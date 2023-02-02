Нижегородский «Цирюльник» с московскими титрами

Концерт состоялся 15 января 2023 года в зале им. Чайковского.

РОССИНИ – «Севильский цирюльник», опера в концертном исполнении.

Оркестр La Voce Strumentale и хор Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина.

Дирижёр Дмитрий Синьковский.

Фигаро – Т. Бажакин,

Граф Альмавива – Я. Абаимов,

Розина – Я. Дьякова,

Д-р Бартоло – Б. Жуков,

Дон Базилио – Г. Агаджанян,

Берта – Т. Иващенко,

Фьорелло – А. Кошелев.

Оркестр Le Voce Strumentale молод: он собран в марте 2022 года на основе одноимённого ансамбля барочной музыки, созданного в 2011 году скрипачом-аутентистом, дирижёром и контртенором Дмитрием Синьковским. В его репертуар входила музыка композитов XVII-XVIII веков: Леонарда Лео, Алессандро Скарлатти, Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя, Антонио Кальдеры, Николы Порпора. С ансамблем выступали сопрано Юлия Лежнева и Яна Иванилова.



Дмитрий Синьковский

Новый оркестр участвует в спектаклях Нижегородской оперы, участвовал в Международном музыкальном фестивале в Тонъёне (Южная Корея), в нескольких музыкальных фестивалях в России. Осенью 2022 года камерный состав оркестра, с Юлией Лежневой и лютнистом Лука Пьянка, выступил в Берлинской филармонии...

И вот первое знакомство московских слушателей с новым коллективом. Нет, отнюдь не комом получился первый блин, а умело пропечённым и румяным. Общее впечатление от концерта осталось весьма положительное.

Начну, пожалуй, с замечаний.

Главное из них относится к звучанию оркестра. Оно мне показалось излишне жёстким. Особенно это проявилось на форте у литавр. Недостаточно сбалансированы группы – впечатление они производят, если можно так сказать, «лохматое». Разумеется, иного нельзя было и ожидать: коллектив собрал музыкантов из оркестров очень разных; было бы наивным ждать от них бóльших результатов после неполного года совместной работы. Как обычно, «перестарались» валторны.

Тем не менее, главное в другом: Дмитрий Синьковский чётко знает, чего хочет, и обладает пластичными руками и ясным жестом, чтобы этого добиться в обозримом будущем.

Теперь о приятном.

В первую очередь в этом спектакле меня, да и не только меня, не на шутку удивило такое количество прекрасных певцов. Важно отметить, что только двое солистов получили базовое музыкальное образование в Москве. Остальные пять учились в провинции.



Исполнитель роли Фигаро Тигрий Бажакин

Хороши все мужские голоса. Первое место среди них по праву занимает исполнитель роли Фигаро Тигрий Бажакин, окончивший Краснодарский музыкальный колледж, Санкт-Петербургскую консерваторию (класс Н. Охотникова), Международную академию музыки им. Елены Образцовой (класс Е. Акимова) Институт музыки, театра и хореографии Педагогического университета им. Герцена (класс Т. Смелковой). Он обладает полнозвучным баритоном, великолепным во всех диапазонах, но особо красивым на серебристых верхах. Актёрские возможности концертного исполнения ограниченны, но образ севильского пройдохи Бажакин создаёт драматически убедительно.



Тигрий Бажакин

Ярослав Абаимов (граф Альмавива) – единственный из списка солистов, чьё имя было мне уже известно: по «Новой опере» и успешному выступлению в партии Юродивого в «Борисе Годунове» на сцене Ла Скала. Его красивый тенор, ровный во всех регистрах, легко, без напряга прорезал оркестровую ткань и был прекрасно слышен в зале.

Гарри Агаджанян с должным вкусом и чувством меры исполнил топовую басовую «Клевету».

Хочу особо отметить исполнение Борисом Жуковым басовой партии доктора Бартоло. Она обычно остаётся в тени общеизвестных шлягеров, но в этот раз в великолепной интерпретации Жукова она оказалась весьма интересной и музыкально, и драматически. Короче, все мужские партии прозвучали великолепно.

С женскими партиями всё оказалось не столь благополучно. Исполнительница партии Розины Яна Дьякова в программе объявлена, по нынешней моде, как меццо-сопрано, на которое она, увы, не тянет. У неё небольшой голос, динамический диапазон которого невелик. Низы, а временами и средний регистр, в зале были еле слышны. Колоратуры на верхах звучали гораздо лучше. Недавно я видел на афише имя Яны Дьяковой с указанием «сопрано». Видимо, певица ещё находится в процессе избрания своего диапазона. На сцене со своей изящной фигурой Дьякова смотрится привлекательной но, с моей точки зрения, излишне раскованной. Мы-то знаем, что в скором будущем она станет графиней, а положение обязывает. По сценическому поведению заметно, что певица весьма довольна собой. А это ох как опасно.

Опера идёт с титрами, где используется русский текст постановки «Севильского цирюльника» в филиале Большого театра пятидесятых годов. Это был легендарная постановка, в которой п/у Самуила Самосуда пели Иван Бурлак, Иван Козловский, Марк Рейзен, Вера Фирсова. Я в юношеском возрасте видел эту постановку раза четыре, если не больше!

Сравнивая итальянский текст с русскими титрами, видишь трудность и скрупулёзность работы переводчиков. Сегодня уже не так бесспорно, будто оперы надо слушать только на языке оригинала. Если есть хороший эквиритмический перевод, то вполне допустимо, с моей точки зрения, петь и на русском языке.

Московские слушатели приняли нижегородского «Цирюльника» с большим энтузиазмом аплодируя стоя. За кулисами добраться до исполнителей не было никакой возможности – такими плотными кольцами зрителей были окружены каждый из них.

Несмотря на некоторое брюзжание выше, возьму на себя смелость заявить, что сегодня в России есть спектакль мирового уровня в вокальном отношении.

Концерт стал хорошим подтверждением тому впечатлению, которое 28 декабря в этом же зале оставил РОССИНИ-ГАЛА. А именно — что в России есть кому сегодня петь Россини.

Владимир ОЙВИН