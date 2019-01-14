Александр Ведерников станет музыкальным руководителем Михайловского театра

Первой постановкой маэстро станет опера «Аида» Джузеппе Верди, премьера которой назначена на ноябрь 2019 года.

C 2001 года по 2009 год Александр Ведерников был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра России. С 2009 по 2018 год возглавлял Симфонический оркестр в Оденсе (Дания). Музыкальное руководство в Михайловском театре маэстро будет совмещать с работой в Датской Королевской опере, где с сентября 2018 года он также занимает пост главного дирижера.

Александр Ведерников: «Мне было очень приятно после 10-летнего перерыва получить предложение о работе в России. Михайловскому театру и мне предстоит множество творческих вызовов, мы уже запланировали ряд интересных постановок и концертов. Верю, что мы сумеем придать новый импульс Михайловскому театру и блистательному звучанию его имени, как у нас в стране, так и за рубежом».

Александр Ведерников родился в Москве в музыкальной семье, его отец — знаменитый бас, народный артист СССР Александр Ведерников, мать — органистка Наталья Гуреева.

Он окончил Московскую консерваторию по классу оперно-симфонического дирижирования и аспирантуру. Работал в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в Большом симфоническом оркестре Гостелерадио (ныне — симфонический оркестр имени Чайковского), в течение десяти лет был художественным руководителем и главным дирижером основанного им симфонического оркестра «Русская филармония». C 2001 года по 2009 год Александр Ведерников был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра России.

В 2008 году стал обладателем престижной премии «Музыкального журнала БиБиСи» за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича.