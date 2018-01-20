Под знаком Родиона Щедрина

У него широкое музыкальное образование. Его отец, выпускник Тульской духовной семинарии и Московской консерватории, был его первым учителем, который привил юному музыканту любовь к музыке и поглощенность ею всецело. После окончания Хорового училища у Александра Свешникова 17-летний Родион в 1950 году поступил в Московскую консерватории. По классу композиции учился у Юрия Шапорина, а в классе общего фортепиано у Якова Флиера. В годы учебы Щедриным были задуманы и написаны сочинения в разных жанрах, благодаря которым о талантливом пианисте и композиторе заговорила вся Москва. Редко, кто так ярко и многопланово начинал свой творческий путь. Еще бы: прозвучал Первый фортепианный концерт. В Большом театре появился балет «Конек-Горбунок», а в ленинградском театре им. А. Пушкина вышел спектакль «Они знали Маяковского» В.Катаняна с музыкой Щедрина.



Родион Щедрин

В 1960-е годы произведения Родиона Щедрина начали исполнять и за рубежом. Первый концерт для оркестра «Озорные частушки» вошли в репертуар многих ведущих дирижеров мира. Играл их и великий Леонард Бернстайн. Он же заказал молодому автору сочинение к юбилею оркестра Нью-Йоркской филармонии, который он возглавлял. Щедрин написал для него Второй оркестровый концерт под названием «Звоны». Но это была не частушечная Россия, как в первом концерте, а трагическая. Россия суровых крепостей-монастырей со звоном набатного колокола, который призывал умереть за веру. И каждое последующее за ними сочинение композитор мыслил образами своей русской земли. Так было и с мистическими «Хороводами», премьера которых состоялась в Японии, и с «Четырьмя русскими песнями», написанными для фестиваля BBS Proms.

Не прошел Щедрин и мимо увлечения новыми западными техниками. Он познакомился с ними и отобрал то, что ему было интересно. Музыкант никогда не вставал под знамена авангардизма, а уверенно шел по русскому избранному пути. В своем творчестве ему удалось органично сплавить острый современный музыкальный язык и русский песенный фольклор, вводить русские элементы в свой язык: стихиры, молитвы, колокольные звоны, треньканье балалайки, гусельные переборы... Сюжеты произведений композитор брал в основные русские: Чехов, Лесков, Гоголь, Толстой, Набоков.

Он уже давно классик русской и мировой музыки и один из самых востребованных, исполняемых композиторов нашего времени, что и подтвердил прошедший фестиваль, посвященный 85-летию композитора.

Фестиваль был большой и проходил не только в Москве, а репертуар его подобрали соответственно таланту юбиляра, чтобы представить широкую панораму его творчества. Главным же его участником стал Мариинский театр, с которым Родиона Константиновича связывают многолетняя дружба и плодотворное творческое сотрудничество. На его сцене было поставлено большинство опер композитора, три из пяти его балетов и исполнены его симфонические произведения.



Валерий Гергиев

Начался Фестиваль 5 декабря в Концертном зале Мариинского театра, где прозвучала опера «Не только любовь», затем были показаны балеты «Кармен-сюита», «Конек-Горбунок» и хоровая опера «Боярыня Морозова». После концертов в Туле и Владивостоке Родиона Щедрина чествовала Москва. В зале им. Чайковского прошли четыре вечера.

Первый провел Российский Национальный оркестр п\у Михаила Плетнева. На афише значились Третий концерт для оркестра «Старинная музыка для российских провинциальных цирков», драматический фрагмент для оркестра «Москва-Петушки», Концерт № 6 для фортепиано и струнного оркестра, два «Романтических дуэта для фортепиано в четыре руки». Среди солистов были Михаил Плетнев, Дмитрий Шишкин и сам Родион Щедрин. Фортепианную музыку дополнил виолончелист Миша Майский, исполнив «Бельканто на русский лад» и «В подражание Альбенису» в переложении для виолончели и редакции виолончельной партии М. Хомицера. Также очень украсил концерт романс в народном стиле для женского голоса «Таня—Катя», который очаровательно спела приглашенная солистка Мариинского театра Пелагея Куренная.

