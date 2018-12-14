Аида Гарифуллина и Александр Сладковский вызвали 20-минутную овацию

Она одна из самых медийных классических певиц в стране, уступая разве что Анне Нетребко. Но как Нетребко многие специалисты критикуют за неоправданную смену исходного лирического сопрано на драматическое, так и Гарифуллиной достается за чересчур широкий репертуар. Тот факт, что российское сопрано стало ведущей солисткой в Венской государственной опере, на родине оперной музыки, как-то не сильно впечатляет многих.



Аида Гарифуллина

Аида Гарифуллина всегда стремилась к медийности, что уж тут отрицать. Она пела в телешоу Первого канала «Призрак оперы», пела от открытии и закрытии чемпионата мира по футболу в России (в том числе с Робби Уильямсом), недавно снялась в клипе Филиппа Киркорова «Не верю я». Вот и Филипп пришел в БЗК, подарил красивый букет (и ушел в антракте). А инстаграм Гарифуллиной мало чем отличается от аккаунтов гламурных див.



Филипп Киркоров пришел на концерт Аиды Гарифуллиной

Но штука вот в чем. Гарифуллина действительно обладает потрясающей красоты тембром. И бельканто в ее исполнении — это бельканто, а не сиплые попытки спеть полегатистее. Именно это качество заметил когда-то Пласидо Доминго, и дал ей победу в Operalia-2013, ставшей стартом ее международной карьеры.



Аида Гарифуллина и Александр Сладковский

Концерт в БЗК действительно оказался более неровным, чем можно было предполагать, учитывая участие гремящего везде Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского. Аиде отчаянно не давался русский репертуар. Сцена таяния из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» и серенада «О дитя» Чайковского были спеты будто не Аидой. Даже непонятно, что с ней происходило в этот момент. Откуда-то явился дребезжащий тембр, голос не выходил из горла, слова никоим образом не коррелировали с интонациями.



Аида Гарифуллина

Иное дело — итальянская и французская музыка. Здесь Гарифуллина как рыба в воде. Летящий голос, виртуозные опевания, бельканто как бельканто, и тот самый знаменитый тембр. Это звучало невероятно точно, и не только эталонная Casta Diva Винченцо Беллини, но и «Элегия» Жюля Массне, «Вальс Джульетты» Шарля Гуно и «Рассвет» Руджеро Леонкавалло. Это была та самая Аида Гарифуллина! Ну невероятное физическое удовольствие от столь обработанного и богатого голоса…



Аида Гарифуллина

А ведь еще была татарская программа. Есть известная песня «Жидегэн чишмэ» Сары Садыковой, кто ее только не пел. Но исполнение Аиды Гарифуллиной — выше всяких похвал. Прозрачность, легкость, виртуозность. Возможно, самое лучшее исполнение этой татарской классики из известного.



Аида Гарифуллина и Александр Сладковский

Отдельно стоит сказать про Сладковского и его оркестр. Это уже банальность — говорить, насколько Сладковский преобразил прежде вполне заурядный провинциальный оркестр. Но нельзя не восхищаться, насколько же чистым стал его звук, насколько он динамичен и взвешен в оркестровых группах. И особенно в духовой, там вовсе революция. Госоркестр Татарстана обладает теперь феноменальной кларнетной и валторновой группами, да и ведущая флейтистка отчаянно хороша. На фоне бедовой ситуации с духовыми в России оркестр Сладковского выглядит белой вороной. И все оркестровые композиции (а они именно что с богатой духовой партитурой) — что антракт к 3 действию «Самсона и Дилилы» Сен-Санса, что интермеццо Леонкавалло, что увертюра к «Норме» Беллини — звучали настолько рельефно и детализировано, что можно только порадоваться за Казань и Сладковского.



Александр Сладковский

Концерт Аиды Гарифуллиной сложился как сложился. У той же Нетребко тоже были нелады с русской классикой. С другой стороны, к нам приезжали немецкие и даже корейские певицы, которые были весьма убедительны. Не стоит торопиться с выводами. Очевидно, что у Гарифуллиной действительно уникальный голос, она молода, и она пока берется за все, что можно. С годами придет опыт, рассудительность, взвешивание возможностей. Ее бельканто поистине восхитительно, это высочайший класс пения. И зал аплодировал минут двадцать, - потому что было за что.



Аида Гарифуллина

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА



Александр Сладковский



Аида Гарифуллина и Александр Сладковский