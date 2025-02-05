Black Sabbath на прощание соберут величайшее хэви-метал шоу всех времен

Мероприятие, которое состоится 5 июля, увидит самый знаковый состав группы — включая фронтмена Оззи Осборна, гитариста Тони Айомми, басиста Гизера Батлера и барабанщика Билла Уорда — которые впервые за два десятилетия сыграют вместе вживую. Мероприятие пройдет в Villa Park в их родном городе Бирмингеме.

Новость о последнем живом шоу под названием «Back To The Beginning» была объявлена ​​сегодня на домашней арене футбольного клуба «Астон Вилла» Айомми и Шэрон Осборн, менеджером и женой легендарного фронтмена.



Тони Айомми и Шэрон Осборн

«Пришло мое время вернуться к началу… время отдать долг месту, где я родился, — сказал Оззи в новом заявлении. - Как же я благословлен, что делаю это с помощью людей, которых люблю! Бирмингем — истинный дом металла. Бирмингем навсегда».

Помимо пионеров метала, которые выступят в классическом составе, на мероприятии также выступят многочисленные исполнители других икон сцены. Это включает в себя выступления легенд трэш-метала Metallica, Slayer и Anthrax, а также других тяжеловесов металла, таких как Pantera, Lamb Of God, Mastodon, Alice In Chains, Halestorm и недавних победителей Грэмми Gojira.

Солист и бывший гитарист Rage Against The Machine Том Морелло также выступит на мероприятии и выступит в качестве музыкального директора. В новом заявлении он описал предстоящее выступление как «величайшее хэви-метал шоу всех времен».

В мероприятии, которое продлится весь день, также примут участие фронтмен Smashing Pumpkins Билли Корган, Дэвид Дрейман из Disturbed, Дафф Маккаган из Guns N ' Roses, Фрэнк Белло из Anthrax, Фред Дёрст из Limp Bizkit, Сэмми Хагар, Papa V Perpetua из Ghost, Вольфганг Ван Хален, Закк Уайлд, Джонатан Дэвис из Korn, Скотт Йен и Слэш из Anthrax.

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Также будут присутствовать Лиззи Хейл из Halestorm, Sleep Token II (Sleep Token), К. К. Даунинг, Джейк Э. Ли, Майк Бордин из Faith No More и Руди Сарзо.

Билеты поступят в продажу 14 февраля, и вся прибыль пойдет на благотворительность Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital и Acorn Children's Hospice – детский хоспис, поддерживаемый Aston Villa.

Слухи о возможности одноразового реюнион-шоу ветеранов металла циркулируют в последние годы. Например, в 2024 году Осборн поделился, что он «ухватился бы за шанс» сыграть последний концерт Black Sabbath с соучредителем, барабанщиком Биллом Уордом, а Батлер намекнул, что они с Осборном «договорились» сыграть один последний концерт.

Примерно в то же время Шэрон сказала, что Оззи планирует дать «еще два прощальных концерта», прежде чем окончательно уйти на пенсию.

Группа отыграла последний концерт своего последнего прощального тура в 2017 году, завершив выступление на арене Бирмингема. Однако в мае прошлого года певец сказал, что был несколько разочарован тем, что на последнем концерте не было Билла Уорда. Барабанщик расстался с легендами метала в 2012 году из-за того, что, по его словам, было «необоснованным контрактом».

К концу прошлого года надежды на возвращение, казалось, угасли, поскольку Айомми сказал, что, хотя он и выражал заинтересованность в выступлении с группой на одном последнем концерте, он считал, что это вряд ли осуществится.

Вдобавок ко всему, Оззи рассказал об ухудшении своего здоровья и поделился, что ему, возможно, придется «смириться с тем фактом», что возвращение на сцену потенциально невозможно из-за таких проблем, как борьба с болезнью Паркинсона и восстановление после многочисленных операций.