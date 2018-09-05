Конкурс «Хосе Каррерас Гран При» пройдет в «Геликоне»

В концерте примут участие лауреаты Международного конкурса Елены Образцовой для теноров «Памяти Лучано Паваротти» – солисты Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Алексей Татаринцев и Хачатур Бадалян, лауреаты Международных конкурсов Елены Образцовой и Премий Фонда Елены Образцовой – солистка Метрополитен-опера Любовь Петрова, солисты Большого театра России Екатерина Морозова и Богдан Волков, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Игорь Морозов, солист Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Владимир Дмитрук, артист Молодежной оперной программы Большого театра России Тарас Присяжнюк.

Также в концерте примут участие номинанты Премии Фонда Елены Образцовой «За яркое начало в искусстве» 2018 – лауреат международных конкурсов Ольга Кульчинская и финалист телевизионного проекта «Большая опера» на канале «Культура», солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Исаев.

Ежегодные Премии «Фонда Елены Образцовой» учреждены в 2012 году по инициативе Елены Образцовой: премия «Надежда» присуждается одаренным юным вокалистам, премия «За яркое начало в искусстве» – молодым певцам, которые ярко проявили себя в первых работах на оперной сцене. Премии «За многолетнее служение вокальному искусству» присуждаются ветеранам оперной сцены, прославленным музыкантам, а также вокальным педагогам, посвятившим свою творческую жизнь воспитанию оперных артистов.

В этом году среди Премий Фонда Елены Образцовой появится еще одна – «Легенда оперы». Премией награждаются выдающиеся оперные певцы и музыканты, чьи имена составляют гордость мировой музыкальной культуры. Первыми лауреатами Премии «Легенда оперы» станут Хосе Каррерас и Илеана Котрубас. Для Премии была создана особая награда – бронзовая статуэтка Елены Образцовой в образе Кармен работы известного скульптора Андрей Коробцова.

С 10 по 15 сентября в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» пройдет Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран При».

Международные вокальные конкурсы Елены Образцовой со времени их учреждения стали важной частью музыкальной жизни России. Кроме регулярно проходящих в Санкт-Петербурге конкурсов молодых оперных певцов (с 1999 г.) и юных вокалистов (с 2006 г.) Елена Образцова провела также два специальных конкурса: для теноров «Памяти Лучано Паваротти» (2008г.), для меццо-сопрано «Памяти Федоры Барбьери» (2012 г.) и планировала продолжать это начинание, цель которого – стимулировать работу певцов над репертуаром, пробудить в них живой интерес к творчеству.

Высокий мужской голос – тенор является ведущим голосом едва ли не во всем оперном репертуаре. И одновременно – голосом редким. Отсюда особое внимание к тенорам, дефицит которых отражается на состоянии всего жанра.

Первый международный конкурс теноров под председательством Елены Образцовой был посвящен великому итальянскому певцу Лучано Паваротти. Жюри конкурса составили выдающиеся тенора: З. Соткилава (Россия), Н. Мартинуччи (Италия), Дж. Арагаль (Испания) и Л. Альва (Перу). Лауреатами стали Алексей Татаринцев, Алексей Саяпин, Хачатур Бадалян. Артистическая карьера каждого из певцов успешно развивается на отечественных и зарубежных сценах.



Хосе Каррерас

Международный конкурс «Хосе Каррерас Гран При» возглавит один из самых знаменитых теноров последней четверти ХХ века - испанский оперный певец Хосе Каррерас. В его репертуаре 66 опер и более 600 концертных произведений всех эпох и стилей – от барокко до современной музыки.

Хосе Каррерас – лауреат многочисленных национальных и международных премий, кавалер государственный орденов, почетный доктор 16 университетов. Певец был другом и партнером Елены Образцовой на мировых оперных сценах во многих спектаклях, на протяжении всех лет проведения вокальных конкурсов Елены Образцовой проявлял к ним внимание, высоко оценивая стремление певицы помогать молодым певцам в их становлении и в начале профессиональной карьеры. Поэтому с готовностью откликнулся на предложение возглавить конкурс теноров, который состоится в сентябре 2018 года в Москве.

Также в работе жюри примут участие всемирно известные певцы: сопрано Илеана Котрубас (Румыния), тенор и главный приглашенный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Корчак (Россия-Австрия); профессор Россиниевской академии им. Альберто Дзедды Лоренцо Бавай (Италия), генеральный директор – художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман (Россия), всемирно известный бас Паата Бурчуладзе (Грузия–Россия).

Внушителен и призовой фонд конкурса. Гран-при – 700 000 рублей, Первая премия – 500 000 рублей, Вторая премия – 350 000 рублей, Третья премия – 250 000 рублей. Также предусмотрено большое количество специальных призов в различных номинациях и творческих наград от театров и фестивалей.