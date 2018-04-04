Михаил Плетнев отметит день рождения на гастролях

4 и 5 апреля прославленный коллектив даст два концерта в Маскате - одном из самых древних городов Аравийского полуострова, столице Омана. В Королевском оперном театре прозвучат «Пляска смерти» Сен-Санса, «Болеро» Равеля, Концерт для скрипки с оркестром ми минор Мендельсона, увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" и Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Чайковского, а также «Шехеразада» Римского-Корсакова. Партнерами РНО в эти два вечера станут скрипач Сергей Крылов и итальянский дирижёр Пьер Карло Орицио.



Михаил Плетнёв. Фото - Ирина Шымчак.

7 апреля РНО ждут на Пасхальном фестивале в Экс-ан-Провансе (Франция). В Большом театре Прованса оркестр под управлением Михаила Плетнёва исполнит Серенаду до мажор для струнного оркестра Мечислава Карловича и Третью симфонию Чайковского, а также Первый концерт для фортепиано с оркестром Мориса Равеля, солировать в котором будет Люка Дебарг. Затем коллектив переместится в Германию, где та же программа будет представлена 9 апреля в Кёльне.

14 апреля во время гастролей Михаил Плетнев отметит свой 61-й день рождения.

Далее РНО, руководимый Михаилом Плетнёвым, и Люка Дебарг выступят в Эссене (15 апреля), Мюнхене (16 апреля) и австрийском Брегенце (17 апреля). В программах концертов – произведения Карловича, Равеля, Скрябина, Чайковского.