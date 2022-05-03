Ильдар Абдразаков, Ю-Фен Чан и «Солисты Москвы» открыли фестиваль Башмета в Ярославле

Первым делом директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко сообщил о переносе «Сказа о Борисе и Глебе» 4 мая из формата опен-эйра в местном Кремле на площадку Волковского театра. Потому что температура в тот день понизится до -2 градуса, и играть музыкантам решительно невозможно. Зато аудитория концерта увеличится, поскольку Волковский театр вмещает гораздо больше зрителей.

Я спросил о том, что на днях Юрия Башмета наградили званием Героя труда России, и как сам Юрий Абрамович воспринимает это звание на фоне уже имеющихся у него званий народного артиста СССР и обладателя премии Grammy.



Юрий Башмет

«Во-первых, я должен сказать, что когда дается какое-то звание, то артист об этом точно знает. Какие-то инстанции запрашивают документы, и если все хорошо, то артист получает. А для меня тут был абсолютный сюрприз. Я ничего не знал!».

Дмитрий Гринченко уверенно подтвердил: «Никто не знал», то есть документы от «Русского концертного агентства» на это звание никто не запрашивал.

«Если у себя на Родине дома тебе вручают высокие награды, то это очень приятно и помогает дальше. Тут много критиков, и когда они пишут критическое о тебе, все равно они не жестче, чем ты сам о себе думаешь, наедине сам с собой. Меня часто хватили. Сначала мама, потом детский конкурс, да и с гитарой я был когда-то совсем давно. Когда хвалят, это очень важно. А именно этот орден — один из самых высоких наград в России. У меня высоких наград, и зарубежных тоже. И Grammy Вы назвали. Они нужны, чтобы покупались билеты и были полные залы. И чтобы раскупались твои записи. К моменту, когда мне вручалась Grammy, у нас были полные залы и раскупались наши записи. Это просто мощная реклама с другой стороны мира. Я же тоже был в разных жюри, и раздавал награды. Нам был нужен лауреат, настоящий, нам самим, членам жюри. Дальше уже вопрос личности, удачи. Я очень обрадовался, когда получил сообщение о награждении Героем труда».

На Ярославский фестиваль Башмета приехало немало иностранных звезд, что довольно непросто в текущей обстановке.

«Те иностранные артисты, что принимают участие, очень захотели приехать на фестиваль. Они считают, что обязательно нужно сохранять культурные связи между Россией и европейскими и азиатскими странами. Еще большее количество иностранных артистов не приехали не потому, что не хотели приехать, а потому что ситуация в их странах сейчас не позволяет приехать в Россию. Никаких фамилий не хочу называть. Но они скорее извинялись за то, что не смогли приехать в Ярославль, но собираются приехать в следующем году. Культура — это то, что всегда давало возможность разговаривать на интернациональном языке. Дай Бог, что все вернется!» - заявил Дмитрий Гринченко.

На открытие фестиваля пришли действительно серьезные гости — полпред Президента по ЦФО Игорь Щеголев и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. И не просто пришли, а послушали оба отделения концерта. Это было трогательно.



Ильдар Абдразаков





Сам же концерт открытия начался с «Вокальной сюиты» Дмитрия Шостаковича на слова (довольно пафосные по сегодняшним временам) Микеланджело. Да, он тоже сочинял стихи. Бас Ильдар Абразаков уверенно спел, почти так же, как на недавнем концерте в Москве. Хотя обычно певцы не любят этот вокальный цикл из 11 песен, поскольку «там петь нечего», сплошные речитативы. Абдразаков менял атаку звука, интонировал, и вообще всячески пытался разнообразить. А вот оркестр «Новая Россия» скорее подвел — играли то невпопад, то мимо нот (особенно духовые), оправданием может стать только отсутствие первого состава на скрипках.

Когда во втором отделении появились «Солисты Москвы», все стало на свои места. Хотя программа только усложнилась. Начали с малоизвестного ныне Эдварда Мирзояна с «Симфонией для струнных и литавр» (когда-то его неплохо играл Филадельфийский оркестр), - сначала вполне себе академическую музыку накрывают армянские мотивы и множество литавр. Это было любопытно.



Ю-Фен Чан

Когда-то Шостакович писал Волкову, что есть только два композитора, оправдывающих эту жизнь, - Уствольская и Вайнберг. Сыграли обоих. Галина Уствольская представлена концертом для фортепиано, струнного оркестра и литавр (солистка тайваньская пианистка Ю-Фен Чан. Молодая, красивая и экспрессивная. Уствольская была первой ученицей Шостаковича, но пошла своей дорогой, а этот ее первый концерт, написанный в 1946 году, стал известен только в 60-х. Он абсолютно нетипичен для советской музыки 40-х. Это взрывающая мозг полифония и полиритмичность, близкая скорее к Стравинскому и Скрябину. Завершается концерт многократным повтором почти джазовой фразы, вокруг которой оркестр и литавры накручивают экспоненту. Ю-Фен Чан была дотошна и убедительна на каждом этапе.



Николай Саченко

Неоромантическое Концертино для скрипки и струнного оркестра и литавр Мечислава Вайнберга вообще не прозвучало при жизни композитора. У него была травля от советских властей за формализм и космополитизм, арест, заступничество Шостаковича и потом смерть как непризнанного гения. «Солисты Москвы» бережно сыграли всю эту романтику, солист Николай Саченко (в штате «Солистов Москвы») старался сыграть это все аутентично. Но не все получилось, потому что уж слишком Саченко слышит оркестр, уж совсем мало берет на себя инициативу и роль лидера. Так уж получилось.



«Солисты Москвы» и хоровая капелла «Ярославия»

Завершилось открытие фестиваля Кузьмой Бодровым, его Gloria для альта, хора и струнных с хоровой капеллой «Ярославия». Бодров — ученик Александра Чайковского, его протеже. Юрий Башмет играл на альте вдумчиво и задумчиво, но от полного отсутствия смысла это никак не спасло. Совершенно непонятно, что хотел сказать композитор. Не лучшее его произведение.

Овации для Абразакова, Ю-Фен Чан, Башмета и «Солистов Москвы» были оглушительны и продолжительны. А сам фестиваль продолжится и в Ярославле, и в городах Ярославской области.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО