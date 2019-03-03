ROF провел прослушивания в Гнесинке

Национальному фестивалю Италии ROF – Россиниевскому оперному фестивалю в Пезаро исполняется в этом году 40 лет. И ещё одна солидная дата: 150 лет, как оставил грешную землю Джоаккино Россини. Фестиваль, носящий его имя, проходит на берегах Адриатики, в родном городе композитора, в Пезаро, где каждый год в августе месяце звучит его музыка, звучат голоса, исполняющие его оперы.

ROF- необычный фестиваль хотя бы потому, что в структуре этого ежегодного музыкального события существует целый институт по сохранению и распространению того, что именуется «россиниевский стиль исполнения». Чувство стиля, владение стилем в любой сфере вещь весьма непростая. Научить этому практически невозможно, но обратить внимание, работать в этом направлении совершенно необходимо. В первую очередь, это, конечно, язык, в котором есть всё для того, чтобы соответствовать стилю исполняемого произведения Россини.

«Академия Россинианы», основанная великим Альберто Дзеддой и теперь носящая его имя, ежегодно набирает учащихся со всего мира для совершенствования в исполнении произведений Россини. В середине февраля текущего года очень представительная комиссия из Пезаро, а это генеральный директор ROF господин Оливье Декот, Президент ROF господин Даниэль Вимини и художественный руководитель ROF маэстро Эрнесто Палассио пожаловала в Москву для отбора учащихся в «Академию Россинианы» - 2019. Прослушивания проходили в Академии Гнесиных на Поварской, в уютном старинном особняке. Надо отдать должное устроителям этого мероприятия: были созданы все условия для плодотворной работы отборочной комиссии. Атмосфера старинного московского особняка, недавно отреставрированного, также способствовала успешной работе наших гостей.

Ещё при жизни Россини его «Севильский цирюльник» уверенно шагнул на просторы Российской империи. Было это в 1823 году в Одессе. Тогда впервые в России прозвучала эта опера, о чём мы знаем из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Поэт был на этом спектакле и доподлинно всё описал в своём романе. С тех пор и до наших дней не только «Севильский цирюльник», но и другие оперы великого Россини живут на российских сценах.

Новый сезон Большой театр открыл, представив на своих сценах две оперы Россини. Это «Севильский цирюльник» и «Путешествие в Реймс». Обе оперы были исполнены интернациональными составами, в основном, не проходившими штудии в «Академии Россинианы», а надо бы поучиться. Ещё в двух столичных театрах звучит музыка Россини: в «Новой Опере» и в «Геликон-Опере». Опять это «Севильский цирюльник», но, правда, и «Золушка» тоже есть.

Концертные исполнения сочинений Россини, хоть и редко это бывало, но остались в памяти те, когда незабвенный маэстро Альберто Дзедда дирижировал Россини в рамках фестиваля РНО Михаила Плетнёва. Это были и оперы-сериа, и духовные сочинения великого итальянца. Составы вокалистов были интернациональными и очень высокого уровня. Певцы из России в россиниевском репертуаре лидируют на мировых оперных сценах, исполняя главные партии.

Чтобы не прерывалась связь, не утрачивались навыки и представления об исполнении великой музыки Россини – вот для этого и слушала высокая комиссия много раз повторенную арию Розины, арию Альмавивы, как бы просеивая сквозь сито мелкий песок, надеясь не пропустить песчинки драгоценного металла. Постоянная, кропотливая и очень нужная всем нам работа.

Людмила КРАСНОВА

Фото автора