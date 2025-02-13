Дуэт Vizioelectri ищет смыслы в Redemption

Каждый релиз Vizioelectri — это отдельная история, связанная с личными переживаниями.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Vizioelectri

Информация об артисте

Vizioelectri, электронный проект певицы Веры и музыканта Алексея Ульяновского, был основан в 2023 году. Дуэт создает меланхоличные и мрачные треки с минималистичными текстами не о любви, и представляет собой сочетание мощного вокала и экспериментов на стыке жанров trip-hop и dark-pop. Особую выразительность композициям придает вокал Веры, который варьируется от чувственной хрупкости до мощной энергетики.

Вера, ранее известная под именем Feliz, - певица и сонграйтер, сотрудничала с группой «Браво», выступала на их юбилейных концертах, участвовала в фестивале «Нашествие», лауреат конкурса «Усадьба Jazz».

Алексей Ульяновский - электронный музыкант, автор аранжировок и всего звука Vizioelectri. Ранее писал аранжировки для проекта Memra, принимал участие в съемках музыкального документального фильма, отмеченного номинацией International Sound and Film Music Festival и победившего в номинации «Best Musical Film Feature» на международном фестивале «Munich Music Video Awards» в Мюнхене.