В Москве завершился III Международный конкурс Grand Piano Competition

Хочу отметить, что все участники гала-концерта, игравшие свои конкурсные программы, выступили на нём лучше, нежели на самом конкурсе. Особенно это было слышно у А. Стельмашовой, Н. Бирюкова, П. Акулова и С. Давыдченко.



Участники гала-концерта Grand Piano Competition

Итак, III Grand Piano Competition завершился.

С моей точки зрения, несмотря на весьма высокий уровень технической подготовки всех его участников, музыкальным событием он не стал.

Среди его участников не оказалось бесспорного лидера. Каждый из них, включая обладателей Гран-при, на разных этапах давал повод для замечаний.

Я бы отметил одну особенность завершившегося конкурса – большинство участников лучше играли во втором туре, нежели в первом, а на заключительном концерте лучше, чем во втором туре.

Первый день прослушиваний первого тура был для меня огорчительным. Открывший конкурс 12-летний Николай Бирюков, старательно отработавший программу, музыкально и эмоционально оказался на уровне своего возраста. А мы-то за последние годы привыкли, что молодёжь, попав на концертную эстраду, музыкально оказывается старше своего физиологического возраста. Простой беглостью пальцев сегодня уже удивить трудно.

Вышедшая следом израильская пианистка Ноа Капелюшник сыграла свою довольно разнообразную программу весьма скучно и невыразительно. Тускло прозвучала даже завершившая программу концертная парафраза Грюнфельда на темы Иоганна Штрауса. Не изменило моего впечатления и её исполнение во втором туре Второго концерта Шопена.

Если первые два конкурсанта оставили меня просто равнодушным, то выступление Сергея Давыдченко очень огорчило. Я не без оснований ожидал услышать интересного пианиста, с красивым туше, разнообразными красками. А получил громко и однообразно отбарабаненную программу, в которой Рамо звучал почти как Вариации Брамса на тему Паганини. Что ж! Конкурс есть конкурс. Зато Первую часть Первого концерта Чайковского он исполнил блестяще.



Обладатель Гран-При Сергей Давыдченко

Гораздо более интересным показал себя уже в первом туре 14-летний Пётр Акулов. Его программа составлена очень профессионально. Она состояла из большого числа небольших пьес, отразивших разные грани его таланта. Что мне понравилось в его выступлении, так это присутствие мысли и самоконтроля в его интерпретациях. У нынешней генерации молодых музыкантов это встречается довольно-таки редко. Чаще всего не они владеют темпераментом, а он захватывает исполнителя, который сам не замечая того, разгоняет темп и динамику. В первом туре и Акулов не избежал некоторой излишней брутальности, особенно в Шестой венгерской рапсодии Листа. Ну что спрашивать с молодых исполнителей, если этими же недостатками страдает и кое-кто в жюри.



Обладатель Гран-При Петр Акулов

Во втором туре Акулов очень ярко исполнил Концерт № 1 Листа.

В первый день первого тура на меня самое лучшее впечатление произвёл китайский пианист Жуй Мин. Обладая феноменальной техникой, он держит свои эмоции под контролем, не позволяя им овладевать собою. Удачно Жуй Мин выступил и во втором туре с 2 и 3 частями Второго фортепианного концерта Рахманинова. Я даже рассматривал его как претендента на Гран-при.

Выступление Екатерины Бонюшкиной уже в первом туре вызвало недоуменный вопрос: как такое школярское выступление могло попасть в финал конкурса? Да ещё и стать лауреатом. Загадка сия велика есть. Её было неинтересно слушать ни в первом туре, ни во втором. В первом туре все авторы прозвучали у неё одним звуком: что Моцарт, что Шопен, что Рахманинов, что Скрябин. И это было невыносимо скучно. Так же неинтересно прозвучала у неё первая часть Второго фортепианного концерта Брамса. Не было и в помине широкого романтического брамсовского дыхания. Моё мнение не изменилось и после её выступления с этим же концертом на заключительном концерте. (Кроме того, с моей точки зрения, Второй концерт Брамса не самое удобное сочинение для конкурса. И в этом случае большая доля ответственности лежит на педагоге. Подбор программы порой может обеспечить половину успеха или провала на конкурсе.)

В первом туре огорчила Варвара Кутузова. Всё у неё звучало как-то излишне монументально, если не сказать тяжеловесно. Исполнение было «поперёк» музыкальности самой программы, включавшей Сонаты Скарлатти, Скрябина и Прокофьева, сказку Метнера. Такая программа сама по себе интересна, но для конкурсов трудна. Излишне плотным мне показался и её звук в Концерте № 2 Сен-Санса. Я ожидал от её выступления на конкурсе большего. А в этот раз я не дал бы ей звания лауреата.

