РНО барочно сконцентрировался на Бетховене

Период смены худрука с Михаила Плетнева на Александра Рудина РНО прошел очевидно успешно. РНО сыграл уже несколько чрезвычайно ярких и знаковых концертов, стилистика оркестра изменилась хирургически точечно, а класс звучания остался радикально высочайшим. Пластика движения оркестра видится в неком приближении дыхания барочности, свойственной Musica Viva Александра Рудина, но деликатно и элегантно.



ТЕКСТ

Новая бетховенская программа содержит не только предсказуемо интересную Третью «Героическую» симфонию Бетховена, ставшую революционной для музыки XVIII века. Главным деликатесом стали «Двенадцать контрдансов», бальная музыка Бетховена, чрезвычайно редко исполняемая сегодня. Но и «Романс №2» - всего их и было два, - самое мелодичное произведение Бетховена, - отчаянно редко исполняется сегодня, из-за чего немного искажается истинный гений Бетховена.

Начал же Рудин с увертюры «Кориолан». Изгой, ставший полководцем, возглавил поход варваров на родной город, и покончил с собой из-за чувства вины, - вот что мы и Бетховен знаем о Кориолане из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха (Шекспир считал, что его все-таки убили). Чередование мощных оркестровых брутальных аккордов и привольно льющейся мелодии скрипок доведено Рудиным до радикального контраста. «Кориолан» наполнен мгновенными сменами темпоритма и звучности, это микроскопический труд. И поистине бетховенская атмосфера.

В «Романсе №2» вышла солировать первая скрипка РНО, концертмейстер оркестра Татьяна Поршнева. Это непривычное для Бетховена произведение, наполненное мелодичной солирующей скрипкой под очевидно аккомпанирующий оркестр, и непривычный даже жанр романса — рондо в темпе адажио. Бетховен экспериментировал. Татьяна Поршнева тончайше прочувствовала лиричность своей роли, и просто пела скрипкой. Романс же. Но когда начались виртуозные пассажи, требующие лидерских качеств солиста, Татьяна не смогла устоять против органики первой скрипки, и стала чересчур внимательно прислушиваться к оркестру. Это было трогательно, но Бетховен потребовал бы большей самостоятельности и темперамента, возможно.



Татьяна Поршнева

Особенно ожидались «Двенадцать контрдансов». Рудин даже не стал исполнять их в КЗЧ. Но в «Филармонии-2» решил все-таки исполнить. Бог знает, отчего их играют так редко. Бетховен сочинил «контрдансы» для ноябрьских маскарадных балов «Пенсионного общества венских артистов», проводившихся в венской резиденции австрийских Габсбургов, и бывших весьма престижными. Александр Рудин решил не церемониться с бальными танцами, сыграл их в быстром темпе, мало подходящем для плясок венских пенсионеров, - зато они стали выглядеть как искрящееся шампанское. Это блистательная барочная музыка, весьма близкая Рудину, и требующая от музыкантов недюжинного вкуса и такта. И все получилось. А знатоки могли бы расслышать в седьмом контрдансе ми бемоль мажор отсылки к финалу «Героической» симфонии. Кроме того, эти контрдансы — прекрасная композиторская школа, ведь все двенадцать написаны исключительно в мажоре, а вы попробуйте соединить двенадцать мажоров в разных тональностях настолько органично, как это сделал Бетховен.

В финале Рудин сыграл симфонию №3 («Героическую»), настолько авангардную для своего времени, что многие зрители и критики просто уходили во время ее исполнения, потому что не принимали диссонансы и сложные аккорды в ней. Бетховен видел же в ней живой дух XIX века, и оказался прав. Кроме того, изначально симфония была посвящена истории восхождения Наполеона. Но когда консул объявил себя императором, Бетховен в знак возмущения отозвал посвящение. Тем не менее, это очевидно история восхождения Наполеона Бонопарта. Трактовка Александра Рудина объединяет максимально трагические моменты битв полководца (с теми самыми консонансами) с жизнеутверждающей мажорной лирикой, и это живой пульсирующий организм, которым дирижер управляет даже не палочкой, а нервическими посылами, словно пальцы его электризованы. Сумасшедшие перепады динамики, и оркестр максимально чуток. Третья часть, скерцо, требует очень точной работы трех валторн, - и валторнисты РНО справились с этим блистательно.

Российский национальный оркестр сыграл эмоционально и тонко. Впереди у него насыщенная программа сезона, не стоит этого пропускать.

Вадим ПОНОМАРЕВ

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