На второй концерт в Москву приехали Симфонический оркестр, хор и солисты Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым. А день был особенный – 16 декабря - день рождения Родиона Константиновича. Так в дружеско-творческой семье, с привлечением начальственных лиц, и провели юбилей композитора. Начался он красиво, с оркестровой сюиты. «Кармен-сюита» была создана Щедриным для блистательной Майи Плисецкой по гениальному источнику, большой опере Бизе «Кармен», которую он уложил до одного яростного действа, наполнив его невероятной напряженностью и энергией. Как точен отбор современных музыкальных средств, не сложно, но верно найдено в оркестровке сочетание струнных и ударных, в которых развивается столкновение жизни, любви и неизбежной смерти...

Вот так, как в последний раз в жизни, на высочайшем нерве сыграл «Кармен-сюиту» оркестр, ведомый Гергиевым. За трагической «Кармен-сюитой» последовал концерт №1 для оркестра «Озорные частушки», представленный ярко, броско, словно не музыканты сидят на сцене, а сельская молодежь собралась на околице, соревнуясь между собой в остроумии, а порой и в резкой брани. Завершили вечер отрывками из последней оперы композитора «Рождественская сказка», посвященной Гергиеву (2015). Композитор сам, как обычно, написал либретто по сказке Божены Немцовой в переводе Н. Лескова и русским народным сказкам. А больше всего оно напоминало добрую старую сказку С. Маршака «Двенадцать месяцев». Но как-то неудачно выбрали фрагменты, которые отнюдь не помогли интересно показать новую работу композитора.

Самым же ярким впечатлением на московском фестивале оказалась первая из семи опер Щедрина «Не только любовь», которую в Москву привез Мариинский театр. Она оказалась и единственной с чужим либретто. Его по рассказам Сергея Антонова, которого за лаконизм и обыденность сюжета прозвали «советскими Чеховым», написал В. Катанян, известный литератор и биограф Владимира Маяковского, муж Лили Брик. В их доме Щедрин познакомился с Майей Плисецкой. Щедрин считал, что «Не только любовь» опера «исключительно про любовь», а свое произведение прозвал «Колхозный Евгений Онегин», дав ему подзаголовок «Лирические сцены», как у Петра Ильича Чайковского.

Премьера оперы состоялась 25 декабря 1963 г. в Большом театре. Дирижировал молодой Евгений Светланов, оформлял волшебник Александр Тышлер, председателя колхоза Варвару пела Ирина Архипова, а Майя Плисецкая появлялась на сцене в образе «Девушки с веткой сирени» на деревенской вечеринке. Приняли оперу плохо, она оказалась не ко двору, и ее быстро сняли с репертуара. В ней же - настоящий кладезь музыкального и сюжетного богатства. По просьбе дирижера Кирилла Кондрашина Щедрин сделал оркестровую сюиту. «Сцена и частушки Варвары» и «Песня Наташи» вошли в концертный репертуар. Ветер перемен всегда помогал этой опере продлевать свою сценическую жизнь. В 70-е годы ее поставил Борис Покровский в своем Камерном музыкальном театре. В 2014 году к ней обратился Юрий Александров в «Санктъ-Петербургъ Опере». Спустя два года «Не только любовь» появилась в Мариинском театре.



«Не только любовь»

Рассказ театра о послевоенной деревне получился очень живым и современным, и атмосфера той, казалось бы, далекой поры передана очень точно. Режиссер Александр Кузин - и современный и традиционный, сумевший совместить две разные эпохи. Минимум декораций (сценограф Александр Орлов): стройные стволы березок и простые длинные деревенские лавки. Их постоянно переставляют, тем самым образуется необходимое место действия. Художник по костюмам Ирина Чередникова одела жителей деревни в платья и костюмы, рабочую одежду прошлых лет, что логично и гармонично.

