Фестиваль Башмета в Ярославле закрылся «Пиковой дамой» и нагрудным знаком

Идея Башмета и режиссера Павла Сафонова заключалась в том, что отчего бы не отправить старую графиню назад во времени (сам Чайковский тоже сдвинул действие на полвека назад). Графиня еще молода, инфантильна, и при проигрыше фамильных драгоценностей в карты из страха быть разоблаченной отцом бросается в объятия некого графа Сен-Жермена, упоминаемого вскользь в повести Пушкина. Таким образом, в спектакле две графини — старая (великая Ирина Богачева своей энергетикой довлеет над всем действом) и молодая (кинозвезда Надежда Михалкова). Между ними проводятся параллели, тасуются герои и поются лучшие арии из оперы. Трехчасовую оперу таким образом в доступном для широкого зрителя виде удалось утрамбовать в полтора часа. Это лежит в мейнстриме желания Башмета делать адаптации великих опер. Это получается.

На премьере в феврале нынешнего года в Сочи спектакль выглядел еще рыхло и неприкаянно. Теперь другое дело. Актеры разыгрались, драматургия подтянулась, и спектакль заиграл новыми красками. Есть и замены в личном составе. Елецкого вместо Андрея Кимача поет теперь баритон Большого театра Игорь Головатенко. Германа раньше пел Сергей Радченко, теперь его заменил Олег Долгов, поющий с ним же в паре в Большом.

Получилось живо и динамично. И актеры, и певцы казались наконец-то абсолютно раскованными и органичными. Граф Сен-Жермен, вставший в этой версии ключевым персонажем спектакля, в исполнении Сергея Епишева (известного по телесериалу «Кухня») совершенно перестал быть ходульным Дракулой, да и избыточный грим убрал, и теперь выглядел именно что бытовым ходячим ужасом. Прекрасная роль!

Юная графиня Надежды Михалковой осталась непосредственной и органичной. Вокальный ансамбль теперь почти безупречен — сборная Большого, Стасика и Мариинки показывает класс. Зараев и Головатченко купаются в ролях Томского и Елецкого, а Олег Долгов гиперубедителен в роли Германа. Оркестр «Новая Россия» под рукой Юрия Башмета отыгрывает все взаимодействия с артистами так, будто и не в яме сидит, а на сцене. Иначе говоря, и хотелось бы попенять, да не за что…

Пуристы всегда противятся любым адаптациям. Но необходимость популярных версий диктует время. В случае с «Пиковой дамой», как и ранее с «Кармен», «Евгением Онегиным», «Севильским цирюльником» и «Свадьбой Фигаро», - получилось уважительно, содержательно и познавательно. Парочку арий из «Пиковой дамы» все-таки жалко, они бы наверняка вписались, но авторская версия есть авторская версия...

Этим спектаклем завершился X международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Ярославле. В заключение заммэра Ярославля наградил Юрия Башмета нагрудным знаком за заслуги в развитии культуры Ярославля.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Марина КОЗЛОВА