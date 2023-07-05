Денис Мацуев на фестивале Чайковского удивил Шостаковичем

Начался, впрочем, концерт с довольно спорных «Отражений» Кузьмы Бодрова в исполнении худрука фестиваля Юрия Башмета с его «Солистами Москвы». Буквально с солистами, потому что сразу пять участников камерного ансамбля стали тут полноценными солистами, не считая Башмета. И им предстояло сыграть версии 24-го каприса Николло Паганини в отражениях воображаемых Бодровым Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга. И даже «Очи черные» в исполнении воображаемого Паганини. В целом все эти версии Бодрова можно принять, даже поиронизировать. Солисты старались передать эстетику разных композиторов и времен, и передавали. Они столько лет учились играть в ансамбле именно ансамблево, и достигли в этом искусстве невероятных вершин. И когда теперь они солисты в «Солистах» - им было все это непросто, они же на сцене тут, с коллегами! Не слушать их, солировать как приглашенные солисты — невероятно трудно. И это чувствовалось.



«Солисты Москвы», солирует Юрий Башмет

Иное дело Денис Мацуев, он-то просто солист. И он успел приехать в Клин, в музей Чайковского напрямик с финальных прослушиваний конкурса Чайковского в Москве, где сидел в жюри (впрочем, как и Башмет по альту). И тут показалось, что Денис был очевидно воодушевлен молодыми пианистами, услышанными им на конкурсе. Он сыграл Первый Шостаковича, словно пыль на стекле протер. Ничего такого, что стало уже штампом и за глаза пародируется: «Вот как играет Мацуев» с этими громогласными сотрясениями клавиш. Он совсем иначе сыграл его, чем сам играл раньше.



Зрители на фестивале Чайковского в Клину

Штука в том, что Первый Шостаковича — это те же «Отражения», только куда более тонко сделанные, не аттракцион. Он был написан в 1933 году, и Шостакович поигрался тут буквально со всем, только расслышать это надо. Тут пародия на «Аппассионату» Бетховена, тут камео из бетховенской «Ярости из-за потерянного пенни» и фрагмента фортепианной сонаты ре мажор Гайдна. Тут иронические цитаты из «Гамлета» и «Гипотетически убитого» самого Шостаковича. Заключительная каденция последней части начинается с точно такой же трели, как в заключительных тактах каденции Бетховена для его концерта для фортепиано с оркестром № 3. Шостакович и к эстраде обращается, обыгрывая австрийскую чумную песню «Ах, мой милый Августин» или французскую «Бедная Мэри».



Денис Мацуев и Кирилл Солдатов

Мацуев сыграл все максимально тактично и стилизованно. Виртуозно и без рвания рубахи на груди. «Солисты Москвы» были немного удивлены внезапным преображением, но мгновенно подхватили посыл пианиста, и выглядели ну вот максимально адекватными. Сыграли тонко и ровно. И второй солист трубач Кирилл Солдатов оказался на уровне. Сыграл чисто и деликатно, что и нужно было. Собственно, «Бедную Мэри» играл именно он.

Завершился концерт «Воспоминаниями о Флоренции» Чайковского в исполнении «Солистов Москвы». Иного раз игранные, проверенные, Башмет их очень любит. И где, как не в Клину? Тут домик Чайковского, тут он творил, - были и планы про Флоренцию, но по понятным причинам они сейчас неосуществимы.



Юрий Башмет как дирижер

На бис Башмет сыграл свой излюбленный вальс Тору Такэмицу из фильма «Чужое лицо». Но этим не ограничился. Начал наигрывать на рояле Happy Birthday To You, потом оркестр перешел в «Очи черные», а затем и что-то, похожее на «Чардаш» Монти. Зрителям очень понравилось.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Юрий ПОКРОВСКИЙ и Маргарита БЕЛЬСКАЯ