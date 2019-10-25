«Травиата» в «Геликон-Опере» как любовь куртизанки в борделе

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Виолетта Валери – Мари Дюплесси, её судьба, её страдания навсегда поселились в мире оперы. Подробности жизни героини привлекли внимание и воплотились в произведениях писателя Александра Дюма-сына, создавшего роман «Дама с камелиями», а затем в опере «Травиата» Джузеппе Верди. Роман послужил основой либретто оперы.

Сценическая жизнь оперы началась с провала на сцене театра Ля Фениче в Венеции в 1853 году. Композитор положился на время, предоставив ему рассудить эту ситуацию. И сегодня, мы знаем, опера ставится практически во всех музыкальных театрах мира, арии, сцены из этой оперы звучат в концертах. Да вот и ходить далеко не надо: совсем недавно на сцене Венской оперы отмечался юбилей великого Пласидо Доминго. В концерте был исполнен второй акт оперы, в котором Пласидо Доминго предстал в партии Жоржа Жермона, партию Альфреда исполнил Дмитрий Корчак, а вот Виолетта была Соня Йончева.

«Травиата» в «Геликон-Опере»

Если взять исполнение партии Виолетты Соней Йончевой как современный эталон, то, пожалуй, в новой постановке этой оперы в театре «Геликон-Опера» можно найти сближения в исполнении партии Виолетты сопрано Юлией Щербаковой, если говорить о третьем акте оперы. Это было очень искренне, глубоко пережито и донесено исполнительницей до зрителя.

«Травиата» в «Геликон-Опере»

Режиссёр-постановщик новой версии оперы «Травиата» на сцене театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман рассказал, что эта опера – одна из самых востребованных на мировых оперных сценах. Зрители, продолжил Бертман, неизменно плачут над историей Виолетты, но мы должны помнить, что она куртизанка, продающая себя и своё искусство обольщения. Человек, говорит режиссёр, который продаёт себя, неважно, в высшем свете или на вокзале, занимается тем же самым, только цена разная. И далее, по словам Бертмана, сегодня история Травиаты, «падшей», опять становится очень распространённой: найти себе кого-то, кто бы содержал. Это становится даже идеей брака, заключил режиссёр.

«Травиата» в «Геликон-Опере»

Да уж! О-о, времена, о-о, нравы… Но вернёмся к спектаклю. Чем держит зрителя история Виолетты вот уже более 160 лет? Не пикантными же моментами, к примеру, в многочисленных постановках. Таких моментов предостаточно было и в представленной последней версии этой оперы в «Геликоне». Исходя из позиции режиссёра-постановщика Дмитрия Бертмана, можно предположить, что избранный им стиль постановки, а это низкопробный бордель самого отвратительного свойства, был использован, чтобы вернее доказать свою главную режиссёрскую мысль, изложенную выше. Чем отвратительней, тем страшнее. Но опера не об этом.

«Травиата» в «Геликон-Опере»

Опять же, сам Бертман формулирует основную идею постановки следующим образом: «Это спектакль про то, как Виолетта умирает не от кашля, не от болезни, а от перехода в другой мир. …Эта опера про любовь, которая убивает».

«Травиата» в «Геликон-Опере»

С таким поворотом мысли трудно согласиться. Убийство Виолетты начинается тогда, когда Альфред в ярости кидается в Париж, узнав, что она вернулась к барону. Смертельный удар был нанесён Виолетте публично Альфредом и попал в самое её сердце. Кстати, подобного сюжета нет в русской литературе, а вот у цивилизованных европейцев есть и взят из реальной жизни буржуазного общества, из истории взаимоотношений Дюма-сына и Мари Дюплесси, что и описано в известном романе.

«Травиата» в «Геликон-Опере»

Большой удачей для новой постановки стал дебют в «Геликоне» музыкального руководителя и дирижёра Александра Сладковского. Маэстро не только на словах определил особенности итальянского стиля в музыке как простоту, шарм и подвижность, но и практически продемонстрировал владение этим стилем, дирижируя спектаклем. Есть надежда на плодотворное творческое сотрудничество театра и дирижёра, а, значит, будут и интересные результаты!

«Травиата» в «Геликон-Опере»

Нельзя не сказать и об исполнителе центральной партии, теноре Шота Чибирове, уже титулованном в конкурсе теноров Хосе Карерраса. Это резонансное мероприятие прошло в прошлом театральном сезоне в театре «Геликон-Опера», и было проведено фондом Елены Образцовой, возглавляемым Натальей Игнатенко. Победа тенора Шота Чибирова в этом конкурсе открыла ему двери для творческой работы в коллективе театра «Геликон-Опера».

«Травиата» в «Геликон-Опере»

Артисты театра «Геликон-Опера» неизменно вызывают восхищение и вокальной формой, и уникальным артистизмом. Попросту говоря, они и споют, и сыграют всё, что угодно, им под силу любые творческие задачи, поставленные режиссёром. И в этот раз всё было именно так, если обратиться к партиям Жоржа Жермона (Михаил Никаноров), Флоры Бервуа (Лариса Костюк), Барона Дюфоль (Петр Морозов). Весь состав спектакля демонстрировал некое единство в понимании творческой задачи, что и выразилось в прекрасном её воплощении на сцене. Мастера, безусловно!

Людмила КРАСНОВА

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