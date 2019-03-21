Игорь Головатенко: Не могу существовать без пения, без музыки!

Баритон Игорь Головатенко, заслуженный артист России, солист Большого театра, приглашённый солист театра «Новая Опера» давно хорошо известен московским любителям высокого искусства оперы. Сейчас в столице США Вашингтоне в Оперном театре идут спектакли оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Титульную партию исполняет баритон Игорь Головатенко.

Заслуживает огромного уважения то, как Игорь Головатенко выстраивает свою карьеру. Певец поёт в спектаклях Большого театра, а также театра «Новая Опера», на сцене которого начиналась его творческая карьера, даёт концерты, выступая на сценах престижных столичных залов с оригинальными музыкальными программами. Это происходит чаще, чем один раз в год. Творческий сезон певца продолжается на мировых оперных сценах.

Скоро на сцене Большого театра будет показана опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в новой постановке. Главную партию исполнит Игорь Головатенко. О текущем моменте творческой карьеры и о планах на будущее певец рассказал изданию NEWSmuz.com.



Игорь Головатенко

- Сейчас Вы поёте партию Онегина в Оперном театре Вашингтона. Раньше Вы исполняли эту партию?

- Впервые я исполнил партию, кажется, в 2009 году на фестивале Юрия Башмета в Ярославле (в концертном исполнении). Далее последовали ввод в знаменитую постановку Колобова-Арцибашева в Новой опере в 2010 году, в которой я участвую по сей день; концертное исполнение всей оперы без купюр с Михаилом Плетневым в 2012 году в КЗЧ в Москве, дебют в Риге в постановке Жагарса (тоже 2012 год), постановка в Неаполе, в театре Сан Карло (режиссер Михал Знанецкий, дирижер Джон Аксельрод), дебют в Казани на Шаляпинском фестивале в 2017 году в постановке Михаила Панджавидзе, дирижер - Ренат Салаватов; концертное исполнение в гастрольной поездке Большого театра в Экс-ан-Провансе и Савонлинне с Туганом Сохиевым (лето 2017 года) и, наконец, постановка в Вашингтоне. Может быть, не очень много, но и не мало.

В мае 2019 года должна состояться премьера новой постановки "Онегина" в Большом театре, которую я жду с большим нетерпением (дирижер - Туган Сохиев, режиссер - Евгений Арье). Кроме того, в 2022 году мне предстоит участвовать в новой постановке «Онегина» в Метрополитен-опере, что в моей карьере, надеюсь, станет событием исключительной важности.

- В чём состоит оригинальность Вашей трактовки этой партии?

- Не знаю, в чем оригинальность, для меня это вообще не главное. Не мне об этом судить. Важно другое - донести до слушателя правду этого героя, написанную Пушкиным и воплощенную в музыке Чайковским. Роль сложна, требует одновременно ироничной холодной отстраненности в первой половине оперы и безумного отчаяния в конце. Чайковский, конечно, гениально все это написал, но этот переход от иронии к отчаянию - самое трудное... Оба состояния должны быть доведены, так сказать, до крайней точки, как и переход между ними, все необходимо делать очень точно, иначе образ не получится.

В Онегине очень много собственно Пушкина, его авторской иронии, сарказма, в опере это есть. Для точной актерской работы здесь необходимо не только знание самого романа, но также изучение различных толкований, исследований пушкинистов. Дело это очень непростое, но, в конце концов, весьма действенное, если удается полученные знания воплотить на сцене. Партия крайне благодарная и, повторяю, написанная с большим искусством. В образе Онегина для меня далеко не все ясно, более того, могу сказать, что образ этот - полнейшая загадка (как и образ Татьяны). Чем больше я, так сказать, внедряюсь в сам роман, в различные исследования, вопросов становится все больше. Но это прекрасно, есть над чем работать!

- Как публика воспринимает этот спектакль?

- Если Вы имеете в виду публику здесь, в Вашингтоне, то могу сказать, что она вполне счастлива и слушает нас, артистов, с завидным вниманием и расположением. Чему я несказанно рад!

- Как Вы относитесь к наградам, премиям, которые теперь довольно часто случаются в Вашей практике?

- Я должен Вам сказать, что те награды, которые посыпались на меня за последний год, были для меня абсолютно неожиданными, хотя, разумеется, и приятными, не спорю. Я стараюсь делать свое дело по мере моих скромных сил, и если кому-то будет угодно оценить мои старания, буду рад этому, но истинная цель моего труда, конечно, не получение награды или премии. Я не могу существовать без пения, без музыки, без театра - все это моя жизнь, и на каждом спектакле или концерте я отдаю часть своей души людям, которые пришли слушать музыку по той же причине: они без этого не могут. Такой взаимный обмен эмоциями - самое большое счастье в нашем искусстве.

Людмила КРАСНОВА