Михаила Плетнева сняли с рейса и госпитализировали

Вместе с Омским академическим оркестром музыкант планировал исполнить Первый концерт Чайковского.

Несмотря на то что сегодня утром в Омск в специальном шерстяном чехле доставили личный рояль музыканта, концерт не состоится, передает 12 канал.



Михаил Плетнев

Вечером 2 ноября музыканту стало плохо прямо в самолете, поэтому его сняли с рейса и сразу увезли на скорой в больницу. На тот момент еще оставалась надежда, что мужчина сможет вылететь в Омск дневным рейсом, однако врачи до сих пор не выписали его. Точный диагноз не сообщается, но есть подозрения на предынфарктное состояние. Также сообщается, что из-за приступа полностью сорвался гастрольный тур пианиста, в следствие этого выступление Плетнева в нашем городе не просто переносится, а отменяется.

Представители филармонии заявили, что омичам вернут полную стоимость билетов. Концертный рояль премиум-класса вместе с сопровождающими его лицами отправят обратно музыканту.