ГСО РТ п/у Сладковского записал 7 симфонических работ Рахманинова

«Мы сделали это! Огромное спасибо оркестру за любовь к музыке и к нашему общему делу! Огромное спасибо выдающемуся звукорежиссеру Павлу Лаврененкову!» — написал на своей персональной странице в Facebook маэстро Сладковский.
Сессии проходили с 17 по 22 августа 2020 в Большом концертном зале им. С. Сайдашева. За шесть дней было записано семь произведений Рахманинова — три симфонии, «Симфонические танцы», Вокализ, симфоническая поэма «Утёс» и фантазия «Остров мёртвых».
«Когда мы пишем циклы, у музыкантов всегда возникает колоссальный задор и азарт. Мы понимаем друг друга с полуслова. Не скрою, боялся, как мы выйдем к работе после почти полугодового простоя. Но все занимались на карантине, точили мастерство. Перед записью было четыре сводных репетиции. Должен заметить, что после этого чудовищного перерыва мы взлетели вертикально, и я очень горжусь ребятами», — подвел итог дирижёр.
Как только звукорежиссёр одобрил последний дубль, на сцене раздались дружные аплодисменты всего оркестра. Теперь предстоит кропотливый монтаж, подготовка к изданию. Выход диска на лейбле Sony Classical ожидается весной, ко дню рождения главного героя записи — Сергея Васильевича Рахманинова.
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