Денис Мацуев сыграл 3 варианта Чайковского вместо гимна России

Об этом пианист рассказал ТАСС. Ранее Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году.

"Я сделал три варианта по полторы минуты, скажем так, купированной версии. Представлю их ОКР на днях", - сказал Мацуев.



Денис Мацуев

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до середины декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Окончательный вариант музыкального фрагмента из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который будет использоваться российскими спортсменами на Олимпийских играх, будет утвержден к чемпионату мира по хоккею. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Денис [Мацуев] представил несколько вариантов, - сказал Поздняков. - Сейчас мы пытаемся осмыслить и определиться с окончательным вариантом. Мы уже в финальной стадии этой работы, как только наш небольшой творческий коллектив определится, мы представим версию на суд общественности. Очень надеемся, что к чемпионату мира по хоккею мы успеем", - добавил он.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на 4-20 февраля 2022 года.