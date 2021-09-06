В Дубае открылась Ближневосточная академия классической музыки

Академия объединяет множество известных исполнителей и педагогов высших музыкальных заведений со всего мира, которые проведут занятия и открытые мастер-классы для молодых музыкантов, приехавших в Дубай. Площадкой Академии стал роскошный отель Jumeirah Zabeel Saray, расположенный на Западном полумесяце знаменитого острова Пальма Джумейра. Ближневосточная Академия классической музыки продлится с 4 по 23 сентября и будет включать занятия по 10 дисциплинам: фортепиано, скрипка, виолончель, фагот, тромбон, труба, гобой, кларнет, флейта, валторна.

Занятия с участниками Академии проведут пианисты Дмитрий Алексеев (Великобритания), Павел Гилилов (Германия / Австрия), Джулиано Маццокканте (Италия), скрипачи Борис Кушнир (Австрия), Игорь Петрушевский (Великобритания), Стелла Чен (США), Павел Верников (Израиль, Швейцария), Дэниэл Хоуп (Великобритания), виолончелист Александр Рамм (Россия), флейтист Максим Рубцов (Россия) и многие другие.



Борис Кушнир

Занятия в Академии будут проходить в два этапа: первый с 4 по 13 сентября, второй — с 14 по 23. В дополнение к мастер-классам с приглашенными профессорами, в эти же дни для всех желающих в концертном зале Jumeirah Zabeel Saray пройдет серия дневных концертов, в которых примут участие Государственный симфонический оркестр Армении, Калининградский симфонический оркестр, а также известные солисты, среди которых Гайк Казазян (скрипка, Армения), Сергей Догадин (скрипка, Россия), Максим Рубцов (флейта, Россия), Дэвид Аарон Карпентер (скрипка, США), Андрей Гугнин (фортепиано, Россия), Никита Борисоглебский (скрипка, Россия), а также лучшие ученики Академии.

Место за дирижерским пультом в дневных концертах БАКМ займут такие прославленные мастера как Феликс Коробов, Джузеппе Бруно, Алексей Ниага, Конрад ван Альфен, Аркадий Фельдман и Оливер Ведер. В концертной программе Академии также запланированы камерные выступления дуэтов, трио и струнных оркестров.

В рамках Академии гостей и жителей Дубая ждут концерты серии «Юные звезды классической музыки» — на сцену выйдут артисты, которые, несмотря на возраст, уже продемонстрировали мастерство техники далеко за пределами своих лет. Среди них Елисей Мысин (Россия), Ивайло Васильев (Болгария), Захар Внуцких (Россия), София Лейфер (Дания), Иван Бессонов (Россия) и Лея Чжу (Великобритания/Китай).

«Наша Академия представляет собой поистине уникальный проект Европейского фонда поддержки культуры. Образовательные инициативы являются основной частью программы мероприятий ЕФПК, и я уверен, что участие в Ближневосточной академии станет незабываемым и полезным опытом для наших преподавателей и их подопечных», — отметил Президент Европейского фонда Константин Ишханов.