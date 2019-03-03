ROF провел прослушивания в Гнесинке

Опубликовано пользователем

В Москве прошли прослушивания «Академии Россинианы» Россиниевского оперного фестиваля в Пезаро (Италия).

Национальному фестивалю Италии ROF – Россиниевскому оперному фестивалю в Пезаро исполняется в этом году 40 лет. И ещё одна солидная дата: 150 лет, как оставил грешную землю Джоаккино Россини. Фестиваль, носящий его имя, проходит на берегах Адриатики, в родном городе композитора, в Пезаро, где каждый год в августе месяце звучит его музыка, звучат голоса, исполняющие его оперы.

Прослушивания ROF в Москве

ROF- необычный фестиваль хотя бы потому, что в структуре этого ежегодного музыкального события существует целый институт по сохранению и распространению того, что именуется «россиниевский стиль исполнения». Чувство стиля, владение стилем в любой сфере вещь весьма непростая. Научить этому практически невозможно, но обратить внимание, работать в этом направлении совершенно необходимо. В первую очередь, это, конечно, язык, в котором есть всё для того, чтобы соответствовать стилю исполняемого произведения Россини.

«Академия Россинианы», основанная великим Альберто Дзеддой и теперь носящая его имя, ежегодно набирает учащихся со всего мира для совершенствования в исполнении произведений Россини. В середине февраля текущего года очень представительная комиссия из Пезаро, а это генеральный директор ROF господин Оливье Декот, Президент ROF господин Даниэль Вимини и художественный руководитель ROF маэстро Эрнесто Палассио пожаловала в Москву для отбора учащихся в «Академию Россинианы» - 2019. Прослушивания проходили в Академии Гнесиных на Поварской, в уютном старинном особняке. Надо отдать должное устроителям этого мероприятия: были созданы все условия для плодотворной работы отборочной комиссии. Атмосфера старинного московского особняка, недавно отреставрированного, также способствовала успешной работе наших гостей.

Прослушивания ROF в Москве

Ещё при жизни Россини его «Севильский цирюльник» уверенно шагнул на просторы Российской империи. Было это в 1823 году в Одессе. Тогда впервые в России прозвучала эта опера, о чём мы знаем из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Поэт был на этом спектакле и доподлинно всё описал в своём романе. С тех пор и до наших дней не только «Севильский цирюльник», но и другие оперы великого Россини живут на российских сценах.

Новый сезон Большой театр открыл, представив на своих сценах две оперы Россини. Это «Севильский цирюльник» и «Путешествие в Реймс». Обе оперы были исполнены интернациональными составами, в основном, не проходившими штудии в «Академии Россинианы», а надо бы поучиться. Ещё в двух столичных театрах звучит музыка Россини: в «Новой Опере» и в «Геликон-Опере». Опять это «Севильский цирюльник», но, правда, и «Золушка» тоже есть.

Концертные исполнения сочинений Россини, хоть и редко это бывало, но остались в памяти те, когда незабвенный маэстро Альберто Дзедда дирижировал Россини в рамках фестиваля РНО Михаила Плетнёва. Это были и оперы-сериа, и духовные сочинения великого итальянца. Составы вокалистов были интернациональными и очень высокого уровня. Певцы из России в россиниевском репертуаре лидируют на мировых оперных сценах, исполняя главные партии.

Чтобы не прерывалась связь, не утрачивались навыки и представления об исполнении великой музыки Россини – вот для этого и слушала высокая комиссия много раз повторенную арию Розины, арию Альмавивы, как бы просеивая сквозь сито мелкий песок, надеясь не пропустить песчинки драгоценного металла. Постоянная, кропотливая и очень нужная всем нам работа.

Людмила КРАСНОВА
Фото автора

Быстрый поиск: 