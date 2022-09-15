РНО не будет продлевать контракт с Михаилом Плетневым

В пресс-релизе причины расставания со знаменитым дирижером и пианистом объясняются так.

«Трудовой договор с художественным руководителем Российского национального оркестра Михаилом Васильевичем Плетневым не будет продлён. Принятие такого решения руководством оркестра связано с необходимостью построения долгосрочной стратегии развития коллектива, что невозможно в условиях фактического отсутствия художественного руководителя, а также непредоставлением им информации учредителю о своих планах и перспективах дальнейшей работы с коллективом. С конца 2020 года плотный творческий контакт между оркестром и его художественным руководителем практически отсутствует, на протяжении достаточно длительного времени фактическую творческую работу с оркестром осуществляют приглашённые дирижёры, в то время как М.В.Плетнев находится большую часть времени за пределами страны. Российский национальный оркестр является одним из ведущих симфонических оркестров страны, к нему всегда было приковано пристальнейшее внимание музыкальной общественности и самой широкой публики. Поэтому поиск и согласование кандидатуры нового художественного руководителя для столь титулованного и прославленного коллектива – задача непростая и может занять некоторое время».









Михаил Плетнев

Михаил Плетнев находится за границей со времен эпидемии коронавируса и закрытия в связи с этим границ. Его встречи и выступления с оркестром РНО проходили исключительно на выступлениях за границами России.

На днях Плетнев организовал новый оркестр — Rachmaninoff International Orchestra. По предварительной информации, основным местом нахождения его будет Хорватия, где собирается проживать и сам музыкант. Ранее он, в основном, проживал в Швейцарии.