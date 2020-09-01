Оперный фестиваль «Казанская осень» отпраздновал 10-летие

Солистами стали певцы с мировыми именами: Альбина Шагимуратова, сопрано, солистка Мариинского театра, и Игорь Головатенко, баритон, солист Большого театра. С приветственным словом к зрителям обратилась Любовь Казарновская, она рассказала, что была солисткой самого первого фестиваля «Казанская осень» 10 лет назад.



Фестиваль «Казанская осень 2020»

Перед началом концерта, который в прямом эфире транслировался в YouTube, прошла презентация бокс-сета «Чайковский-2020» госоркестра п/у Сладковского, в который вошли все симфонии и инструментальные концерты великого композитора. Зрителям был представлен видеоролик с фотографиями солистов и моментами записи дисков.

Логичным продолжением этой темы было исполнение сочинений Чайковского. Оркестр под управлением Александра Сладковского начал с «Итальянского каприччио» П.И. Чайковского. В оркестровой части концерта прозвучали увертюры к операм «Сила судьбы» и «Сицилийская вечерня» Дж. Верди, к оперетте «Лёгкая кавалерия» Зуппе. Ярко проявилась индивидуальность маэстро Александра Сладковского как лидера этого грандиозного музыкального действа, как музыканта, тонко понимающего и умеющего передать суть. Стоит отметить чуткое взаимопонимание оркестра и дирижёра.



Александр Сладковский и оркестр

На сцену вышел баритон Игорь Головатенко, и зазвучала ария Елецкого из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского. Исполнение поразило мощным, глубоким баритоном, чёткой фразировкой. Певец максимально погружается в музыкальный материал, уводя слушателей в мир глубоких переживаний. Об этом качестве певца напомнила проникновенная ария Ренато из оперы «Бал-маскарад» Дж. Верди.

Затем на сцену вышла сопрано Альбина Шагимуратова в изумрудного цвета шёлковом платье и с белой меховой накидкой на плечах. В болеро из оперы «Сицилийская вечерня» Верди голос певицы поразил чистотой звучания, невероятным объёмом, техническим совершенством, полетностью.



Альбина Шагимуратова, Александр Сладковский и Игорь Головатенко

Стало понятно, что певческая программа удивит ещё не раз. Так оно и случилось при исполнении знаменитого дуэта Джильды и Риголетто из оперы «Риголетто» Верди. И вокальное совершенство, и глубокая драматическая трактовка. А вскоре изысканно изящно, с чувством стиля солисты исполнили дуэт из оперетты «Весёлая вдова» Франца Легара. Высочайшей уровень мастерства.



Альбина Шагимуратова, Александр Сладковский и Игорь Головатенко

Удивительным образом в программе этого концерта переплелись культуры Европы, России и Татарстана. Звучно, роскошно прозвучали знаменитые итальянские песни «Вернись в Сорренто» (Головатенко) и «Не забывай меня» (Шагимуратова), испанская сарсуэла Amor, vida de mi vida. Прозвучало несколько произведений татарского классика Назиба Жиганова — пляска «Райхан», оркестровая пьеса «Уфа-Челябинск» и ария Алтынчэч из одноимённой оперы в исполнении Шагимуратовой, она же спела на татарском романс «Не улетай, соловей» Рустема Яхина. Разумеется, прозвучала и визитная карточка оркестра - «Стан Тамерлана» Александра Чайковского, изящная и при этом зажигательная с обилием перкуссий и криками музыкантов «Алга! Алга!» на коде. А вскоре зрители услышали романс «Соловей» Алябьева и вальс Ядвиги из оперетты «Робинзон Крузо» Оффенбаха в виртуозной вокальной интерпретации Альбины Шагимуратовой.

Завершил программу своим хитом «Мин яратам сине, Татарстан» под салют в ночном небе популярный эстрадный певец Салават Фатхетдинов.

Людмила КРАСНОВА