Всеобщей любимицей слушателей стала пианистка из Грузии Анаит Стельмашова. Ещё до первого тура большой интерес вызвала её сольная программа. Приведу её полностью. Скарлатти – Соната ре минор, К.141 (L. 422); Моцарт – соната № 6 ре мажор, К. 284, часть 1; Лист – Венгерская рапсодия № 11 ля минор, S. 244 №11; Комитас – «Марали» и «Шушики» из Танцев для фортепиано; Прокофьев «Наваждение» из «Четырёх пьес для фортепиано» ор. 4; Шёнберг – Mässig из «Трёх пьес для фортепиано» ор. 11.

Эта весьма непростая программа были исполнена пианисткой блестяще, на одном дыхании, с обилием и разнообразием красок, прекрасным туше. Если бы не случилось досадного сбоя во второй части концерта Сен-Санса, Стельмашова могла бы реально претендентовать на Гран-при. Увы, история, и в музыке тоже, не знает сослагательного наклонения. Тем не менее, этот сбой не помешал Анаит получить приз зрительских симпатий.

Хочу отметить несколько особо удачных исполнений в первом туре. Это Presto си-бемоль мажор Пуленка у Д. Тюрина.

На удивление по-русски сыграла «Думку» Чайковского Хаэрим Пак.

Очень органично во втором туре выглядел Тюрин, исполнивший Концертштюк Вебера.

Таким образом, я полностью согласен с пятью лауреатами: Бирюковым, Давыдченко, Акуловым, Жуй Мином и Стельмашовой. Категорически против Бонюшкиной, и с большими сомнениями относительно Кутузовой.



Денис Мацуев с двумя обладателями Гран-При Петром Акуловым и Сергеем Давыдченко

Если бы жюри более строго оценивало выступления конкурсантов, то количество лауреатов пришлось бы увеличивать не на трёх, чем в условиях конкурса, а только на одного больше. Это бы только повысило его авторитетность.

Владимир ОЙВИН

III GRAND PIANO COMPETITION. ИТОГИ

Третий Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition, перенесённый с 2020 года, состоялся в Москве с 30 апреля по 5 мая 2021 года. По видеозаписям жюри отобрало пятнадцать юных (не старше 16 лет) пианистов из семи стран:

Андреас СОЛАРУ (Германия),

Анаит СТЕЛЬМАШОВА (Грузия),

Ноа КАПЕЛЮШНИК (Израиль),

Мин ЖУЙ (Китай),

Яояо ДЖОУ (Китай),

Хаэрим Пак (Южная Корея),

Ынсео Ю (Южная Корея),

Даниэль Чен ВОНГ (Коста Рика),

Пётр АКУЛОВ (Россия),

Николай БИРЮКОВ (Россия),

Екатерина БОНЮШКИНА (Россия),

Сергей ДАВЫДЧЕНКО (Россия),

Варвара КУТУЗОВА (Россия),

Фёдор ОРЛОВ (Россия),

Даниил ТЮРИН (Россия).

Одна пианистка, Яояо Чжоу, в Москву не приехала. Таким образом, в прослушиваниях участвовали четырнадцать пианистов.

Состав жюри:

Борис ПЕТРУШАНСКИЙ, профессор Международной академии в Имоде (Италия);

Пётр ПАЛЕЧНЫЙ, профессор Музыкального университета имени Фредерика Шопена в Варшаве;

Паскаль ЭСКАНД, президент фестиваля в Анси, президент конкурса Piano Campus;

Павел НЕРСЕСЬЯН, профессор Московской государственной консерватории;

Владимир ОВЧИННИКОВ, профессор Московской государственной консерватории;

Валерий ПЯСЕЦКИЙ, директор Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, профессор

Художественный руководитель конкурс и председатель его Попечительского совета Денис МАЦУЕВ – автор идеи конкурса

Конкурс проходил в два тура.

Первый тур — 30-минутный рецитал участника со свободным выбором программы. Он прошёл в Концертном зале Центральной музыкальной школы при Московской консерватории (ЦМШ).

Во втором туре, на сцене Концертного зала им. Чайковского (КЗЧ), каждый из участников конкурса исполнял концерт для фортепиано с оркестром. Конкурсант мог по выбору исполнить не все части концерта. Лимит длительности двадцать минут. Аккомпанировал Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова п/у Юрия Ткаченко.

По правилам конкурса, все участники выступают в обоих турах. Из их числа жюри выбирает пять лауреатов без разделения на места. Остальные получают дипломы.

Решением жюри, которое было оглашено через полчаса после завершения прослушивания, число лауреатов было увеличено до восьми (в порядке выступления):

Николай Бирюков,

Сергей Давыдченко,

Пётр Акулов,

Жуй Мин,

Екатерина Бонюшкина,

Варвара Кутузова,

Даниил Тюрин,

Анаит Стельмашова.

5 мая в КЗЧ состоялась церемония вручения наград и специальных призов и концерт —закрытие конкурса.

ПРЕМИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ III GRAND PIANO COMPETITION

Пётр АКУЛОВ

Гран При (подарок акустический рояль Yamaha C3X); лауреат

специальные призы:

сертификаты на участие в проектах Дениса Мацуева, Валерия Гергиева, Юрия Башмета,

на участие в Х фестивале «Белая сирень» в Казани от Александра Сладковского;

на участие в проекте «Домашние сезоны» ‑ запись сольного выступления на сцене КЗЧ от Московской филармонии;

на участие в проекте «Всероссийские филармонические сезоны» от Московской филармонии.

Специальный приз от Московской консерватории – выступление в абонементном концерте в БЗК.

Николай БИРЮКОВ

Лауреат;

специальные призы:

сертификат на участие в проекте Дениса Мацуева;

специальный приз от Московской филармонии как самому молодому участнику конкурса.

Екатерина БОНЮШКИНА

Лауреат;

специальный приз:

сертификат на участие в проекте Дениса Мацуева.

Сергей ДАВЫДЧЕНКО

Гран При (подарок акустический рояль Yamaha C3X), лауреат;

сертификаты:

на участие в проектах Дениса Мацуева, Валерия Гергиева,

на участие в Х фестивале «Белая сирень» в Казани от Александра Сладковского;

на участие в проекте «Домашние сезоны» ‑ запись сольного выступления на сцене КЗЧ от Московской филармонии;

на участие в проекте «Всероссийские филармонические сезоны» от Московской филармонии,

на участие в Verbier Festival Academy.

Фёдор Белугин и «Мастерская скрипичного искусства» вручили Сергею Давыдченко специальный приз – серию сольных концертов и право на бесплатное проживание в пансионате для одарённых детей.

Варвара КУТУЗОВА

Лауреат;

Специальный приз – сертификат на участие в проектах Дениса Мацуева. Специальный приз от Европейской ассоциации по образованию, культуре и спорту – выступление в Национальной филармонии Македонии, денежный приз – 500 евро, а также сертификаты на участие в мастер-классах Якова Кацнельсона, Мирослава Култышева, Наиля Мавлюдова и Дмитрия Маслеева.

Жуй МИН

Лауреат;

Специальные призы:

сертификаты на участие в проектах Дениса Мацуева и Владимира Спивакова,

на профессиональную видео- и аудиозапись на лейбле CMS Records от ЦМШ и Валерия Пясецкого,

на участие в проекте ГАСО им. Е. Ф. Светланова,

на участие в Verbier Festival Academy.

Анаит СТЕЛЬМАШОВА

Лауреат;

Специальный приз:

сертификат на участие в проекте Дениса Мацуева.

Она получила приз зрительских симпатий.

Даниил ТЮРИН

Лауреат;

Специальные призы – сертификаты на участие в проектах: Дениса Мацуева, Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Владимира Спивакова, ГАСО им. Е. Ф. Светланова,

Сертификат от Паскаля Эсканда на участие в фестивале Auvers-sur-Oise

Ноа Капелюшник, Даниэль Чен Ванг, Фёдор Орлов, Андреас Салару, Хаэрим Пак, Ынсео Ю получили звание дипломантов Grand Piano Competition и сертификаты на участие в проектах Дениса Мацуева.

Фёдор Орлов получил специальный приз Yamaha music award – дебютный концерт в сезоне 2022/23 в зале Yamaha Ginza в Токио, а также сертификаты:

на участие в проекте Юрия Башмета,

от Московской филармонии на участие в проекте программы «Всероссийские филармонические сезоны»

и участие в проекте «Домашние сезоны» – запись сольного выступления на сцене КЗЧ.

ПРОГРАММА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНЦЕРТА:

1 отделение

Варвара КУТУЗОВА

Сен-Санс – Концерт № 2 для фортепиано с оркестром соль минор, ор. 22, 1-я часть.

Анаит СТЕЛЬМАШОВА

Сен-Санс – Концерт № 2 для фортепиано с оркестром соль минор, ор. 22, 2-я и 3-я части.

Николай БИРЮКОВ

Григ – Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, ор. 16, 3-я часть.

Пётр АКУЛОВ

Лист – Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор.

2 отделение

Екатерина БОНЮШКИНА

Брамс – Концерт № 2 для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор, ор. 83, 1-я часть.

Даниил ТЮРИН

Вебер – Концертштюк для фортепиано с оркестром фа минор, ор. 79.

Жуй МИН

Рахманинов – Концерт№ 2 для фортепиано с оркестром до минор, ор. 1, 2-я и 3-я части.

Сергей ДАВЫДЧЕНКО

Чайковский – Концерт №1 для ф-но с оркестром си-бемоль минор, оп. 35, 1-я часть.

Денис МАЦУЕВ

Шостакович – Концерт № 1 для фортепиано с оркестром до минор, ор. 35. Партия трубы Александр Бахарев.