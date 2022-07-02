Денис Мацуев и Юрий Башмет открыли фестиваль в Клину

Почти все концерты фестиваля проходят на открытой площадке, во внутреннем дворике музея-заповедника Чайковского. Именно тут находится самая полная коллекция рукописей нот и личных вещей Чайковского, собранная его братом и автором либретто «Пиковой дамы» и «Иоланты» Модестом. Именно здесь Чайковский провел последние годы жизни и написал великую Шестую симфонию. Один из концертов пройдет в усадьбе Майданово, где Чайковский работал над симфонией «Манфред» и оперой «Чародейка».



Денис Мацуев, Юрий Башмет и министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов

«Я из-за Шестой симфонии Чайковского ушел из рока в классику. Я тогда играл на гитаре, и когда я услышал Шестую симфонию, я не понимал, что со мной происходит. Я влюбился в нее страшно, и ночью я понимал, что чем-то заболел. И на следующий день я понял, что заболел Чайковским. Кстати, на второй стороне той пластинки была запись Второго концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром, Рудольф Керер, дирижер Мравинский. И этот концерт Рахманинова я каждый раз переживаю, как тогда. Потому что это было мощно, точно, эмоционально, живо. С душой. Так играл сам Рахманинов», - сказал Юрий Башмет.

Билеты на концерт, к слову, разлетелись в Клину за 10 минут. И в виртуальной очереди на свободные места еще 300 человек числилось, но увы.

На вопрос о культуре «отмены» русской культуры в Европе и США Юрий Башмет ответил так:

«Тот человек, который отказывается от Чайковского, - он лишается души и сердца. Мы же не отказываемся играть Шопена, потому что мы не идиоты. Они передумают», - уверен Юрий Башмет.

«Чайковский и Рахманинов будут звучать всегда», - добавил Денис Мацуев.





Пианист Денис Мацуев солировал во Втором концерте для фортепиано с оркестром Рахманинова, одного из любимых его композиторов. Играл без нот, наизусть.

«Я буду играть Второй концерт Рахманинова, я сыграл его уже более 200 раз. Я уже выучил его наизусть. Мы играли этот концерт уже во многих залах, но я никогда не забуду пение оркестра в тот момент, когда игрался этот концерт. То, как можно играть это, непередаваемо словами. Рахманинов и Чайковский - две наши глыбы. На конкурсе Рахманинова я слышал интерпретации молодых музыкантов, и они всегда заряжали меня. Я очень благодарен конкурсу Рахманинова», - сказал Мацуев.

Это было практически эталонное исполнение Рахманинова. Гигантский размах интонирования, от пиано до фортиссимо, от интимности до гимновости. Оркестр под чуткой рукой Башмета то вздыхал в одном дыхании с Мацуевым, то солировал.

Уже без Мацуева оркестр «Новая Россия» исполнил Первую симфонию Чайковского. И тут все было гладко, особенно по струнным. Немного резали слух духовые, особенно туба. Но в целом случилось гармоничное и деликатное исполнение.

Фестиваль продолжится музыкально-драматическим действом «Евгений Онегин» с вокалом Жали Исмаиловой, Ирины Шишковой, Сергея Романовского, Алексея Исаева, Олега Цыбулько и чтением Константина Хабенского и Ольги Литвиновой.

Вадим ПОНОМАРЕВ