоценный сувенир, богатый подарок юбиляру, художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману, трудами которого и любовью к высокому искусству достигнут столь высокий результат. Надо отдать должное художественному вкусу и безошибочному эстетическому чутью Владимира Кехмана, сумевшему создать условия для реализации уникальных творческих возможностей знаменитого нашего тенора, а теперь и главного приглашённого дирижёра НОВАТа маэстро Дмитрия Корчака.

Людмила КРАСНОВА