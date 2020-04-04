Рахманинов прозвучал в онлайн-концерте на сайте филармонии

Его музыка звучит в залах филармонии, в Большом зале консерватории, в которой учился будущий композитор, звучит по всему миру. На долю музыканта пришлись грандиозные исторические события. Это Первая мировая война (1914-1918), революция 1917 года в России и Вторая мировая война (1941-1945). Сергей Рахманинов не был пассивным наблюдателем этих событий. Композитор своим творчеством откликнулся на трагические события, создав «Всенощное бдение» в 1916 году. В годы Второй мировой войны Сергей Рахманинов, живя и работая в Америке, вносил посильную лепту, верил в победу России над фашизмом.

В конце войны, в 1943 году композитора не стало, но с тех пор продолжается диалог Сергея Рахманинова с народом, которому он принадлежит, жизнью которого он жил, создавая свои произведения. И заполняются концертные залы, звучат великие сочинения композитора, зрители отвечают взаимностью их создателю. Жизнь Сергея Рахманинова продолжается в его сочинениях, столь необходимых его слушателям.

В связи с наступлением коронавируса и принятыми ограничительными мерами в сфере культурно-массовых мероприятий были опасения, что рахманиновские дни не состоятся, будут перенесены на когда-то. Все эти предположения оказались не про нас, к счастью. И вот 1 апреля, в день рождения Сергея Рахманинова, теперь уже в виртуальном пространстве на meloman.ru прошёл концерт-посвящение великому композитору.



Александр Сладковский

Ведущий Ярослав Тимофеев кратко, но содержательно рассказал о начале и развитии творческого пути композитора Сергея Рахманинова. В первом отделении концерте показали запись от 1 апреля 2018 года из Концертного зала им. Чайковского с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова. За дирижёрским пультом - маэстро Александр Сладковский.

Как всегда, уверенно и энергично вышел на сцену Денис Мацуев. Зазвучал Концерт №2 до минор, соч. 18. Исполнение было наполнено, даже переполнено, невероятной энергией, бьющей через край, уникального исполнителя, каковым является Денис Мацуев. Было впечатление, что оркестр едва поспевает за солистом, что дирижёр в невероятном напряжении следит за малейшими нюансами в исполнении солиста, пытаясь спасти единство солиста и оркестра.

Известно, что второй концерт Сергея Рахманинова знаменовал собой выход из глубочайшего кризиса композитора, когда стоял вопрос, а будет ли продолжение его творчества. Исполняется это сочинение по-разному именитыми музыкантами и теми, кто только начинает свою карьеру.



Денис Мацуев

У Дениса Мацуева, безусловно, есть свой почерк, если можно так выразиться, своё лицо в искусстве. Отличительной чертой, одной из многих, которой выделяется и стоит особняком мастерство пианиста, является невероятная энергетическая наполненность его исполнений. И эта индивидуальная окраска звучания концерта Сергея Рахманинова, идущая от исполнителя, сделала его уникальным и неповторимым.

Вопрос только в том, насколько теперь уже такой стиль исполнения, в частности, этого сочинения Сергея Рахманинова, согласуется с первоначальным замыслом композитора. Интерпретация Дениса Мацуева близка по стилю к концепции сочинения «Время, вперёд!» Георгия Свиридова. Но это будет позже, в другое время, а мы ждём встречи с Рахманиновым, с таким, каким он был. Эстетика композитора не только интересна сегодняшнему зрителю, но и очень важна в вопросе, например, сохранения исконных культурных кодов национального наследия. В век глобальных процессов это вопрос отнюдь не праздный.

Во второй части виртуального концерта показали запись от 4 февраля 2016 года Национального симфонического оркестра России п/у главного дирижёра, маэстро Владимира Спивакова. Были исполнены «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова, написанные им незадолго до кончины. Этому сочинению присуще мощное трагическое звучание. В последней части этого сочинения возникает тема вихря, сметающего всё на своём пути и уносящемуся в бесконечность.



Национальный филармонический оркестр России (дирижёр – Владимир Спиваков)

Во всех темах своего творчества Сергей Рахманинов был трагическим художником. Сейчас композитор был бы счастлив, зная, какое место занимают его сочинения в нашей жизни. Популяризации музыки Сергея Рахманинова способствуют и современные технологии онлайн-трансляций, увеличивая многократно аудиторию слушателей.

Людмила КРАСНОВА