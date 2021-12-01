Тенор Хуан Диего Флорес стал худруком фестиваля Россини в Пезаро

Перуанский тенор, один из величайших интерпретаторов россинианского репертуара и частый гость ROF как певец в последние 25 лет, отныне будет отвечать за прорисовку основных линий программы фестиваля вместе с суперинтендантом Эрнесто Паласио.



Хуан Диего Флорес

Таким образом, оперный фестиваль Россини начинает новый курс не только под руководством Флореса, но и под руководством Кристиана Делла Кьяра, назначенного генеральным директором на трехлетний период 2022-2024 годов после того, как он занимал должность руководителя отдела маркетинга и институциональных отношений фестиваля. Оба обретут полномочия с 1 января 2022 года.

Певец известен как один из лучших исполнителей музыки композитора и постоянный участник фестивальных программ. Хуан Диего Флорес дебютировал в Пезаро в 1996 году и с тех пор участвовал в 15 оперных постановках и 11 концертах. Прошлым летом он был главным героем Гала Россини, которым отмечали 25-летие его карьеры на фестивале.

«Я чувствую себя очень счастливым и польщенным за новое артистическое приключение, которое представляет для меня это назначение, прежде всего потому, что оно даровано мне фестивалем, на котором я родился артистически, когда мне было всего 23 года. У меня прочные связи с ROF и городом Пезаро, и я сделаю все возможное, чтобы совместить мою карьеру тенора с этой новой и престижной должностью», — заверил Хуан Диего Флорес.