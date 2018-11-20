Аида Гарифуллина выступит в Москве

В насыщенном графике Аиды Гарифуллиной выступления в Большом театре Лисеу (Барселона), Театре Елисейских Полей (Париж), Арена ди Верона, Уигмор-Холле (Лондон), Музикферайне (Вена), на Дрезденском и Венском оперных балах.



Аида Гарифуллина

Концерт Аиды Гарифуллиной в Москве – большая редкость. Впервые с сольной программой на столичной сцене она выступила в феврале 2017 года в Большом зале Московской консерватории. Тогда в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова прозвучали арии и романсы русских и зарубежных композиторов (П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Верди, Дж. Пуччини).

11 декабря Аида вновь выйдет на сцену Большого зала, где выступит в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением его художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста России Александра Сладковского. С этим оркестром певицу, родившуюся в Казани, связывает давняя творческая дружба: выступление в Москве с прославленным коллективом в рамках программы «Одаренные дети Татарстана» принесло 13-летней Аиде первый крупный успех, за которым последовала стипендия фонда Ф. И. Шаляпина «Лучший голос года».

Сегодня ГСО Республики Татарстан входит в число лучших коллективов России, его концертов публика с нетерпением ждет в Москве, Перми, Оренбурге, Иркутске, Сочи, Тюмени, ни один крупный фестиваль не проходит без его участия.