Дуэт Vizioelectri ищет смыслы в Redemption

Vizioelectri — дуэт певицы Веры и электронного музыканта AleksU, создающий атмосферные и кинематографичные звуковые миры на стыке dark indie, trip-hop и экспериментальной электроники.
«Музыка Vizioelectri — это баланс между светом и тьмой, плотными басовыми линиями и утонченными мелодиями, напряжением и освобождением. Вдохновляясь такими артистами, как Unkle, Tricky и Massive Attack, дуэт передает глубокие эмоции через многослойный звук и выразительный вокал», - рассказывают музыканты.
Макси-сингл Redemption — концептуальная работа, исследующая внутренний конфликт, изоляцию и поиск смысла. Релиз состоит из четырех треков, каждый из которых исследует свою грань:
Каждый релиз Vizioelectri — это отдельная история, связанная с личными переживаниями.
Vizioelectri, электронный проект певицы Веры и музыканта Алексея Ульяновского, был основан в 2023 году. Дуэт создает меланхоличные и мрачные треки с минималистичными текстами не о любви, и представляет собой сочетание мощного вокала и экспериментов на стыке жанров trip-hop и dark-pop. Особую выразительность композициям придает вокал Веры, который варьируется от чувственной хрупкости до мощной энергетики.
Вера, ранее известная под именем Feliz, - певица и сонграйтер, сотрудничала с группой «Браво», выступала на их юбилейных концертах, участвовала в фестивале «Нашествие», лауреат конкурса «Усадьба Jazz».
Алексей Ульяновский - электронный музыкант, автор аранжировок и всего звука Vizioelectri. Ранее писал аранжировки для проекта Memra, принимал участие в съемках музыкального документального фильма, отмеченного номинацией International Sound and Film Music Festival и победившего в номинации «Best Musical Film Feature» на международном фестивале «Munich Music Video Awards» в Мюнхене.
Информация об артисте
Каждый релиз Vizioelectri — это отдельная история, связанная с личными переживаниями.
Vizioelectri, электронный проект певицы Веры и музыканта Алексея Ульяновского, был основан в 2023 году. Дуэт создает меланхоличные и мрачные треки с минималистичными текстами не о любви, и представляет собой сочетание мощного вокала и экспериментов на стыке жанров trip-hop и dark-pop. Особую выразительность композициям придает вокал Веры, который варьируется от чувственной хрупкости до мощной энергетики.
Вера, ранее известная под именем Feliz, - певица и сонграйтер, сотрудничала с группой «Браво», выступала на их юбилейных концертах, участвовала в фестивале «Нашествие», лауреат конкурса «Усадьба Jazz».
Алексей Ульяновский - электронный музыкант, автор аранжировок и всего звука Vizioelectri. Ранее писал аранжировки для проекта Memra, принимал участие в съемках музыкального документального фильма, отмеченного номинацией International Sound and Film Music Festival и победившего в номинации «Best Musical Film Feature» на международном фестивале «Munich Music Video Awards» в Мюнхене.
Комменты