«Травиата» в «Геликон-Опере» как любовь куртизанки в борделе

Сценическая жизнь оперы началась с провала на сцене театра Ля Фениче в Венеции в 1853 году. Композитор положился на время, предоставив ему рассудить эту ситуацию. И сегодня, мы знаем, опера ставится практически во всех музыкальных театрах мира, арии, сцены из этой оперы звучат в концертах. Да вот и ходить далеко не надо: совсем недавно на сцене Венской оперы отмечался юбилей великого Пласидо Доминго. В концерте был исполнен второй акт оперы, в котором Пласидо Доминго предстал в партии Жоржа Жермона, партию Альфреда исполнил Дмитрий Корчак, а вот Виолетта была Соня Йончева.

Если взять исполнение партии Виолетты Соней Йончевой как современный эталон, то, пожалуй, в новой постановке этой оперы в театре «Геликон-Опера» можно найти сближения в исполнении партии Виолетты сопрано Юлией Щербаковой, если говорить о третьем акте оперы. Это было очень искренне, глубоко пережито и донесено исполнительницей до зрителя.

Режиссёр-постановщик новой версии оперы «Травиата» на сцене театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман рассказал, что эта опера – одна из самых востребованных на мировых оперных сценах. Зрители, продолжил Бертман, неизменно плачут над историей Виолетты, но мы должны помнить, что она куртизанка, продающая себя и своё искусство обольщения. Человек, говорит режиссёр, который продаёт себя, неважно, в высшем свете или на вокзале, занимается тем же самым, только цена разная. И далее, по словам Бертмана, сегодня история Травиаты, «падшей», опять становится очень распространённой: найти себе кого-то, кто бы содержал. Это становится даже идеей брака, заключил режиссёр.

Да уж! О-о, времена, о-о, нравы… Но вернёмся к спектаклю. Чем держит зрителя история Виолетты вот уже более 160 лет? Не пикантными же моментами, к примеру, в многочисленных постановках. Таких моментов предостаточно было и в представленной последней версии этой оперы в «Геликоне». Исходя из позиции режиссёра-постановщика Дмитрия Бертмана, можно предположить, что избранный им стиль постановки, а это низкопробный бордель самого отвратительного свойства, был использован, чтобы вернее доказать свою главную режиссёрскую мысль, изложенную выше. Чем отвратительней, тем страшнее. Но опера не об этом.

Опять же, сам Бертман формулирует основную идею постановки следующим образом: «Это спектакль про то, как Виолетта умирает не от кашля, не от болезни, а от перехода в другой мир. …Эта опера про любовь, которая убивает».

С таким поворотом мысли трудно согласиться. Убийство Виолетты начинается тогда, когда Альфред в ярости кидается в Париж, узнав, что она вернулась к барону. Смертельный удар был нанесён Виолетте публично Альфредом и попал в самое её сердце. Кстати, подобного сюжета нет в русской литературе, а вот у цивилизованных европейцев есть и взят из реальной жизни буржуазного общества, из истории взаимоотношений Дюма-сына и Мари Дюплесси, что и описано в известном романе.

Большой удачей для новой постановки стал дебют в «Геликоне» музыкального руководителя и дирижёра Александра Сладковского. Маэстро не только на словах определил особенности итальянского стиля в музыке как простоту, шарм и подвижность, но и практически продемонстрировал владение этим стилем, дирижируя спектаклем. Есть надежда на плодотворное творческое сотрудничество театра и дирижёра, а, значит, будут и интересные результаты!

Нельзя не сказать и об исполнителе центральной партии, теноре Шота Чибирове, уже титулованном в конкурсе теноров Хосе Карерраса. Это резонансное мероприятие прошло в прошлом театральном сезоне в театре «Геликон-Опера», и было проведено фондом Елены Образцовой, возглавляемым Натальей Игнатенко. Победа тенора Шота Чибирова в этом конкурсе открыла ему двери для творческой работы в коллективе театра «Геликон-Опера».

Артисты театра «Геликон-Опера» неизменно вызывают восхищение и вокальной формой, и уникальным артистизмом. Попросту говоря, они и споют, и сыграют всё, что угодно, им под силу любые творческие задачи, поставленные режиссёром. И в этот раз всё было именно так, если обратиться к партиям Жоржа Жермона (Михаил Никаноров), Флоры Бервуа (Лариса Костюк), Барона Дюфоль (Петр Морозов). Весь состав спектакля демонстрировал некое единство в понимании творческой задачи, что и выразилось в прекрасном её воплощении на сцене. Мастера, безусловно!

Людмила КРАСНОВА