В деревню домой к невесте Наташе возвращается Володя Гаврилов. Он работал и учился в городе.Местные парни встречают его неприветливо. Начинается драка. Ее останавливает председатель колхоза Варвара, всегда озабоченная делами. Вечер. Молодежь собирается на вечеринку, соревнуясь между собой, поют частушки. Появляются представители колхозной самодеятельности, исполняют неуклюжий марш. Над ними смеется Гаврилов и сам демонстрирует свой, как он считает, фирменный репертуар. Сначала он поет песенку: «Крепкий душистый курим мы отборный табак», а затем и арию «В лесу родилась елочка, в лесу она жила-была. Потом влюбилась в мальчика и в город с ним ушла». «Сумбур вместо музыки» - осуждающе звучит у моралистов. Но какие бесподобные жанровые музыкальные зарисовки выдает нам Щедрин! В общем, жизнь в советской деревне идет полным ходом и трудовая, и личная.



Фрагмент концерта

«Не только любовь» исполняют в основном солисты Академии молодых певцов Мариинского театра. Они все влюблены в оперу, в свои партии. Все замечательно поют и играют независимо от того, маленькая или центральная партия им досталась. Они искренни и правдивы, и своей увлеченностью заражают зрительный зал, который неотрывно следит за событиями и взаимоотношениями героев. А какое русское слово у каждого. Все слышно и все понятно. А вот в Большом театре по-русски петь разучились. «Снегурочку» Римского-Корсакова зрители не понимают Пришлось ввести титры по-русски. Позор!

Отмечу несколько особо понравившихся работ. Тенор Александр Трофимов в роли Володи Гаврилова умеет не только песенки петь и балагурить, но и переживать. Приехав в деревню к невесте, вдруг увлекся председательшей Варварой и бросил Наташу. Варвара же нерешительна… Сопрано Наталья Павлова-Наташа словно потерянная бродит по деревне, брошенная женихом. Как тосклива и безнадежна ее песня «Туманно красное солнышко», которую она посылает встретившейся Варваре-разлучнице, но та прогоняет соперницу. Колоритный и смешной бас-баритон Борис Беганский в роли руководителя духового самодеятельного оркестра Кондурушкина.

Нельзя не отметить работу оркестра и хора, составленного из солистов Академии (хормейстер Павел Теплов) и, конечно же, хореографа Гали Абайдулова. Абсолютный баланс звучания оркестра, хора и солистов. Все стильно, выразительно, все поют и никто не стремится показать свой красивый голос, а у всех хорошие голоса.

Самой же выдающейся исполнительницей в спектакле была солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева. Она создала масштабный сильный образ женщины и руководителя колхоза Варвары Васильевны. Красивейшее выразительное меццо-сопрано. Все вокальные куски партии потрясают психологической глубиной чувств и настроений героини. Варваре Васильевне очень хочется любви, счастья, но… она не может подвести вверенных ей людей. Запрятав свои чувства к Володе, она идет на работу, постепенно приходит понимание, что у молодого человека нет серьезных намерений.



Родион Щедрин и Валерий Гергиев

Выйдя на сцену на финальные аплодисменты, Родион Константинович сообщил важную весть. Три года назад они вместе с Майей Михайловной Плисецкой создали в Мюнхене Фонд и вручали его Премии выдающимся артистам. Год была Премия Майи Плисецкой, год - Щедрина. В третий раз он отдает свою Премию замечательной солистке Мариинского театра Екатерине Сергеевой, исполнительнице роли Варвары Васильевны.



На концерте

Прошли два вечера фестиваля в Мюнхене. В филармонии Гайстаг Валерий Гергиев с филармоническим оркестром и хором Мюнхена, солистами Мариинского театра представил концертное исполнение оперы Щедрина «Очарованный странник». Завершился фестиваль, посвященный 85-летию Родиона Щедрина, 31 декабря в Мариинском театре оперой-феерией «Рождественская сказка».

Елизавета ДЮКИНА