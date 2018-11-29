РНО исполнит Прокофьева в «Зарядье»

Андрей Ионица – один из самых одаренных виолончелистов нового поколения. Победитель нескольких международных конкурсов, обладатель I премии и Золотой медали XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского, Андрей Ионица выступает на лучших сценах мира: Карнеги-холл, Вигмор-холл, Концертхаус в Берлине, Эльбской филармонии в Гамбурге, на фестивале в Вербье. Румынский виолончелист активно сотрудничает с Мюнхенским филармоническим оркестром и Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также Заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением Юрия Темирканова.



РНО

В этот вечер Андрей Ионица исполнит одно из сложнейших сочинений в репертуаре виолончелистов – Симфонию-концерт для виолончели с оркестром Прокофьева. Композитор создавал его при непосредственном участиии Мстислава Ростроповича, которому и написал посвящение. Ростропович назвал сочинение «кусочком музыкального солнца».

Премьера Концерта-симфонии состоялась 18 февраля 1952 года в Большом зале консерватории. Публика устроила овацию Прокофьеву, 24-летнему Ростроповичу и Святославу Рихтеру, который встал за дирижерский пульт.

Программа:

Прокофьев

Симфония-концерт (Симфония-кончертанто) для виолончели

Andante

Allegro guisto

Andante con moto - Allegreto - Allegro marcato

Симфония №4 до мажор

Andante

Andante tranquillo

Moderato quasi allegreto

Allegro risoluto