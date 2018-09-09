Зал «Зарядье» открылся с Гергиевым, Нетребко и Путиным

На открытие зала прибыли президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Вход в зал был только по пригласительным, в числе публики можно было видеть известных политиков, деятелей культуры, телезвезд и иных заслуженных, на усмотрение правительства Москвы, людей. Из людей культуры в зале были замечены Ольга Ростропович, Владимир Федосеев, Александр Соколов, Родион Щедрин, Алексей Шалашов, Игорь Золотовицкий, Дмитрий Сибирцев, Дмитрий Бертман, Ирина Апексимова, Юрий Грымов, Игорь Бутман, Галина Волчек и др.



Концертный зал «Зарядье»

Интересно, что прямую телетрансляцию вели только иностранные (!) вещатели — французский канал Mezzo и веб-канал Medici.tv. Российский телеканал «Культура» показал концерт открытия фактически по его завершению, спустя два часа после начала, в урезанном виде, не постеснявшись поставить плашку «прямой эфир». А канал «Россия-1» показал его и вовсе только после полуночи, но в HD-качестве. Российский монтаж трансляции, по сравнению с Mezzo, включил в себя интенсивный показ высокопоставленных чиновников и священников между каждым из номеров программы.

Перед началом концерта Владимира Путина и других чиновников провели по помещениям нового зала с экскурсией. В итоге экскурсия затянулась, и примерно на 20 минут начало концерта задержалось. В своей речи президент РФ больше половины времени посвятил агитации за мэра Собянина (это незаконно в «день тишины» перед выборами, но Мосгоризбирком уже спешно заявил, что «не увидел признаков незаконной агитации»). О том же, что касается именно музыки, Владимир Путин сказал следующее:

«Это настоящий подарок жителям и гостям нашей столицы в день города. Этот зал призван стать сердцем и душой уникального парка в самом сердце нашей столицы. Модест Мусоргский посвятил Зарядью удивительную по красоту увертюру «Рассвет на Москве-реке». Сегодня, как я знаю, она прозвучит в этом зале, построенном при помощи самых передовых технологических, технических и архитектурных достижений. «Зарядье» - в полном смысле музыкальный комплекс будущего. Я от всей души хочу поблагодарить вас за появление этого великолепного концертного зала. Убежден, что он сыграет значимую, значительную роль в укреплении за Москвой статуса одной из ведущих музыкальных столиц нашей планеты. Зал «Зарядье» уже стал частью единого культурного, творческого, просветительского пространства Москвы. Эта площадка призвана знакомить москвичей и гостей нашей столицы с выдающимися исполнителями и произведениями искусства, открывать новые имена и новые таланты, которыми так славится и так гордится Россия. Важно, чтобы яркие интересные концерты посещали люди со всех уголков нашей страны и из-за рубежа. Чтобы музыка помогала нашим гостям лучше понять Россию. Такой концертный комплекс мирового уровня мог быть создан только в городе, который постоянно развивается. Искренне желаю, чтобы музыка, которая будет звучать в этом прекрасном зале, объединяла всех людей, наполняла их нравственной энергией, вдохновляла на добрые помыслы, поступки и свершения».

В новом концертном комплексе имеется два зала: большой – на 1 560 мест и малый для репетиций и небольших постановок – на 400 мест. Особенностью концертного зала являются его фасад и крыша. Фасад здания вмонтирован в холм, который стал частью открытого амфитеатра, а «открытая» часть с Китайгородского проезда – стеклянная, во всю высоту. Сверху здание концертного зала накрыто светопрозрачной конструкцией под которой находится одна из прогулочных зон парка и большой амфитеатр. Общая площадь комплекса составляет более 25 тыс. кв. м.

Новый концертный зал станет московской резиденцией Валерия Гергиева, по сути, вслед за Владикавказом и Владивостоком. Этот факт был подчеркнут и самим Путиным, и программой концерта открытия. С учетом, что ни у одного московского дирижера нет подобных плацдармов в Санкт-Петербурге и других регионах, можно говорить, что Валерий Абисалович официально признан властями дирижером №1 в России.

Весь вечер на арене царил Валерий Гергиев, оркестр и хор Мариинского театра. Надо сказать, что их работа — безупречна. Оркестр прозвучал темперированно, ровно по всем группам, и восхитительно детализированно. Это действительно, возможно, лучший сегодня оркестр в России. Хор показал отменную выучку.

Концерт открылся обещанной Путиным увертюрой Мусоргского к опере «Хованщина» - «Рассвет на Москве-реке». Прозвучало по-питерски сдержанно… «Торжественная увертюра» Родиона Щедрина была поистине торжественна, как и подобает. Сопрано Альбина Шагимуратова, ныне поющая в Татарской опере, с грудными оттенками и большим запасом пропела арию Людмилы из «Руслан и Людмила» Глинки. Бас Ильдар Абдразаков, много работавший с Гергиевым, продемонстрировал объемный превосходно обработанный вокал без малейших технических изъянов в сцене коронации оперы «Борис Годунов» Мусоргского (ее очень любили российские самодержцы) — прекрасное легато и широкое дыхание.

Полноценный концерт дали внутри концерта оба пианиста. Российский феномен Даниил Трифонов восхитительно сыграл «Рапсодию на тему Паганини» (публика «по приглашениям» выдала себя аплодисментами между частями, после чего Гергиев стал другие части играть чуть не затактом), - он сыграл ее как эмоциональный монолог, даже не поднимая темпа. Денис Мацуев взялся за свой любимый из Шостаковича концерт №1 с трубачом Тимуром Мартыновым. Играл залихватски и эффектно.



Анна Нетребко перед выходом на сцену

Анна Нетребко пела арию Марфы из «Царской невесты» Римского-Корсакова в чепчике в духе «Марфы Васильевны» из известного фильма, и весьма изысканном платье. Ее сопрано — победоносно. Ее вызвали на бис во второй раз. Единственным не совсем «российским» музыкантом на концерте оказался израильский знаменитый скрипач Пинхас Цукерман, но именно в его исполнении Меланхолическая серенада Петра Чайковского особенно выразительна с оркестром Гергиева. Да и сам оркестр сыграл еще одну сцену из «Хованщины» и «Богатырские ворота» из «Картинок с выставки» Мусоргского (вообще-то речь о киевской архитектуре) весьма выразительно и тонко.

По первому концерту судить сложно, но большой зал для академической музыки в Москве действительно крайне необходим. Мы пока не увидели его чудес трансформации, но они заявлены. Можно точно утверждать, что для телетрансляций академической музыки этот зал уже идеален (особенно если их будет делать Mezzo, как сейчас). Афиша на начало сезона уже сформирована, но всех всех ответов на вопросы о видении Гергиевым этого зала пока не дает. Архитектура зала напоминает Парижскую филармонию, а наличие зрительских мест за спинами музыкантов — Дом музыки. Это действительно приличный комфортный зал с отличной акустикой и роялями Steinway&Sons, а ее возможные недостатки выявятся уже только в повседневной концертной деятельности.

Вадим ПОНОМАРЕВ