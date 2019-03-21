Игорь Головатенко: Не могу существовать без пения, без музыки!

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Состоялось присуждение премии Casta Diva. В номинации Певец года победил Игорь Головатенко (Елецкий, "Пиковая дама" Чайковского, Большой театр, и Зальцбургский фестиваль, "пленивший в Зальцбурге новым образом мятущегося Елецкого"; и граф Ди Луна, "Трубадур" Верди, Баварская Опера, Мюнхен).

Баритон Игорь Головатенко, заслуженный артист России, солист Большого театра, приглашённый солист театра «Новая Опера» давно хорошо известен московским любителям высокого искусства оперы. Сейчас в столице США Вашингтоне в Оперном театре идут спектакли оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Титульную партию исполняет баритон Игорь Головатенко.

Заслуживает огромного уважения то, как Игорь Головатенко выстраивает свою карьеру. Певец поёт в спектаклях Большого театра, а также театра «Новая Опера», на сцене которого начиналась его творческая карьера, даёт концерты, выступая на сценах престижных столичных залов с оригинальными музыкальными программами. Это происходит чаще, чем один раз в год. Творческий сезон певца продолжается на мировых оперных сценах.

Скоро на сцене Большого театра будет показана опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в новой постановке. Главную партию исполнит Игорь Головатенко. О текущем моменте творческой карьеры и о планах на будущее певец рассказал изданию NEWSmuz.com.

Игорь Головатенко
Игорь Головатенко

- Сейчас Вы поёте партию Онегина в Оперном театре Вашингтона. Раньше Вы исполняли эту партию?

- Впервые я исполнил партию, кажется, в 2009 году на фестивале Юрия Башмета в Ярославле (в концертном исполнении). Далее последовали ввод в знаменитую постановку Колобова-Арцибашева в Новой опере в 2010 году, в которой я участвую по сей день; концертное исполнение всей оперы без купюр с Михаилом Плетневым в 2012 году в КЗЧ в Москве, дебют в Риге в постановке Жагарса (тоже 2012 год), постановка в Неаполе, в театре Сан Карло (режиссер Михал Знанецкий, дирижер Джон Аксельрод), дебют в Казани на Шаляпинском фестивале в 2017 году в постановке Михаила Панджавидзе, дирижер - Ренат Салаватов; концертное исполнение в гастрольной поездке Большого театра в Экс-ан-Провансе и Савонлинне с Туганом Сохиевым (лето 2017 года) и, наконец, постановка в Вашингтоне. Может быть, не очень много, но и не мало.

В мае 2019 года должна состояться премьера новой постановки "Онегина" в Большом театре, которую я жду с большим нетерпением (дирижер - Туган Сохиев, режиссер - Евгений Арье). Кроме того, в 2022 году мне предстоит участвовать в новой постановке «Онегина» в Метрополитен-опере, что в моей карьере, надеюсь, станет событием исключительной важности.

- В чём состоит оригинальность Вашей трактовки этой партии?

- Не знаю, в чем оригинальность, для меня это вообще не главное. Не мне об этом судить. Важно другое - донести до слушателя правду этого героя, написанную Пушкиным и воплощенную в музыке Чайковским. Роль сложна, требует одновременно ироничной холодной отстраненности в первой половине оперы и безумного отчаяния в конце. Чайковский, конечно, гениально все это написал, но этот переход от иронии к отчаянию - самое трудное... Оба состояния должны быть доведены, так сказать, до крайней точки, как и переход между ними, все необходимо делать очень точно, иначе образ не получится.

В Онегине очень много собственно Пушкина, его авторской иронии, сарказма, в опере это есть. Для точной актерской работы здесь необходимо не только знание самого романа, но также изучение различных толкований, исследований пушкинистов. Дело это очень непростое, но, в конце концов, весьма действенное, если удается полученные знания воплотить на сцене. Партия крайне благодарная и, повторяю, написанная с большим искусством. В образе Онегина для меня далеко не все ясно, более того, могу сказать, что образ этот - полнейшая загадка (как и образ Татьяны). Чем больше я, так сказать, внедряюсь в сам роман, в различные исследования, вопросов становится все больше. Но это прекрасно, есть над чем работать!

- Как публика воспринимает этот спектакль?

- Если Вы имеете в виду публику здесь, в Вашингтоне, то могу сказать, что она вполне счастлива и слушает нас, артистов, с завидным вниманием и расположением. Чему я несказанно рад!

- Как Вы относитесь к наградам, премиям, которые теперь довольно часто случаются в Вашей практике?

- Я должен Вам сказать, что те награды, которые посыпались на меня за последний год, были для меня абсолютно неожиданными, хотя, разумеется, и приятными, не спорю. Я стараюсь делать свое дело по мере моих скромных сил, и если кому-то будет угодно оценить мои старания, буду рад этому, но истинная цель моего труда, конечно, не получение награды или премии. Я не могу существовать без пения, без музыки, без театра - все это моя жизнь, и на каждом спектакле или концерте я отдаю часть своей души людям, которые пришли слушать музыку по той же причине: они без этого не могут. Такой взаимный обмен эмоциями - самое большое счастье в нашем искусстве.

Людмила КРАСНОВА

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