Двое россиян прошли в финал II международного конкурса Classic Piano

Из российских пианистов успешно преодолели третий этап конкурса Мирослав Култышев и Виктор Маслов. Площадкой Classic Piano стал концертный зал Jumeirah Zabeel Saray на острове Пальма Джумейра в Дубае.



Жюри конкурса. Фото Евгений Евтюхов

В третьем туре участники должны были предоставить на суд жюри программу из двух произведений: концерт для фортепиано с оркестром ‘Travel Notebook’ Алексея Шора и Концерт № 20 для фортепиано с оркестром В. А. Моцарта. Конкурсанты выступили в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении под управлением Сергея Смбатяна.

«Для меня при оценке участников были важны три пункта: внимательное отношение к тексту, индивидуальность (она или есть или нет), и самое важное — артистизм. Музыка — это все-таки чудо и нужно относиться к ней, как к чему-то волшебному. Ведь нужно музыку не только артистически исполнить, но и осознать, интерпретировать, прочувствовать в себе и донести это до слушателя», — отметил член жюри конкурса композитор Георгс Пелецис.



Мирослав Култышев. Фото Юрий Шандора

«Интересно было исполнять два концерта подряд, когда действительно и в Концерте Алексея Шора ты слышишь диалог с предыдущими эпохами и в Моцарте — определённый взгляд, опрокинутый в современность. Концерт Шора — это один из основных вызовов вообще всей конкурсной программы, это огромная 7-частная глыба, в которой мы ощущаем словно бы весь багаж пианизма, накопленного 200-300 лет. Потому что это настолько широкий спектр образов, невероятная изобретательность формы, в которую заключены эти смыслы и образы», — поделился впечатлениями финалист Мирослав Култышев.

Завершится конкурс 4 сентября. Победитель получит 200 тысяч евро и участие в мировой гастрольном туре, а общий призовой фонд составит 300 тысяч евро.