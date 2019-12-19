Игорь Головатенко о «Пиковой даме» П.И. Чайковского на сцене Метрополитен-Оперы

Есть и оперное открытие: сопрано Лизе Давидсен из Норвегии. Это всё замечательные события, которые интересуют любителей оперы в России и не только. Ответить на вопросы издания NEWSmuz.com любезно согласился баритон Игорь Головатенко. После огромного успеха в опере «Пуритане» Беллини на сцене парижской Опера Бастиль певец переместился в Метрополитан-Оперу в Нью-Йорке. Вот что он нам поведал.

- Как Вы чувствуете разность континентов - центр Европы, Париж и Нью-Йорк? Опера Бастиль и Метрополитан-опера?

- Я впервые в Нью-Йорке, да и в Америке был только в Вашингтоне и в Лос-Анджелесе. Для меня это пока что новая территория, так сказать, хотя постепенно осваиваюсь и привыкаю к американскому образу жизни. Как и в других городах, где я обычно живу по полтора-два месяца (как правило, столько длится постановка), я стараюсь здесь найти любимые уголки, места, мне близкие и дорогие. В Нью-Йорке это Центральный парк, рядом с которым я снимаю квартиру, очень люблю по нему бродить, особенно в хорошую погоду. Погода здесь действительно меняется резко, но много солнца, несмотря на зимнее время. Конечно, невозможно совершенно сравнивать Париж и Нью-Йорк, это дело неблагодарное. Они прекрасны по-своему, и тот, и другой, как и нельзя сравнивать Парижскую оперу и Метрополитен. Хотя нельзя отрицать, что в обеих есть ощутимый размах, очень большой масштаб.

Не могу сказать, что чувствую здесь какую-то особенную разность континентов. Я ощущал довольно сильно эту разность, когда был, например, в Южной Америке, где в июле — августе зима. Тем не менее, Нью-Йорк — прекрасный и удивительный город, бесконечный в своем многообразии.

- "Пиковая дама" в Мете. Чем эта постановка отличается от других постановок, в других театрах, например, в Большом театре?

- Постановке этой уже много лет, впервые ее представили, кажется, в 1995 году (первым исполнителем партии Елецкого в этой постановке был Владимир Чернов, затем в ней несколько раз пел Дмитрий Хворостовский), было много возобновлений. Последний раз ее давали в 2011 году. Постановка известного режиссера Элайджи Мошинского (Elijah Moshinsky), который, надо отдать должное, сделал все, чтобы передать максимальную историческую достоверность (костюмы, парики), при этом сохранив непосредственность и живость действия. Очень импонирует, что постановщики отнеслись с огромным уважением и любовью к авторскому тексту, сегодня это большая редкость. Вместе с тем я не могу назвать постановку, как говорится, «нафталиновой» - повторяю, она весьма современна и живет довольно долго, пользуясь неизменным успехом у публики.

- Состав исполнителей в Мете очень сильный. Было ли достигнуто стилистическое единство при исполнении этой оперы?

- Состав действительно, получился необыкновенно сильным, но при этом все старались работать, что называется, как одна команда, никто не пытался слишком выделяться или тянуть на себя одеяло. Должен особо отметить выдающуюся исполнительницу партии Лизы — норвежскую сопрано Lise Davidsen, для которой, как и для меня, это был дебют в Метрополитен. У нее действительно получился феноменальный дебют! Думаю, что стилистического единства удалось добиться благодаря замечательной команде певцов: Юсифу Эйвазову, Ларисе Дядьковой, Алексею Маркову и многим другим, а также дирижеру Василию Петренко и режиссеру Питеру МакКлинтоку (Peter McClintock). С последним мне уже довелось работать в Вашингтоне на постановке «Евгения Онегина». Могу сказать, что для меня работа со всеми этими замечательными артистами была настоящим наслаждением!

- Пришлось ли Вам дорабатывать свою партию, привносить в исполнение что-то новое, чего ранее не было?

- Каждое исполнение, даже на репетиции, всегда немного отличается, в этом и прелесть музицирования. Принципиально ничего нового, противоречащего образу Князя Елецкого, вносить я не стал, но этого и не нужно было делать. Мизансцены крайне просты, музыкальное решение было довольно традиционным (в хорошем смысле слова), поэтому я сосредоточился на пении, красоте мелодической линии, благо никаких препятствий к этому не было.

- Зрительный зал Мета огромный. Как Вам удаётся заполнять это огромное пространство своим голосом? В чём секрет?

- Не знаю, в чем секрет, мне очень понравился этот зал, я был на многих спектаклях и репетициях, акустика просто изумительная, невзирая на размеры театра. Петь также было удобно необычайно, поэтому, хоть я и волновался перед премьерой, что совершенно нормально, пел с большим удовольствием!

Людмила КРАСНОВА