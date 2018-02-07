Шилов подарит портрет Образцовой «Геликон-опере»

Автор картины – народный художник СССР Александр Шилов. Церемонию украсит праздничный концерт «Приношение Елене Образцовой», подготовленный совместно «Геликон-оперой» и Благотворительным Фондом Елены Образцовой.

Три года назад не стало великой Примадонны Елены Образцовой. Для «Геликон-оперы» и Дмитрия Бертмана Елена Васильевна была настоящим другом: ее поддержка, тепло и дружеское внимание оказали огромное влияние на наш театр. Невозможно перечислить все, что связывало великую певицу и «Геликон-оперу». И ее именем назван зал – одно из самых сокровенных мест в нашем театре. Здесь в 1992 году Елена Образцова репетировала роль Леоноры в опере «Фаворитка» Г. Доницетти, которую затем блистательно исполнила на сцене театра в Лас-Пальмасе.

Когда проходят экскурсии для наших зрителей, каждый с благоговением входит в это особенное пространство. Здесь находятся уникальные вещи, принадлежавшие самой Елене Васильевне: платье Графини из «Пиковой дамы», ее рояль, банкетка, старинная мебель…и все это наполнено ее теплом! Теперь же в зале «Образцова» появится и знаменитый портрет певицы работы известного художника Александра Шилова, с которым Елену Васильевну связывали искренние дружеские отношения. Портрет был создан в 1987 году. Долгое время он хранился в Московской государственной картинной Галерее народного художника СССР Александра Шилова. Рядом с ним проходили занятия и концерты участников Международной творческой школы вокального мастерства Елены Образцовой, вечера с участием известных музыкантов. «Чем больше поклонников таланта Елены Васильевны и любителей оперного искусства сможет увидеть ее, такую радостную, светящуюся от счастья, тем лучше», - считает Александр Шилов. В концерте-приношении Елене Васильевне выступят солисты «Геликон-оперы», лауреаты вокальных конкурсов Елены Образцовой, а также специальные гости: солистка Мюнхенской и Гамбургской опер Евгения Сотникова и лауреат Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой (2015), солист Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Владимир Дмитрук. Режиссер концерта - Ростислав Протасов. «Елена Васильевна со всеми людьми вокруг делилась своей радостью. У нее было огромное чувство юмора, она притягивала людей. Расскажет какой-нибудь анекдот – и все смеются. Уверенность и радость – вот явные качества Елены Васильевны. Улыбка, смех, юмор не отменяли того, что она была серьезнейшим художником», - так вспоминает о ней Дмитрий Бертман. Приходите в «Геликон-оперу» - мы всегда рады видеть тех, кому дорога Елена Васильевна и память о Ней.