Дуэт Vizioelectri ищет смыслы в Redemption

Vizioelectri — дуэт певицы Веры и электронного музыканта AleksU, создающий атмосферные и кинематографичные звуковые миры на стыке dark indie, trip-hop и экспериментальной электроники.

«Музыка Vizioelectri — это баланс между светом и тьмой, плотными басовыми линиями и утонченными мелодиями, напряжением и освобождением. Вдохновляясь такими артистами, как Unkle, Tricky и Massive Attack, дуэт передает глубокие эмоции через многослойный звук и выразительный вокал», - рассказывают музыканты.