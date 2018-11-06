Филипп Киркоров и Аида Гарифуллина показали «Не верю я»

Видеоклип на песню «Не верю я» снят в Питере режиссером Олегом Гусевым на песню Михаила Гуцериева (стихи) и Алексея Малахова (музыка).

Филипп Киркоров не ошибался, называя «Не верю я» саундтреком к большому кино: «Клип снят по самым высоким современным стандартам. В нем есть все: и огонь, и страсть, и разлука, и потрясающий эмоциональный накал. И – моя партнерша, невероятная актриса, мировая звезда оперной сцены, прекрасная Аида Гарифуллина. Мы сделали уникальную работу, и я уверен, она полюбится нашим дорогим и любимым зрителям».