Алевтина Иоффе стала музруком Михайловского театра

Со столичным театром Иоффе сохранит профессиональные отношения.

Нового музыкального руководителя представили в пятницу на встрече министра культуры Ольги Любимовой и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана.



Алевтина Иоффе

«Алевтина Николаевна сохранит профессиональные отношения с Детским музыкальным театром им. Н.И. Сац, но и вместе с тем станет частью еще одного крупного театрального проекта в самом сердце культурной столицы. Мы очень надеемся, что это сотрудничество позволит воплотить в жизнь новые творческие идеи. В особенности будет полезен ее богатый опыт в создании детского репертуара. Сейчас в театральной сфере этому направлению уделяется особое внимание и, уверена, Михайловский театр приобретает великолепного дирижера, что уникально для профессии — женщину, способную как сохранить традиции, так и раскрыть высокий потенциал коллектива», - сообщила Ольга Любимова.

Владимир Кехман отметил, что впервые в истории петербургского театра подобный пост займёт женщина, и добавил, что также впервые должности музыкального руководителя и главного дирижера будут разделены:

«Впервые в истории нашего театра мы разделяем должности музыкального руководителя и главного дирижера. Также впервые в истории пост музыкального руководителя переходит к женщине-дирижеру. Мы делаем ставку на молодого, энергичного, полного идей музыканта. Карьера Алевтины Иоффе является прорывом в российском “мужском” музыкальном мире. Сегодня перед театром стоят важные задачи по сохранению классического репертуара и по воплощению новаторских экспериментальных постановок. Такой яркий и самобытный дирижер, как Алевтина Иоффе, абсолютно подходит для их решения. Ее опыт работы с детским музыкальным театром на этом посту будет очень востребован, потому что для меня особенно важно уделять большое внимание взращиванию детской аудитории, которая будет продолжать наши культурные традиции».

В свою очередь, Алевтина Иоффе заявила, что согласилась работать в Михайловском театре из-за готовности Кехмана к экспериментам и новым идеям.

«Для женщины невероятно сложно строить дирижерскую карьеру в России. Поэтому сейчас я много работаю в Европе и начинаю карьеру в Америке. В России я работаю уже 10 лет главным дирижером МГАДМТ им. Н. Сац, где мне создали максимально комфортные условия для творчества. Теперь я принимаю приглашение стать музыкальным руководителем Михайловского театра. Меня всегда очень привлекал Петербург с его историей̆, архитектурой̆, с его мистическими героями — все это пробуждает ностальгию и гордость за наше культурное наследие. И для меня это большая честь и ответственность работать в театре с такими богатыми традициями. Еще одна причина, почему я согласилась здесь работать, — готовность Владимира Кехмана к экспериментам, так как для меня очень важно иметь возможность реализовывать свои творческие замыслы, которых очень много».

В конце 2020 года было объявлено, что пост главного дирижера Михайловского театра займет Александр Соловьев.