ГСО РТ п/у Сладковского записал 7 симфонических работ Рахманинова

Сценическая жизнь оперы началась с провала на сцене театра Ля Фениче в Венеции в 1853 году. Композитор положился на время, предоставив ему рассудить эту ситуацию. И сегодня, мы знаем, опера ставится практически во всех музыкальных театрах мира, арии, сцены из этой оперы звучат в концертах. Да вот и ходить далеко не надо: совсем недавно на сцене Венской оперы отмечался юбилей великого Пласидо Доминго.